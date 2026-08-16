Kate Douglass tovább faragta az 50 méteres gyorsúszás világcsúcsát, Ledecky kikapott 800-on

A kétszeres olimpiai bajnok Douglass az előfutamban úszott 23.49 másodperces rekordját adta át a múltnak a délutáni döntőben, ahol 23.19-cel csapott célba Irvine-ban. A 24 éves, hétszeres világbajnok Douglass két éve Párizsban 200 méter mellen és a 4x100-as vegyesváltó tagjaként állhatott az ötkarikás dobogó tetejére, míg 200 méter vegyesen és a 4x100-as gyorsváltó tagjaként ezüstérmet szerzett.

A versenynap másik nagy szenzációját az ausztrál Lani Pallister okozta, aki 800 méter gyorson 8:06.10 perces idővel nyert, több mint egy másodperccel megelőzve a hosszútávú medencés számok királynőjét, az amerikai Katie Ledeckyt.

A 29 éves, kilencszeres olimpiai bajnok Ledecky az elmúlt négy olimpián és hét világbajnokságon megnyerte a 800 métert, amelyben 2010 óta most maradt alul másodszor: két éve februárban egy kisebb hazai viadalon a kanadai Summer McIntosh tudta őt legyőzni.