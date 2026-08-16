Olympique Marseille: feltámadás helyett őskáosz és csődközeli helyzet
Az előző idényben az OLYMPIQUE MARSEILLE-NÉL nem sikerültek rosszul a nyári átigazolások (Igor Paixao, Najef Agerd, Pierre-Emile Höjbjerg, Neal Maupay, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes, CJ Egan-Riley és Hamed Traoré érkezett, felkerült a B-csapatból a szupertehetség Robinio Vaz), remek edzővel (Roberto De Zerbi) a kispadon nagy reményekkel vágtak neki a küzdelmeknek. A tervezett diadalmenetből néhány hónap alatt tragikomikus vesszőfutás lett: Jacques Abardonado, majd Habib Beye is ült a kispadon (legalább lehetőséget kaptak a klub egykori játékosai), a bajnokságban kétszer is komoly hullámvölgybe kerültek, egymást követték a balhék és a fura vezetői döntések, a hajrát is elrontották, a hazai kupában kiestek odahaza a Toulouse ellen, a BL alapszakaszában a 25. helyen végeztek, azaz éppen csak, de itt is kiestek. A PSG elleni ötgólos vereség után a sportigazgató, Mehdi Benatia lemondott, ám a tulajdonos visszahívta, sőt nagyobb hatalmat adott neki, erre lemondott a francia média nagy kedvence, az elnök, Pablo Longoria (ma már a spanyol szakember a River Plate-nél dolgozik nagy sikerrel, a minap majdnem megverte egyik játékosa).
Az új elnök az üzleti életben bizonyító (de néhány zűrös ügyet azért összehozó) Stéphane Richard lett, a tavaly ősszel érkező sportigazgató, a korábbi kiváló védő, Federico Balzaretti elé jött a Bresttől Grégory Lorenzi – a klubnál igen erős maradt azért az olasz vonal, az általános igazgató a volt interes Alessandro Antonello, az elnöki tanácsadó Fabrizio Ravanelli, a Felügyelő Bizottság egyik tagja Gianluca Santaniello, a Venezia korábbi fejlesztési igazgatója, a megfigyelők főnöke pedig Riccardo Polacco.
JÓ ÉS ROSSZ HÍREK
A pocsék bajnoki eredmények ellenére kész csoda, hogy eljutottak az Európa-ligába, hiszen végül befutottak az 5. helyre, a dobogóhoz is csak három pont kellett volna még (34 mérkőzésen 18-szor győztek, 11-szer kikaptak); majd az UEFA bejelentette, hogy kap az OM egy tízmillió eurós büntetést (ebből négymilliót felfüggesztve) a költségvetése hiányosságai miatt, és ha ezt nem rendezik, 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben sem indulhatnak az európai kupákban (ezzel lehetetlen helyzetbe lökve a klubot, amely éppen a BL-pénzekért kapdosva költött sokat nyaranta). A francia pénzügyi felügyelet is szankciókat hozott az OM ellen, mert a hazai szabályoknak sem felel megy a klub. Tíz éve lett az OM az amerikai Frank McCourté, aki nem is tagadta a büntetés jogosságát, rutinos olvasóink azt is kitalálják, mire hivatkozott: a közvetítési jogokból befolyó pénzek elapadására, ez a Ligue 1 Achilles-sarka. A Bajnokok Ligája összegeinek a fele, 50 millió euró is összejöhet azért az El-ből.
TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK, MR. MCCOURT
Nagy hiba volt elüldözni tavaly Adrien Rabiot-t és a vele összekapó Jonathan Rowe-t, a télen három nagy ígéretet, Vazt, Darryl Bakolát és Ismaël Konét is elengedtek, előbbiért különösképpen nagy kár. A 45 mérkőzésen 26 gólt és 11 gólpasszt jegyző Mason Greenwoodot (a három év alatt törlesztendő vételár negyven százaléka ráadásul a Manchester Unitedé lett), a védelem fejét, Facundo Medinát, a kezdőkapusukat, Gerónimo Rullit, az idényben 24 kanadai pontot termelő Pierre-Emerick Aubameyangot és a kiválóan passzoló karmestert, Bilal Nadirt sem tudták megtartani, ugyanakkor opciósan megvették 14.4 millióért Timothy Weah-t és 7.7 millióért Hamed Traorét, mert meg kellett őket venniük. Utóbbit már kölcsön is adták a Genoának, nyolcmilliós opcióval. Kölcsönben a karmester Angel Gomes, a szélső Amin Harit, a két ék, Faris Moumbagna és Neal Maupay és a balhátvéd Ulisses Garcia sem remekelt, az itt kölcsönben lévők közül Ethan Nwanerit nem tudták, Arthur Vermeerent és Benjamin Pavard-t nem akarták megtartani. A kapkodásra jellemző, hogy Medinát 20 millióért vették meg, 23 millióért adták el, a haszon nem fedezi az aláírási és ügynöki díjat.
ITT MINDENKI ELADÓ? ITT? MINDENKI!
Agerd (Napoli, Al-Ittihad, Al-Szadd, Rennes, Real Sociedad), Derek Cornelius (Sassuolo, Lecce), Harit (Al-Samal), Weah (Sunderland), Quinten Timber (FC Porto, Besiktas), a csatár Amin Guiri (Sevilla, Como, Napoli), a kapus Jeffrey de Lange (Twente), Pierre-Emile Höjbjerg (Milan, Atalanta, Newcastle United) is mehet. Leonardo Balerdiért 20 milliót kérnek a Bolognától, Igor Paixao ötvenmillióért vihető, az AS Roma, a Leeds United, a Galatasaray, az Aston Villa és a Palmeiras a kérője. Maupayt több angol csapat is hívja, Gomesnek a Coventry City tett ajánlatot, a veterán Geoffrey Kondogbiának lassan már az OM fizetne egy kis pénzt, csak bontsa fel a szerződését, mert évi 5.5 millió eurót kap, bruttóban, és 1.5 milliós a bónuszkerete. CJ Egan-Rileyt megvenné a West Ham United, sőt odaadná érte Jean-Clair Todibót is.
JÖNNEK, HA MAJD JÖHETNEK
Nagy kérdés, ki akar most a sztárok közül Marseille-be igazolni: az Olympiakosz 14 millió euróért árult szűrője, Santiago Hezze, az Union Saint-Gilloise középső középpályása, Adem Zorgan, poszttársa, a fiatal Soungoutou Magassa (West Ham United), a leedsi kapus, Lucas Perri, a Borussia Mönchengladbach jobbhátvédje, Joe Scally, az arsenalos szélső, Reiss Nelson, a Juventus kapusa, Michele Di Gregorio, kollégái, Guillaume Restes (Toulouse), Orlando Gill (San Lorenzo), Noah Atubolu (Freiburg), Elia Caprile (Cagliari), Marcin Bulka (NEOM), a CSZKA Moszkva bekkje, Kirill Danilov, a Crystal Palace védelmi szakembere, David Ozoh, a Gent éke, Hyllarion Goore és a párizsi szélső, Ilan Kebbal a kiszemeltek. Nagyobb név itt csak az olasz kapus, Jonathan David vagy Federico Gatti megszerzésére kevés az esély, inkább tudják hazahívni Leverkusenből Martin Terriert. Kölcsönkérték a Hellas Veronától a jobbhátvéd Rafik Belgalit, de csak eladnák, 15 millió euróért, a Monacóval szakító jobbszélső, Krépin Diatta, a barcelonai Roony Bardghji vagy a celtices Haisszem Hasszan reálisabb célpont. Memphis Depaynak nincs klubja, csak olyan bérigénye, aminek hallatán a franciák azonnal befejezték a tárgyalásokat. Érkezhet még a világbajnok Djibril Sidibé, ő már 34 éves, de nincs klubja, és a védelem összes posztján bevethető – az átigazolásokat nehezíti, hogy ha nem adnak el öt-hat sztárt sürgősen, az érkezők maximum egymillió eurót kaphatnak évente bruttóban.
BÜNTETÉS
Külön tanulmány Pierre-Emile Höjbjerg esete, a 97-szeres dán válogatott (de francia útlevéllel is bíró) középpályás a csapatkapitány. Bejelentkezett érte a Newcastle United: máshol ilyenkor a csapat tiltakozik, a játékos hűséget esküszik, a szurkolók örülnek… de az OM azonnal rábólintott a 17.5 milliós ajánlatra, majd amikor Höjbjerg nemet mondott a távozásra, büntetésként elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot. Kitört a botrány, mire az új edző, a tapasztalt Bruno Génésio elismerte: a főnökei utasították erre. Újságírók szerint az amerikai elnök nagyon megsértődött Höjbjergre.
„Ezt a döntést a klub vezetősége diktálta nekem. Ha teljesen őszinte akarok lenni, és az leszek, ezzel a döntéssel nem értek egyet. De alkalmazott vagyok, be kell tartanom bizonyos kötelezettségeket. Megtettem” – mondta Génésio az Atlétio Madrid elleni felkészülési mérkőzés után. Höjbjerg ügynöke elmondta, a középpályás nagyon büszke arra, hogy ő az OM kapitánya, és esze ágában sincs távozni.
Legalábbis nem Angliába.
A NAGY RENDEZŐ
Mielőtt elkezdenék szidni az elnököt: Romain Molina szerint McCourt több mint 700 millió eurót fektetett be az OM-be a klub 2016-os megvásárlása óta, hatalmas strukturális veszteségeket fedezve. Egyes szezonokban az amerikainak közel 100 millió eurót kellett befizetnie pusztán a hiány pótlására, és máig nem talált maga mellé másik befektetőt (öt százalék Margarita Louis-Dreyfusé). Molina szerint McCourt nem foglalkozik a napi ügyekkel (kivéve, ha karszalag), Longoria visszaélt ezzel, anyagilag is gyanús üzleteket kötött, bizonyos ügynökök valahogyan mindig jól jártak, és őrült jövés-menést generált, ebbe rokkantak bele szakmailag és anyagilag is.
DE SZÁMOLJUNK EGYÜTT!
2020 nyarán került az elnöki székbe a spanyol, onnantól kezdve idényenként az érkezők és a távozók száma: 9/10, 16/16, 21/22, 20/20, 20/25, 22/28. Búcsúzóul egymillió eurós fájdalomdíjat kapott. Az elnök most azt találta ki, hogy megbízza a Unique Sports Group nevű ügynökséget, kerítsen játékosokat, és adjon el bárkit a csapatból, de akkor is megkapják a maguk százalékát, ha semmi közük nincs az eladáshoz. A cég maga is játékosügynökség, több pártfogoltjával tárgyal az… OM vezetése. Tuti üzlet, dupla díj!
HA MÁR SZÁMOK
2025-re adózás utáni 104 millió eurós mínuszt hozott össze a klub (előtte 37 és 39 millió volt ez a mutató), de úgy, hogy tavaly nyáron McCourt 94.5 milliós tőkeemelést hajtott végre. A mostani mínusz még nagyobb lesz, márciusban mínusz 136 milliót mutatott a mérleg. Az összeomlás oka, mint azt már rutinos olvasóink tudják, a Ligue 1 TV-s jogainak elértéktelenedése (a bajnoknak jár 30 millió euró, ami topligás szinten aprópénz, nagyjából ennyit költ a Marseille évente az ügynökökre). Az összadósság félmilliárd euróra rúg, az éves bevétel ennek a fele, nagyon messze állnak az UEFA előírásaitól, miszerint a futballból származó bevételek maximum 70 százalékát lehet csak költeni a játékosokra és ügynökeikre. Nyilván ezért kell eladni legjobbjaikat vagy ingyen elengedni bárkit, ugyanis a fizetések finoman szólva is elrugaszkodtak a sportteljesítménytől: Höjbjergre azért volt mérges az elnök, mert ő a kereseti rekorder most, évi 6.4 milliós bruttóval, 1.6 milliós bónuszkerettel, a szerződése még két évig szól. A veterán Kondogbia sem kap sokkal kevesebbet, de tízen húznak évi négymillió eurónál magasabb éves bért – nyilván most sem azt veszik elő, aki megkötötte ezeket a szerződéseket. Arról nem is beszélve, hogy a korábbi pocsék igazolások terheit még sokáig nyögik, ugyanis néha négy év alatt kell törleszteni a vételárat.
Francia források szerint McCourtnak elege van már az OM-ból: egymilliárd euróért eladó a klub.
MI LESZ A BÜNTETÉS?
Agerd ügyében az OM megegyezett a Real Sociedaddal (kétmillióért kölcsönadják, 17 milliós vételi opcióval), az orvosi vizsgálatokon is átesett a védő, de mégsem írt alá, mert szerinte túl hamar bevetették volna őt a spanyolok a sérülése után – minden bizonnyal a marseille-i vezetők már morzsolják a kukoricát, amin két edzés között térdepel majd a játékos.
A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
ANGERS SCO
ÉRKEZETT: Usman Simbakoli (RWDM, 250 000 euró), Anthony Lopes (Nantes, ingyen), Branco van den Boomen (Ajax, kölcsön után végleg, ingyen), Paul Nardi (Queens Park, ingyen)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Lens), Amin El-Uazzani (Braga)
Kölcsönből vissza: Jim Allevinah (Kasimpasa)
TÁVOZOTT: Sidiki Chérif (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 18 000 000 euró), Pierrick Capelle (visszavonult), Abdoulaye Bamba (visszavonult), Florent Hanin (szerződése lejárt)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Lens), Goduine Koyalipou (Lens)
Kölcsönbe: Lanroy Machine (Heerenveen), Marius Courcoul (La Louviere)
AJ AUXERRE
ÉRKEZETT: Arthur Piedfort (Westerlo, 5 500 000 euró), Danny Namaso (FC Porto, kölcsön után végleg, 5 000 000), Mamadou Diop (Grenoble Foot, 2 000 000), Sékou Fofana (Lausanne, 1 300 000), Christ Makosso (Luton Town, 2 300 000)
Kölcsönbe: Rémy Labeau Lascary (Lens, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Theo Bair (Lausanne), Aristide Zossou (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Paul Joly (Kaiserslautern), kölcsön után végleg, 1 250 000), Gideon Mensah (1. FC Köln, ingyen), Lassine Sinayoko (Paris FC, 8 000 000)
Kölcsönből vissza: Sékou Mara (Strasbourg), Usszama el-Azzuzi (Bologna)
STADE BREST 29
ÉRKEZETT: Joseph Nonge (Kocaelispor, i.), Gautier Lloris (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Egil Selvik (Watford), Mamady Diambou (RB Salzburg)
Kölcsönből vissza: Justin Bourgault (Nancy)
TÁVOZOTT: Daouda Guindo (Reims, ingyen)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco), Rémy Labeau Lascary (Lens), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt), Soumaila Coulibaly (Strasbourg)
LE HAVRE AC
ÉRKEZETT: Vincent Sasso (Dunkerque, i.), Timothée Pembélé (Sunderland, kv., i.), Junior Mwanga (Strasbourg, 1 500 000), Josh Maja (West Bromwich, i.), Joan Tincres (Monaco U21, i.)
Kölcsönbe: Amir Richardson (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Kenny Quetant (Werder Bremen, i.), Arouna Sangante (Sevilla, i.), Issa Soumaré (Rennes, i.), Loic Nego (Omonia Nikosia, i.), Jasszin Kehta (Leganés, i.), Szofian Bufal (szerződése lejárt), Étienne Youté Kinkoué (szl.), Gautier Lloris (Brest, i.), Abdoulaye Touré (szl.)
Kölcsönből vissza: Reda Khadra (Reims), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg)
Kölcsönbe: Noam Obougou (Nancy)
FC LE MANS
ÉRKEZETT: Jasszer Laruszi (Troyes, i.), Billal Brahimi (Santos, i.), Louis Mafouta (Guingamp)
Kölcsönbe: Daouda Traoré (Southampton U21)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Isaac Cossier (Lille)
RC LENS
ÉRKEZETT: Michal Skóras (Gent, 6 000 000), Michaël Cuisance (Hertha, 3 500 000), Szaud Abdulhamid (AS Roma, 3 500 000), Thorgan Hazard (Anderlecht, i.), Maik Nawrocki (Celtic, 2 500 000), Jaszin Titraui (Charleroi, 8 000 000)
Kölcsönbe: Franjo Ivanovic (Benfica, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Hervé Koffi (Angers), Jeremy Agbonifo (Häcken), Jhoanner Chávez (Sparta Praha), Goduine Koyalipou (Angers), Rémy Labeau Lascary (Brest), Angelo Fulgini (Al-Taavun), Mattia Fortin (Padova)
TÁVOZOTT: Facundo Medina (Marseille, kv., 18 000 000), ), Anassz Zaruri (Panathinaikosz, kv., 2 700 000), Angelo Fulgini (Al-Halidzs, i.), Allan Saint-Maximin (Charlotte, i.), Adrien Thomasson (Rennes, i.), Wesley Said (Al-Samal, i.), Malang Sarr (NEOM, i.), Mamadou Sangaré (Brentford, 48 000 000)
Kölcsönbe: Anthony Bermont (Angers), Goduine Koyalipou (Kortrijk), Rémy Labeau Lascary (Auxerre, 1 500 000), Jeremy Agbonifo (Jagiellonia Bialystok), Mattia Fortin (Palermo), Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise)
Kölcsönből vissza: Arthur Masuaku (Sunderland)
LOSC LILLE
ÉRKEZETT: Basar Önal (NEC, 12 500 000), Loun Srdanovic (Servette, 3 000 000), Tanguy Nianzou (Sevilla, i.)
Kölcsönből vissza: Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Tiago Morais (Casa Pia), Mohamed Bayo (Gaziantep), Isaac Cossier (Le Mans), Ugo Raghouber (Levante)
TÁVOZOTT: Thomas Meunier (Sunderland, i.), Nabil Bentaleb (szl.), Chancel Mbemba (szl.), Aissza Mandi (Levante, i.), Ugo Raghouber (Burnley, 5 000 000), Ichem Ferrah (Pisa, 2 000 000)
FC LORIENT
ÉRKEZETT: Gabin Bernardeau (Nice, 1 000 000), Alec Georgen (Dunkerque, i.)
Kölcsönbe: Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000), Souleymane Faye (Sporting CP), Noah Mbamba (Leverkusen, 500 000)
Kölcsönből vissza: Dembo Sylla (Red Star), Formose Mendy (Watford), Joel Mvuka (Celtic)
TÁVOZOTT: Laurent Abergel (Nice, i.), Sambou Soumano (Reims, i.), Igor Silva (szl.), Bamba Dieng (szl.), Darlin Yongwa (Norwich City, i.), Pablo Pagis (Paris FC, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Abdoulaye Faye (Bayer Leverkusen), Dermane Karim (Lommel), Bamo Meité (Marseille)
Kölcsönbe: Isaac Monnier (Bastia)
OLYMPIQUE LYON
ÉRKEZETT: Mads Bidstrup (RB Salzburg, 10 500 000), Julien Duranville (Borussia Dortmund, 5 000 000), Noham Kamara (PSG, kv., 4 100 000), Mohamed Ouédraogo (Altach, 2 200 000), Kail Budas (Nice, i.), Steeve Kango (Lyon B), Felix Bacher (Estoril, 4 300 000)
Kölcsönbe: Loos Openda (Juventus, 3 500 000), Zachary Athekame (Milan)
Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Antwerpen), Duje Caleta-Car (Sociedad), Matt Turner (New England)
TÁVOZOTT: Afonso Moreira (Bayer Leverkusen, 29 500 000), Martín Satriano (Getafe, kv., 6 500 000), Rasid Gezzal (szl.)
Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Endrick (Real Madrid), Hans Hateboer (Rennes), Adam Karabec (Sparta Praha)
Kölcsönbe: Orel Mangala (Getafe)
OLYMPIQUE MARSEILLE
ÉRKEZETT: Facundo Medina (Lens, kv., 18 000 000), Timothy Weah (Juventus, kv., 14 400 000), Hamed Traoré (Bournemouth, kv., 7 700 000)
Kölcsönből vissza: Faris Moumbagna (Cremonese), Bamo Meité (Lorient), Amin Harit (Basaksehir), Ulisses Garcia (Sassuolo), Angel Gomes (Wolverhampton)
TÁVOZOTT: Mason Greenwood (Fenerbahce, 39 000 000), Bilal Nadir (Hamburg, i.), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna, 1 500 000), Gerónimo Rulli (Manchester City, 2 000 000), Facundo Medina (Leverkusen, 23 000 000)
Kölcsönbe: Hamed Traoré (Genoa, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Benjamin Pavard (Inter), Ethan Nwaneri (Arsenal)
AS MONACO
ÉRKEZETT: Ansu Fati (Barcelona, kv., 11 000 000), Sadibou Sané (Metz, 7 000 000), Nazinho (Cercle Bruges, 5 000 000), Matthis Abline (Nantes, 25 000 000)
Kölcsönbe: Mathys Detourbet (Manchester City)
Kölcsönből vissza: Edan Diop (Cercle Bruges), Radoslaw Majecki (Brest), Lucas Michal (Metz)
TÁVOZOTT: Caio Henrique (Ajax, 10 500 000), Kassoum Ouattara (Besiktas, 8 000 000), Krépin Diatta (szl.), Aladji Bamba (Newcastle, 35 500 000), Maghnes Akliouche (PSG, 50 000 000)
Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Pafos), Lucas Michal (Cercle Bruges)
Kölcsönből vissza: Wout Faes (Leicester City), Simon Adingra (Sunderland)
OGC NICE
ÉRKEZETT: Laurent Abergel (Lorient, i.), Gauthier Hein (Metz, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Jérémie Boga (Juventus), Terem Moffi (FC Porto), Mattia Viti (Sampdoria), Aliou Baldé (St. Gallen), Rares Ilie (Empoli)
TÁVOZOTT: Charles Vanhoutte (Feyenoord, 5 500 000), Jérémie Boga (Juventus, 4 800 000), Gabin Bernardeau (Lorient, 1 000 000), Kail Budas (Lyon, i.), Aliou Baldé (St. Gallen, 2 800 000), Tanguy Ndombélé (szl.), Dante (visszavonult), Rares Ilie (Mantova, 100 000), Tom Louchet (PAOK, 2 000 000), Mattia Viti (Sampdoria, 300 000)
Kölcsönből vissza: Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Tiago Gouveia (Benfica), Juma Bah (Manchester City)
Kölcsönbe: Kevin Carlos (Cagliari)
PARIS FC
ÉRKEZETT: Patrick Zabi (Reims, 25 000 000), Diego Coppola (Brighton, kv., 17 500 000), Luca Koleosho (Burnley, 14 000 000), Lassine Sinayoko (Auxerre, 8 000 000), Pablo Pagis (Lorient, 15 000 000)
Kölcsönből vissza: Omar Sissoko (Pau)
TÁVOZOTT: Julien Lopez (Cannes, i.), Timothée Kolodziejczak (szl.), Rémy Riou (szl.), Mathieu Cafaro (Nantes, i.), Alimami Gory (Abha), Willem Geubbels (Lecce, 4 600 000), Mathys Tourraine (Pau), Ciro Immobile (visszavonult)
Kölcsönből vissza: Marshall Munetsi (Wolverhampton), Luca Koleosho (Burnley)
FC PARIS SAINT-GERMAIN
ÉRKEZETT: Alessandro Longoni (Milan Futuro, i.), Maghnes Akliouche (Monaco, 50 000 000), Mika Godts (Ajax, 45 000 000), Ferran Torres (Barcelona, 45 000 000), Lucas Digne (Aston Villa, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Gabriel Moscardo (Braga), Renato Sanches (Panathinaikosz), Randal Kolo Muani (Tottenham), Yoram Zague (Eupen)
TÁVOZOTT: Goncalo Ramos (Milan, 74 000 000 euró), Noham Kamara (Lyon, kölcsön után végleg, 4 100 000), Li Kang In (Atlético Madrid, 40 000 000), Randal Kolo Muani (Juventus, 41 200 000)
Kölcsönbe: Renato Marin (CD Nacional), Halil Ajari (Dunkerque)
FC STADE RENNES
ÉRKEZETT: Eliezer Mayenda (Sunderland, 22 000 000), Bryan Reynolds (Westerlo, 4 600 000), Goncalo Oliveira (Benfica B, 3 500 000), Arnaud Nordin (Mainz, 2 200 000), Adrien Thomasson (Lens, i.), Issa Soumaré (Le Havre, i.)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Toulouse, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Seko Fofana (FC Porto), Hans Hateboer (Lyon), Jordan James (Leicester City), Mikayil Faye (Cremonese), Rayan Bamba (Nancy)
TÁVOZOTT: Jérémy Jacquet (Liverpool, 63 600 000), Albert Grönbaek (Hamburg, kv., 4 700 000), Hans Hateboer (szl.)
Kölcsönből vissza: Arnaud Nordin (Mainz)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Santander), Mikayil Faye (Nürnberg), Glen Kamara (Queens Park), Nordan Mukiele (Montpellier), Rayan Bamba (Le Mans)
RC STRASBOURG ALSACE
ÉRKEZETT: Diogo Sousa (Vitória Guimaraes, 10 000 000), Angelo Candido (Sao Paulo U20, 5 000 000), Mateo Del Blanco (Unión Santa Fe, 2 500 000), Benjamin Brantlind (IFK Göteborg, 1 000 000), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach, 3 000 000), Fábio Baldé (Hamburg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Genesis Antwi (Chelsea U21), Filip Jörgensen (Chelsea)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Nantes), Rayane Messi (NEOM), Saidou Sow (Clermont Foot), Milos Lukovics (Preston), Rabby Nzingoula (Nürnberg), Pape Demba Diop (Toulouse), Soumaila Coulibaly (Brest), Sékou Mara (Auxerre), Óscar Perea (Avs Futebol), Pape Diong (Dunkerque)
TÁVOZOTT: Emmanuel Emegha (Chelsea, 26 000 000), Karl-Johan Johnsson (szl.), Junior Mwanga (Le Havre, 1 500 000), Valentín Barco (Chelsea, 40 000 000), Rabby Nzingoula (West Bromwich, 2 350 000)
Kölcsönből vissza: David Datro Fofana (Chelsea), Aarón Anselmino (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B), Mike Penders (Chelsea)
Kölcsönbe: Óscar Perea (CF América), Saidou Sow (Nantes), Rayane Messi (Al-Ettifak)
FC TOULOUSE
ÉRKEZETT: Christ Tapé (Horsens, 2 500 000), Sion Oppong (Brommapojkarna, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Mathys Niflore (Dunkerque), Ibrahim Cissoko (Bolton), Niklas Schmidt (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Emersonn (Ipswich Town, 28 000 000), Warren Kamanzi (Malmö, i.), Frank Magri (szl.), Djibril Sidibé (szl.), Ibrahim Cissoko (PEC)
Kölcsönből vissza: Pape Demba Diop (Strasbourg)
Kölcsönbe: Charlie Cresswell (Rennes, 2 500 000)
ESTAC TROYES
ÉRKEZETT: Iron Gomis (Zirja, i.), Patrick Beach (Melbourne City, 1 700 000)
Kölcsönből vissza: Junior Diaz (Brest), Jasszer Larouszi (Kifiszia)
TÁVOZOTT: Mathys Detourbet (Manchester City, 25 000 000), Martin Adeline (Hamburg, 4 000 000), Jasszer Larouszi (Rennes, i.), Sankhoun Diawara (Milan, 2 000 000), Thierno Baldé (Nancy, i.)
Kölcsönből vissza: Hugo Gambor (Gent), Tavfik Bentajeb (Union Tuarga)
Kölcsönbe: Fred Ondoa Onambele (Villefranche)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
FC NANTES
ÉRKEZETT: Killian Corredor (Darmstadt, 2 000 000), Lucas Perrin (Gijón, i.), Mathieu Cafaro (Paris FC, i.)
Kölcsönbe: Saidou Sow (Strasbourg)
Kölcsönből vissza: Yassine Benhattab (Reims), Jean-Kévin Duverne (Gent), Alban Lafont (Panathinaikosz)
TÁVOZOTT: Anthony Lopes (Angers, i.), Francis Coquelin (Laval, i.), Deiver Machado (szl.), Jusszef el-Arabi (Marko, i.), Matthis Abline (Monaco, 25 000 000), Chidozie Awaziem (Konyaspor, 1 000 000), Alban Lafont (Amed, 1 000 000), Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia)
Kölcsönből vissza: Abakar Sylla (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Rémy Cabella (Olympiakosz)
FC METZ
ÉRKEZETT: Florian Miguel (Burgos, i.), Jean Ruiz (Pau, i.), Idris Mohamed (Le Puy, 300 000), Nampalys Mendy (Watford, i.), Téji Savanier (Montpellier, i.)
Kölcsönből vissza: Pape Moussa Fall (La Louviere)
TÁVOZOTT: Sadibou Sané (Monaco, 7 000 000), Idrissa Gueye (Udinese, kv., 7 000 000), Terry Yegbe (Lech Poznan, 3 000 000), Jean-Philippe Gbamin (CSZKA Szófia, i.), Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi, kv.), Koffi Kouao (Neftcsi, i.), Fodé Ballo-Touré (szl.), Benjamin Stambouli (szl.), Gauthier Hein (Nice, 1 7000 000)
Kölcsönből vissza: Lucas Michal (Monaco), Boubacar Traoré (Wolverhampton), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)
Vastaggal az előző hét átigazolásai, lezárva vasárnap.