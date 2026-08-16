Arsenal–City: megerősödött bajnok várja az új korszakot nyitó kupagyőztest

A hagyományos Community Shielddel, azaz a Szuperkupával rajtol Angliában vasárnap az új futballidény, amelynek 2004 után veselkedhet neki ismét bajnokként az Arsenal. Ellenfele a Pep Guardiola menedzser távozásával új korszakot nyitó FA-kupa-győztes, a Manchester City lesz a cardiffi Millennium Stadionban.

Guardiola búcsúját követően Enzo Maresca vette át a manchesteriek irányítását, és akárcsak az Arsenalt gardírozó Mikel Arteta, ő is a katalán edzőzseni mellett tanult, amikor a 2020–2021-es idényben a City U21-es csapatát vezette. Az olasz szakvezető januárban viharos körülmények között hagyta ott a Chelsea-t, amellyel előzőleg megnyerte a Konferencialigát, majd a klubvilágbajnokságot.

A Citynél a keret is átalakult, pontosabban átalakulóban van: Bernardo Silva a Real Madridhoz igazolt, John Stones és Manuel Akanji pedig az Interhez. Nathan Aké a Fenerbahcét választotta, míg a kapus James Trafford a Leedsben folytatja, s nagyon úgy fest, hogy Rodri a Barcelonához kerül, és Tijjani Reijnders, Savinho, Nico González, valamint Rico Lewis is távozik a klubtól. Mindeközben érkezett a rekordigazolás Elliot Anderson a Nottinghamtől, illetve két szélső, Mathys Detourbet (Troyes) és Jeremy Monga (Leicester), valamint két kapus, Gerónimo Rulli (Marseille) és Pierce Charles (Sheffield Wednesday). Külön kategória Jack Grealish, aki tavaly az Evertonnál játszott kölcsönben, de most visszatért a csapathoz. A Cityt ismerve meglepő lenne, ha itt megállna a keretépítés.

Erling Haaland a nyári felkészülési meccseken nem játszott, de az Arsenal ellen bevetheti a City szakmai stábja (FOTÓ: AFP)

A manchesteriek három felkészülési mérkőzést játszottak, és bár az Inter ellen (1–1) tizenegyesekkel kikaptak Hongkongban, a dél-koreai ligaválogatottat, s ami már mérhető eredmény, az Atlético Madridot is legyőzték 3–1-re.

Az Arsenal erősebb ellenfelekkel szemben szerényebb eredménysorral hozta le a nyári felkészülési időszakot. A Girona ellen még fölényes győzelmet aratott (4–1), de a Betistől, majd hazai pályán a Dortmundtól is kikapott (1–3, illetve 2–3), végül a Comót (1–1) tizenegyesekkel múlta felül. A londoniak eleve bivalyerős kerete tovább erősödött Bruno Guimaraes (Newcastle) és Hrisztosz Colisz (FC Bruges) érkezésével, miközben legfeljebb Leandro Trossard (Besiktas) elengedése tűnik veszteségnek, és csakúgy, mint a Citynél, aligha tekinthető befejezettnek a bevásárlás.

Ami a vasárnapi cardiffi ütközetet illeti, az „ágyúsok” William Saliba és Jurriën Timber nélkül lépnek pályára – előbbinek fáj a háta, utóbbi pedig még hetekre van a teljes felépüléstől, miután ágyéksérülése miatt kihagyta a világbajnokságot. Declan Rice, Bukayo Saka és Martín Zubimendi még nem játszott a felkészülés során, de a héten már mindhárman edzettek, és várhatóan szerepet kapnak a City ellen. A manchesterieknél a világbajnoki negyeddöntőig eljutó játékosok – a norvég Erling Haaland, a francia Rayan Cherki, a belga Jérémy Doku, valamint az egyaránt angol Marc Guéhi, Nico O’Reilly és Elliot Anderson – közül senki sem kapott még játékidőt a nyáron, míg a vb-aranyérem megszerzése után a spanyol Rodri fél lábbal már Barcelonában van, ráadásul hátműtéten esett át, így aligha lép pályára.

– Mennyire fontos az Arsenal számára a Szuperkupa?

– Az a célunk, és arra készülünk, hogy elhódítsuk. Nagyon erős ellenféllel találkozunk, de már alig várjuk, hogy elrajtoljon az idény, és rögtön trófeával nyissunk. Minden válogatott játékos visszatért, és mindenki szemében azt látom, hogy mennyire éhes a sikerre, ami a lehető legjobb jel. – Elégedett a csapat eddigi felkészülésével és teljesítményével?

– Szerintem nagyon jól állunk, sok munkát elvégeztünk már, de sok minden hátravan még. Alkalmazkodunk a körülményekhez és a felkészülési lehetőségekhez. Örülök annak, hogy a játékosaim visszatértek, többen a vártnál korábban, kiváló erőnléti állapotban, minden tesztjük remekül sikerült. Vasárnap játszunk az első trófeánkért, aztán néhány nappal később indul a bajnokság, mi pedig igyekszünk a legjobb formába lendülni. – Pep Guardiola távozása után Enzo Maresca vette át a Manchester City irányítását. Mire számít ellene?

– Nem ismerem az edzőváltás részleteit, de tudom, hogy Enzónak megvan az elképzelése és főleg a tudása ahhoz, hogy páratlan munkát végezzen a City élén. Minden szinten bizonyított – a Leicester Cityvel a másodosztályban, a Chelsea-vel a klubvilágbajnokságon –, és biztos vagyok benne, hogy Manchesterben is nagyszerű munkát végez. MINIINTERJÚ: Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere a sajtótájékoztatón

Fotó: KIM SOO-HYEON – Hogyan készül az összecsapásra?

– Mindig nyerni akarsz, ha trófeáért lépsz pályára, szóval a vasárnapi korántsem barátságos mérkőzés lesz. Egy serlegért szállunk harcba, tehát tudásunk legjavát igyekszünk nyújtani. A keretünkben még várható némi mozgás, de most nem az esetleges távozókra és érkezőkre összpontosítok, hanem arra, hogy a legjobban felkészüljünk az idénynyitóra. – A játékosai milyen állapotban érkeznek meg a szezonrajtra?

– Ryan McAidoo az egyetlen, aki kisebb problémával küzdött az előszezonban, de már ő is velünk edz. Erling Haaland szintén kihagyott pár feladatot a legutóbbi edzéseken, mert a sarkát fájlalta, de jól érzi magát, és játékra kész. Szóval mindenki bevethető, még úgy is, hogy néhányan csak két napja érkeztek vissza. Rodri is itt van, amikor összefutottunk, megöleltem. Jó passzban van, meglátjuk, hogyan alakul a helyzete. – Mennyire erősnek látja az Arsenalt?

– Az Arsenal az elmúlt években folyamatosan a legjobbak közé tartozott. Fantasztikus csapat, amelyet Mikel Arteta személyében kiváló edző irányít. Tavaly megnyerte a Premier League-et, ennél többet pedig nem kell mondani arról, hogy milyen erőt képvisel, ugyanakkor mi a Manchester City vagyunk, és mint mindig, most is versenybe szállunk. MINIINTERJÚ: Enzo Maresca, a Manchester City menedzsere a sajtótájékoztatón

Az elmúlt évek hagyományát folytatva ezúttal is egy napon játszott két összecsapással hangol a közelgő bajnoki idényre a Liverpool. A „vörösök” vasárnap az olasz Como ellen dupláznak. A 12.30-as zárt kapus találkozó a terheléselosztásról és a fiatalok teszteléséről szól, míg a 19 órás meccs már a Premier League-re készülő csapat főpróbája – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pályára lépése is ekkor várható. A dupla mérkőzés lényege, hogy két külön gárda kapjon játékperceket, így mindenki megfelelő fizikai állapotban érkezik a rajtra, és Andoni Iraola menedzser két eltérő taktikai felállást is tesztelhet. A Liverpool most először lép pályára azután, hogy az 1892 Holdings kozorcium kisebbségi tulajdonrészt szerzett a klubban. Az új befektetőket az indiai milliárdos acélmágnás Lakshmi Mittal veje, Amit Bhatia vezeti, tag még Jeff Bezos, az Amazon alapítója és Eduardo Saverin, tech-milliárdos. A felek ugyan nem hozták nyilvánosságra az adásvétel pontos részleteit, de az angol sajtó értesülései szerint a 1892 Holdings harmincszázalékos tulajdonrészt szerzett a Liverpoolban 1.65 milliárd font ellenében, a megállapodás így 5.5 milliárd fontra értékeli a klubot, ahol Bhatia alelnök lesz a kibővített igazgatótanács tagjaként. Eladás után, főpróba előtt

ANGOL SZUPERKUPA (Community Shield)

16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!