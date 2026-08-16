A 16 éves Pápai Olivér országos csúcsbeállítással, Sárkány Zalánnal együtt döntős 400 gyorson a vizes Eb-n

A rajtlistán ugyan szerepelt, de Pádár Nikolett végül nem ugrott medencébe 400 méter gyorson, így a délelőtti programban csak Pápai Olivér és Sárkány Zalán képviselte a magyar színeket.

Elsőként a mindössze 16 esztendős Pápai ugrott medencébe, aki láthatóan meglepte a mezőnyt, hiszen 3:45.32 perccel beállította Rasovszky Kristóf országos csúcsát, amivel meg is nyerte futamát és a második lett összesítésben.

„Én később érkeztem csak a csapathoz, ami jó taktikának bizonyult, kipihentebb vagyok, mint a többiek hat nap versenyzés után. Az időre nem is annyira figyeltem, csak a taktika volt igazán fontos, amit sikerült a lehető legjobban betartanom. A döntőre ugyanúgy készülök, precízen és alázatosan” – mondta az MTI-nek a győriek tehetsége, aki hozzátette, reméli, hogy a fináléban tud még javítani.

A 19.21 órakor kezdődő döntőben ott lesz az előző este 1500 méter gyorson országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán is, aki egyéni legjobbját (3:46.82) megjavítva, 3:46.17 perccel csapott célba, amivel összesítésben hatodikként lépett tovább.

„Ez már inkább ilyen hab a tortán úszás volt, a testem nem igazán örült neki, hogy elvállaltam. Hagytam is benne egy kicsit, de mégis erősen sikerült. Négy-öt óra alvással nem gondoltam volna, hogy ilyen idő lesz, ráadásul ezzel be lehet kerülni. Látszik, hogy sokan fáradtak már egy kicsit” – mondta Sárkány, aki kiemelte Pápait, akiről riválisai a rajt előtt kérdezgették, hogy „ki ez a fiú?” .

„Kíváncsian várom a döntőt, egy igazi ajándék lesz. Megpróbálok nem engedi a kísértésnek, hogy mindjárt itt a vége, hanem még egy picit koncentrálni” – jegyezte meg.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)

18.30: férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)

18.35: női 50 m mell

18.40: férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)

18.47: női 200 m pillangó

19.06: férfi 100 m hát

19.12: női 400 m gyors

19.21: férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)

20.02: női 4x100 m vegyes váltó

20.11: férfi 4x100 m vegyes váltó