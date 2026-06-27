MotoGP: Raúl Fernández nyerte meg az asseni sprintversenyt

A király kategória (MotoGP) asseni féltávú viadalán meglepetésre a szatelit csapatok pilótái emelkedtek ki, hiszen a második helyen – sorozatban harmadszor az idényben – az istálló másik motorosa, a japán Ogura Aj végzett, míg a harmadik a ducatis VR46 színeiben az olasz Fabio Di Giannantonio lett.

Az összetett világbajnoki pontversenyben éllovas Marco Bezzecchi – aki a múlt héten Csehországban nem vehetett részt a főversenyen, mivel a sprintben történt bukása után megütött egy pályabírót – a negyedik helyen ért célba. A gyári Aprilia olasz klasszisa ezzel növelte előnyét.

MOTOGP

Holland Nagydíj, Assen

Sprintfutam, (13 kör, 59.046 km)

1. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse-Aprilia) 20:05.31 perc

2. Ogura Aj (japán, Trackhouse-Aprilia) 0.362 másodperc hátrány

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 0.794 mp h.

A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 186 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 177, 3. Di Giannantonio 164