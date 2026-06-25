Nemzeti Sportrádió

Csapatot vált a kétszeres MotoGP-bajnok

2026.06.25. 11:26
Francesco Bagnaia csapatot vált (Fotó: Getty Images)
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Francesco Bagnaia Ducati MotoGP Aprilia
A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a következő szezontól a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában, a MotoGP-ben szereplő Aprilia gyári csapatánál folytatja karrierjét.

Az olasz istálló csütörtökön jelentette be a 29 éves versenyző szerződtetését, aki hat idény után hagyja el a rivális Ducatit.

Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott a Ducati gyári istállójának színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnokságot nyert – a Ducati 15 évet várt erre –, 2023-ban pedig megvédte címét.

 

 

Francesco Bagnaia Ducati MotoGP Aprilia
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