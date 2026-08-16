Laskawy Ferenc: Nagyszerű brigád jött össze a Ferencvárosnál

Első nyári edzőmérkőzését játszotta le csütörtökön az FTC-Telekom, amely a második ICEHL-idényére készül. A Banská Bystrica otthonában a zöld-fehérek nyári szerzeménye, az AHL-ből igazolt kanadai csatár, David Silye duplával debütált, de a győztes gólt a fiatal magyar támadó, Laskawy Ferenc szerezte meg a találkozó harmadik harmadának végén.

„Pontosan olyan volt ez a meccs, mint amit az ember az idény első felkészülési mérkőzésétől vár – mondta Laskawy Ferenc a Nemzeti Sportnak. – Látszódott, hogy nem vagyunk még annyira hozzászokva ahhoz, hogy jégen legyünk, hiszen csak egy hete edzünk rajta. Amit viszont ez alatt a rövid idő alatt gyakoroltunk, azt nagyjából meg tudtuk valósítani. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene még rengeteg mindenben fejlődnünk, előrelépnünk. Az idény kezdetére még sokat kell javulnia a formánknak.”

A 3–2-es siker ellenére tehát bőven talált még kivetnivalót csapata játékában a válogatott csatára, de eltökélt, hogy azokat a hiányosságokat, amelyekre rávilágított a szlovákiai edzőmeccs, pótolják, a hibákat kijavítsák.

Az FTC kerete jelentősen átalakult a nyáron, 12 játékos elhagyta a klubot, köztük magyar válogatott jégkorongozók és meghatározó légiósok is, nyolcan viszont érkeztek. Laskawy a második idényére készül csapatánál, és bizakodó a nyári változásokat illetően.

„Azt gondolom, aki hozzánk igazolt a nyáron, mind nagyon jó csapatjátékos. Nagyszerű brigád jött össze, a magyar maggal természetesen elég jóban vagyunk, többen is vannak, akik már évek óta a csapatnál játszanak, és szerintem ez a pályán lévő összhangban és az öltözői hangulatban is meg fog mutatkozni – mondta Laskawy, majd a saját szerepéről is szót ejtett: – Konkrét elvárásokat még nem fogalmazott meg velem kapcsolatban az edzői stáb a következő idényre, még sok minden befolyásolja a sorok összetételét, és hogy kinek hol találja meg a helyét a szakmai vezetőség. A magam részéről mindegy, mit kérnek tőlem, igyekszem azt a legjobb tudásom szerint teljesíteni, és a lehető legtöbb jégidőt kiharcolni magamnak.”

Az FTC-re még négy felkészülési mérkőzés vár az osztrák liga szeptemberi rajtja előtt, augusztus 21-én a Nyitra, 27-én a Zólyom vendége lesz, szeptember 3-án a Érsekújvárt fogadja a Tüskecsarnokban, majd 13-án az Ifj. Ocskay Gábor-emléktornán lép jégre a Hydro Fehérvár AV19 ellen.

„Heti négy-öt napon edzünk szárazon és jégen is, és általában két szabadnapot kapunk, persze a felkészülési mérkőzésekhez igazítva a programunkat. Vár ránk még egy válogatott összetartás is augusztus végén. Bizakodó vagyok, mert úgy érzem, jó nyári felkészülésen vagyok túl, és ez megmutatkozik a jégen is. Nagyon motiváló a közeg, egyre inkább fejlődni akarok. Az önbizalmamnak jót tett, hogy betaláltam az első felkészülési mérkőzésen és hogy nyertünk. A célom az, hogy csúcsformában legyek, mire elkezdődik az ICEHL-idény.”

Szükség is lesz a jó rajtra, hiszen a csapat mindenképpen szeretné túlszárnyalni első idénybeli szereplését, amikor egy hajszállal lemaradt a playoffról.

„Egyértelműen az a célunk, hogy az előttünk álló kiírásban bejussunk legalább a rájátszáskvalifikációba, és ne érjen véget az idényünk az alapszakasszal. Persze a liga összes klubja erre törekszik, van bőven konkurencia, éppen ezért már az első mérkőzésünktől kezdve mindegyik nagyon fontos, hogy elég pontunk legyen a végén” – mondta Laskawy Ferenc.

A FERENCVÁROS KERETE A KÖVETKEZŐ IDÉNYRE

Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf

Hátvédek: Rasmus Bengtsson (svéd), Farkas Olivér, Hadobás Zétény, Horváth Milán, Jesper Lindgren (svéd), Ortenszky Tamás, Tóth Gergely, Paavo Tyni (finn)

Támadók: Bencze Sebestyén, Dobos Mihály Bendegúz, Galajda Zsombor, Rasmus Heljanko, Aku Kestilä (mindkettő finn), Laskawy Ferenc, Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Topi Rönni (finn), Carter Savoie (kanadai), Schlekmann Márk, David Silye (kanadai), Jussi Tammela (finn)