Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Raúl Fernández nyerte meg az asseni sprintversenyt

2026.06.27. 16:29
null
Raúl Fernández (Fotó: Getty Images)
Címkék
Raúl Fernández Assen MotoGP Marco Bezzecchi
Raúl Fernández, a Trackhouse-Aprilia spanyol versenyzője nyerte meg a szombati sprintversenyt a gyorsaságimotoros-világbajnokság Holland Nagydíján.

A király kategória (MotoGP) asseni féltávú viadalán meglepetésre a szatelit csapatok pilótái emelkedtek ki, hiszen a második helyen – sorozatban harmadszor az idényben – az istálló másik motorosa, a japán Ogura Aj végzett, míg a harmadik a ducatis VR46 színeiben az olasz Fabio Di Giannantonio lett.

Az összetett világbajnoki pontversenyben éllovas Marco Bezzecchi – aki a múlt héten Csehországban nem vehetett részt a főversenyen, mivel a sprintben történt bukása után megütött egy pályabírót – a negyedik helyen ért célba. A gyári Aprilia olasz klasszisa ezzel növelte előnyét.

MOTOGP
Holland Nagydíj, Assen
Sprintfutam, (13 kör, 59.046 km)
1. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse-Aprilia) 20:05.31 perc
2. Ogura Aj (japán, Trackhouse-Aprilia) 0.362 másodperc hátrány
3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 0.794 mp h.
A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 186 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 177, 3. Di Giannantonio 164

 

Raúl Fernández Assen MotoGP Marco Bezzecchi
Legfrissebb hírek

Csapatot vált a kétszeres MotoGP-bajnok

Egyéb autó-motor
2026.06.25. 11:26

MotoGP: Bagnaia távozik a Ducatitól, Acosta váltja – hivatalos

Egyéb autó-motor
2026.06.24. 13:09

MotoGP: Marc Márquez nyert Brnóban is

Egyéb autó-motor
2026.06.21. 15:31

MotoGP: Francesco Bagnaia nyerte meg a brnói sprintversenyt

Egyéb autó-motor
2026.06.20. 17:00

MotoGP: a Cseh Nagydíjon állna újra csatasorba Álex Márquez

Egyéb autó-motor
2026.06.16. 17:16

Sajtóhír: 2027-ben nem rendeznek Magyar Nagydíjat a MotoGP-ben

Egyéb autó-motor
2026.06.10. 20:03

MotoGP: csak pozitív visszajelzéseket kaptak a balatoni futam szervezői

Egyéb autó-motor
2026.06.09. 13:09

MotoGP: Marc Márquez győzelme ellenére óvatos a folytatást illetően

Egyéb autó-motor
2026.06.09. 06:35
Ezek is érdekelhetik