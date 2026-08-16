Magyar csoda Birminghamben: Vindics-Tóth Lili ezüstérmes, Szabó Nóra 4. a maratonin

Talán nem kockáztatunk sokat, ha kijelentjük, hogy az Európa-bajnokság 1934 óta íródó történetének egyik leginkább embert próbáló maratoni pályáját jelölték ki a brit szervezők. Az elmúlt napokban Birmingham belvárosában sétálva nem sok síkot találtunk, így magunk is tapasztalhattuk, hogy a lehetőségeik igencsak be lehettek korlátozva. Egészen más volt az elképzelésünk a város terepéről, mint az, hogy San Francisco-szerű, de azért mégsem akkora dombokat találunk majd Anglia középső részén.

Már a szombati egy kilométeres gyaloglópálya sem tűnt könnyűnek, de az 5 kilométer hosszú maratoni pályán körönként 50-60 méter szintemelkedést kellett leküzdenie a résztvevőknek. Mindez összeadva nyolc körre, a célegyeneshez felvezető kaptatóval mindennek tűnt, csak leányálomnak nem… A 13-14 fokos hőmérséklet, ami a rajtban fogadta a futókat, ideális volt, hogy ne főjenek meg már az első percekben.

A vb-5. finn Alisa Vainio az első pillanatoktól fogva kiemelkedett a női mezőnyből, hamar meglépett, 10 kilométer után egy, 15 kilométernél két perccel vezetett mindenki előtt. A kezdetben tizenhét, majd az első órában tizennégy tagú üldözőcsoportban ott volt Szabó Nóra és Vindics-Tóth Lili Anna is.

A csoportjuk nagyjából 20 kilométernél kezdett el megnyúlni, a lengyel Aleksandra Lisowska aktivizálta magát. Vindics-Tóth előbb vette át a támadást, mint Szabó, mind a ketten jól reagáltak. Vainio 1:10:40-es félmaratonival nyitott, az előnye három percre nőtt, Vindics-Tóth 1:13:47-nél, Szabó 1:13:48-nál érkezett meg féltávhoz. Ekkor már érezhetően nagyobb volt a tempó, a később induló férfiak is utolérték a csoportjukat.

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az országos csúcstartó Szabó 22-23 kilométernél kicsit hátrébb maradt, a saját tempóra váltás kifizetődő volt neki, a 25 kilométeres csekkpontnál már ismét ott volt Vindics-Tóthtal az ezüstért csatázó tíz ember között. Az utolsó 10 kilométeren Vainio négyperces előnnyel gazdálkodhatott, Szabó és Vindics-Tóth pedig egyre közelebb került a legjobb tízhez, nyolcan maradtak az üldözők!

A két magyar az utolsó előtti körben elkezdett aktívabban versenyezni, 35 után Szabó állt a nyolcas élére, Vindics-Tóth mozgása is biztató volt. Szabó az egyik emelkedőn három riválisukat is leszakította, majd jött a következő iramváltása, amit Vindics-Tóth vett át a legkönnyebben. Ez már az utolsó körben történt, az esélyeink egyre csak nőttek akár a dupla dobogóra, amire a csodánál találóbb kifejezés nem létezik.

38 körül Vindics-Tóth nyújtotta meg a lépteit az egyik lejtőn, a támadása mindenkit váratlanul érintett. A következő emelkedő kulcskérdés volt, hogy el tud-e szakadni. Jó erőben volt, elszakadt, tíz percig kellett kitartania ahhoz, hogy minden idők legnagyobb maratoni sikerét érje el az Eb-k történetében. Két kilométerrel a vége előtt már hét másodperccel volt a harmadik helyen álló ellenfele mögött, aki nem más, mint Szabó volt!

Vindics-Tóth Lili Anna a fantasztikus ezüstérmével még az 1966-os budapesti Eb-n bronzérmes Tóth Gyula szereplését is felülmúlta. A mesebeli magyar délelőttöt Szabó Nóra 4. helye tette teljessé. Az Európa-bajnok a finn Alisa Vainio lett, 2:22:26-os versenycsúccsal.

Vindics-Tóth 2:27:21-gyel új egyéni csúcsot futott, élete harmadik maratoniján berúgta az ajtót a kontinens elitjébe! Szabó is élete egyik legjobb maratoniját futotta, 2:27:39-cel, a bronzérmes Abbie Donnellytől alig hat másodperccel lemaradva. Tomaschof Kata szintén élete legjobbját érte el, 2:43:07 alatt teljesítette a 42 195 méteres klasszikus távot.

A csapatversenyben a Vindics-Tóth, Szabó, Tomaschof összetételű trió 7:38:07 órás összidejével negyedik lett a brit, olasz, spanyol hármas mögött.

„Negyven perce küzdök az örömkönnyeimmel, egyéni csúcsot futottam, ami elképesztő. Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ilyen tempó lesz. Ha sík pályán, nyulazással futok, akkor ez majd még jobb idő lehet. Hihetetlenül boldog vagyok, 2017 után, amikor U20-as ezüstérmes lettem mezei futásban, most megnyertem az első felnőtt Európa-bajnoki érmem. A harmadik maratonimon. Ez egy olyan pillanat, amit nagyon meg kell ünnepelnünk” – mondta Vindics-Tóth Lili Anna.

Elmondása szerint két ember hitt igazán abban, hogy magyar futóként pont ő lesz az, aki odaér és érmet nyer valamelyik világeseményen. „Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott, köztük az edzőmnek, Wolfgang Heinignek, akivel másfél éve dolgozom együtt és a férjemnek, Vindics Balázsnak, aki látott az edzéseken. Balázs azt mondta, hogy nem akar jósolni, de szerinte bika erős vagyok.”

Szépen csillog az ezüst Vindics-Tóth nyakában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Nehéz volt a pálya, de fejben mégsem volt az, mert köröket futottunk – kezdte értékelését Szabó Nóra. – Nem voltak kirakva a kilométerek, ezért azt sem tudtam, hol járunk, éppen ezért nem is foglalkoztatott, mennyi van hátra. Annyit tudtam, hogy hány kör van még, mert a frissítőimet különböző színnel jelöltem meg a világostól a sötétig. Az utolsó kettőn másmilyen színű volt a kulcs, tudtam, ha odáig eljutok, akkor már meglesz.”

A rutinos futó az Eb előtti elképzeléseit teljesítette, de menet közben már többen kezdett el gondolkodni:

„A top tízet céloztuk meg, ezért a negyedik hely is jó, de most úgy érzem magam, mint ahogyan Molnár Attila a négyszázas döntője után kijelentette magáról: én vagyok az első vesztes. Próbáltam az utolsó emelkedőre erőt hagyni, mert az elején azon mentünk le, szakadék szintű lejtő volt. Az emelkedő közepéig bírtam, ott muszáj voltam elengedni. Egyébként menet közben jól ment felfelé, mindig ott hoztam vissza, amikor lefelé kicsit elmentek a többiek.”

Szabó Nóra (jobbra) is élete legjobbját futotta (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Szemerei Levente (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A hölgyekhez képest háromnegyed óra különbséggel elrajtoltak a férfiak is. A legnagyobb reményei Lomb Ádámnak és Szemerei Leventének lehettek, hogy a legtovább tartsák a 2:05-2:06-os futókkal a lépést. Sokáig egymást segítve együtt haladtak, 10 kilométernél 1:15 volt a hátrányuk.

Mind a ketten okosan osztották be az erejüket, amit jól megmutat, hogy folyamatosan jöttek előre a kezdeti 40-45. helyről. Lomb 2:16:15-tel a 27., Szemerei 2:18:27-tel a 33. helyen ért célba. A mezőny harmadik magyarja, Tarnai László az 51. lett, 2:30:12-vel.

„Sajnos sérülés miatt elég rövidre sikerült a felkészülés, szűk két hónapom volt felkészülni rá. Nagyon technikás volt a pálya, benne sok szinttel és kanyarral. A tervek szerint csak decemberben futok majd legközelebb maratonit, Valenciában” – nyilatkozott az országos csúcstartó Szemerei Levente.

Az Európa-bajnok a német Amanal Petros lett, aki egy évvel ezelőtt a tokiói világbajnokságon célfotóval kapott ki a tanzániai Alphonce Simbutól.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 7. NAP

FÉRFIAK

Maratoni. Európa-bajnok: Amanal Petros (Németország) 2:09:11, 2. Pietro Riva (Olaszország) 2:09:18, 3. Gasau Ajale (Izrael) 2:09:21, 4. S. Hassan (Svédország) 2:09:24, 5. T. Getahon (Izrael) 2:09:31, 6. V. Gondouin (Franciaország) 2:09:34, …27. Lomb Ádám 2:16:15, …33. Szemerei Levente 2:18:27, …51. Tarnai László 2:30:12

NŐK

Maratoni. Európa-bajnok: Alisa Vainio (Finnország) 2:22:26, 2. Vindics-Tóth Lili Anna 2:27:21, 3. Abbie Donnelly (Nagy-Britannia) 2:27:33, 4. Szabó Nóra 2:27:39, 5. N. Wilson (Nagy-Britannia) 2:27:54, 6. R. Lonedo (Olaszország) 2:27:55, …42. Tomaschof Kata 2:43:07, …48. Körmendi Réka 3:02:59

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program: döntők (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.30: férfi rúdugrás

20.55: női gerelyhajítás

21.05: női távolugrás

21.35: vegyes 4x100 m

21.50: férfi 3000 m akadály

22.13: női 1500 m

22.33: női 4x400 m

22.48: férfi 4x400 m (Magyarország)