MotoGP: Francesco Bagnaia nyerte meg a brnói sprintversenyt

A brnói időmérőn a japán Ogura Ai volt a leggyorsabb, ezzel karrierje során először indulhatott a pole pozícióból a MotoGP-ben, a rajtot azonban jobban kapta el Bagnaia.

A tízkörös versenyben a japán motoros, illetve a szintén a gyári Ducati színeiben szereplő, hétszeres MotoGP-bajnok spanyol Marc Márquez is kitartóan üldözte az éllovast, ő azonban az utolsó pillanatig kitartott, és végül őt intették le elsőként.

Az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi bukott, így az előnye tovább csökkent apriliás csapattársával, a szintén korábbi világbajnok, most ötödikként célba ért spanyol Jorge Martínnal szemben.

A better look at what happened to Marco Bezzecchi 👀#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/o2UizstOhk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 20, 2026

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, CSEH NAGYDÍJ, BRNO

MotoGP, sprintfutam (10 kör, 54.03 km)

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 18:55.527 perc

2. Ogura Ai (japán, Aprilia) 0.241 másodperc hátrány

3. Marc Márquez (spanyol Ducati) 0.794 mp h.

A vb állása: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 165, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 144

(MTI)