Csapatot vált a kétszeres MotoGP-bajnok

Az olasz istálló csütörtökön jelentette be a 29 éves versenyző szerződtetését, aki hat idény után hagyja el a rivális Ducatit.

Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott a Ducati gyári istállójának színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnokságot nyert – a Ducati 15 évet várt erre –, 2023-ban pedig megvédte címét.