Arsenal–City: megerősödött bajnok várja az új korszakot nyitó kupagyőztest
A hagyományos Community Shielddel, azaz a Szuperkupával rajtol Angliában vasárnap az új futballidény, amelynek 2004 után veselkedhet neki ismét bajnokként az Arsenal. Ellenfele a Pep Guardiola menedzser távozásával új korszakot nyitó FA-kupa-győztes, a Manchester City lesz a cardiffi Millennium Stadionban.
Guardiola búcsúját követően Enzo Maresca vette át a manchesteriek irányítását, és akárcsak az Arsenalt gardírozó Mikel Arteta, ő is a katalán edzőzseni mellett tanult, amikor a 2020–2021-es idényben a City U21-es csapatát vezette. Az olasz szakvezető januárban viharos körülmények között hagyta ott a Chelsea-t, amellyel előzőleg megnyerte a Konferencialigát, majd a klubvilágbajnokságot.
A Citynél a keret is átalakult, pontosabban átalakulóban van: Bernardo Silva a Real Madridhoz igazolt, John Stones és Manuel Akanji pedig az Interhez. Nathan Aké a Fenerbahcét választotta, míg a kapus James Trafford a Leedsben folytatja, s nagyon úgy fest, hogy Rodri a Barcelonához kerül, és Tijjani Reijnders, Savinho, Nico González, valamint Rico Lewis is távozik a klubtól. Mindeközben érkezett a rekordigazolás Elliot Anderson a Nottinghamtől, illetve két szélső, Mathys Detourbet (Troyes) és Jeremy Monga (Leicester), valamint két kapus, Gerónimo Rulli (Marseille) és Pierce Charles (Sheffield Wednesday). Külön kategória Jack Grealish, aki tavaly az Evertonnál játszott kölcsönben, de most visszatért a csapathoz. A Cityt ismerve meglepő lenne, ha itt megállna a keretépítés.
A manchesteriek három felkészülési mérkőzést játszottak, és bár az Inter ellen (1–1) tizenegyesekkel kikaptak Hongkongban, a dél-koreai ligaválogatottat, s ami már mérhető eredmény, az Atlético Madridot is legyőzték 3–1-re.
Az Arsenal erősebb ellenfelekkel szemben szerényebb eredménysorral hozta le a nyári felkészülési időszakot. A Girona ellen még fölényes győzelmet aratott (4–1), de a Betistől, majd hazai pályán a Dortmundtól is kikapott (1–3, illetve 2–3), végül a Comót (1–1) tizenegyesekkel múlta felül. A londoniak eleve bivalyerős kerete tovább erősödött Bruno Guimaraes (Newcastle) és Hrisztosz Colisz (FC Bruges) érkezésével, miközben legfeljebb Leandro Trossard (Besiktas) elengedése tűnik veszteségnek, és csakúgy, mint a Citynél, aligha tekinthető befejezettnek a bevásárlás.
Ami a vasárnapi cardiffi ütközetet illeti, az „ágyúsok” William Saliba és Jurriën Timber nélkül lépnek pályára – előbbinek fáj a háta, utóbbi pedig még hetekre van a teljes felépüléstől, miután ágyéksérülése miatt kihagyta a világbajnokságot. Declan Rice, Bukayo Saka és Martín Zubimendi még nem játszott a felkészülés során, de a héten már mindhárman edzettek, és várhatóan szerepet kapnak a City ellen. A manchesterieknél a világbajnoki negyeddöntőig eljutó játékosok – a norvég Erling Haaland, a francia Rayan Cherki, a belga Jérémy Doku, valamint az egyaránt angol Marc Guéhi, Nico O’Reilly és Elliot Anderson – közül senki sem kapott még játékidőt a nyáron, míg a vb-aranyérem megszerzése után a spanyol Rodri fél lábbal már Barcelonában van, ráadásul hátműtéten esett át, így aligha lép pályára.
– Mennyire fontos az Arsenal számára a Szuperkupa?
– Elégedett a csapat eddigi felkészülésével és teljesítményével?
– Pep Guardiola távozása után Enzo Maresca vette át a Manchester City irányítását. Mire számít ellene?
– Hogyan készül az összecsapásra?
– A játékosai milyen állapotban érkeznek meg a szezonrajtra?
– Mennyire erősnek látja az Arsenalt?
Az elmúlt évek hagyományát folytatva ezúttal is egy napon játszott két összecsapással hangol a közelgő bajnoki idényre a Liverpool. A „vörösök” vasárnap az olasz Como ellen dupláznak. A 12.30-as zárt kapus találkozó a terheléselosztásról és a fiatalok teszteléséről szól, míg a 19 órás meccs már a Premier League-re készülő csapat főpróbája – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pályára lépése is ekkor várható. A dupla mérkőzés lényege, hogy két külön gárda kapjon játékperceket, így mindenki megfelelő fizikai állapotban érkezik a rajtra, és Andoni Iraola menedzser két eltérő taktikai felállást is tesztelhet.
A Liverpool most először lép pályára azután, hogy az 1892 Holdings kozorcium kisebbségi tulajdonrészt szerzett a klubban. Az új befektetőket az indiai milliárdos acélmágnás Lakshmi Mittal veje, Amit Bhatia vezeti, tag még Jeff Bezos, az Amazon alapítója és Eduardo Saverin, tech-milliárdos. A felek ugyan nem hozták nyilvánosságra az adásvétel pontos részleteit, de az angol sajtó értesülései szerint a 1892 Holdings harmincszázalékos tulajdonrészt szerzett a Liverpoolban 1.65 milliárd font ellenében, a megállapodás így 5.5 milliárd fontra értékeli a klubot, ahol Bhatia alelnök lesz a kibővített igazgatótanács tagjaként.
ANGOL SZUPERKUPA (Community Shield)
16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!