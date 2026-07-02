Nemzeti Sportrádió

Rali ob: elmarad a miskolci verseny

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.02. 16:27
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Fotó: dvtk.eu
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DVTK MNASZ Miskolc-rali rali ob
Elmarad a rali országos bajnokság augusztusra tervezett miskolci versenye.

Az Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport Zrt. csütörtökön a DVTK honlapján azt közölte, hogy az elmúlt időszakban kialakult gazdasági és finanszírozási környezet olyan bizonytalanságot eredményezett, amely mellett az augusztus 28-29-re tervezett Diósgyőr Rally előkészítése és lebonyolítása már nem biztosítható a szervezőktől elvárt szakmai színvonalon és felelősséggel. Hozzátették: a cég nem kívánt olyan helyzetet teremteni, amely a résztvevők, közreműködők vagy a partnerek számára bizonytalanságot jelenthet.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség június közepén jelentette be, hogy a kormányváltás okozta adminisztrációs váltás (új támogatási szerződés, folyósítási késedelem) olyan gazdasági környezetet teremtett, hogy a július 11-12-re tervezett Kaposvár Rallyt valószínűleg csak október közepén tudják megrendezni.
 

 

DVTK MNASZ Miskolc-rali rali ob
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