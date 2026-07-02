Rali ob: elmarad a miskolci verseny

Az Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport Zrt. csütörtökön a DVTK honlapján azt közölte, hogy az elmúlt időszakban kialakult gazdasági és finanszírozási környezet olyan bizonytalanságot eredményezett, amely mellett az augusztus 28-29-re tervezett Diósgyőr Rally előkészítése és lebonyolítása már nem biztosítható a szervezőktől elvárt szakmai színvonalon és felelősséggel. Hozzátették: a cég nem kívánt olyan helyzetet teremteni, amely a résztvevők, közreműködők vagy a partnerek számára bizonytalanságot jelenthet.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség június közepén jelentette be, hogy a kormányváltás okozta adminisztrációs váltás (új támogatási szerződés, folyósítási késedelem) olyan gazdasági környezetet teremtett, hogy a július 11-12-re tervezett Kaposvár Rallyt valószínűleg csak október közepén tudják megrendezni.

