Kárpáti Ákos és Kulcsár Amira Zsóka győzött az ajkai duatlon ob-n

A tavaly ugyanitt bronzérmes Kárpáti 1:56:05 óra, míg Kulcsár 2:07:21 óra alatt teljesítette a 10, illetve 5 kilométer futásból, valamint a kettő között 40 kilométer kerékpározásból álló távot. Mindkét győztes a KisTri Team SE sportolója.

A férfiaknál az előző évben is ezüstérmes Sinkó-Uribe Ábel érkezett másodiknak, míg a dobogó alsó fokára a ferencvárosi Mester Bálint Márton állhatott fel.

A nőknél a tiszaújvárosi Filep Zóráé lett az ezüstérem, a harmadik helyen pedig a debreceni Válek Zsófia zárt.

Duatlon, rövid távú ob

Férfiak

1. Kárpáti Ákos (KisTri Team SE) 1:56:05 óra

2. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 1:58:04

3. Mester Bálint Márton (Ferencvárosi TC) 1:59:02

Nők

1. Kulcsár Amira Zsóka (KisTri Team SE) 2:07:21 óra

2. Filep Zóra (Tiszaújvárosi TK) 2:11:26

3. Válek Zsófia (DSI Debrecen) 2:17:33