Csapatot vált a kétszeres MotoGP-bajnok

A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a következő szezontól a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában, a MotoGP-ben szereplő Aprilia gyári csapatánál folytatja karrierjét.
Az olasz istálló csütörtökön jelentette be a 29 éves versenyző szerződtetését, aki hat idény után hagyja el a rivális Ducatit.
Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott a Ducati gyári istállójának színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.
A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnokságot nyert – a Ducati 15 évet várt erre –, 2023-ban pedig megvédte címét.
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