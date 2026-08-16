Olympique Marseille: feltámadás helyett őskáosz és csődközeli helyzet

JÓ ÉS ROSSZ HÍREK

A pocsék bajnoki eredmények ellenére kész csoda, hogy eljutottak az Európa-ligába, hiszen végül befutottak az 5. helyre, a dobogóhoz is csak három pont kellett volna még (34 mérkőzésen 18-szor győztek, 11-szer kikaptak); majd az UEFA bejelentette, hogy kap az OM egy tízmillió eurós büntetést (ebből négymilliót felfüggesztve) a költségvetése hiányosságai miatt, és ha ezt nem rendezik, 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben sem indulhatnak az európai kupákban (ezzel lehetetlen helyzetbe lökve a klubot, amely éppen a BL-pénzekért kapdosva költött sokat nyaranta). A francia pénzügyi felügyelet is szankciókat hozott az OM ellen, mert a hazai szabályoknak sem felel megy a klub. Tíz éve lett az OM az amerikai Frank McCourté, aki nem is tagadta a büntetés jogosságát, rutinos olvasóink azt is kitalálják, mire hivatkozott: a közvetítési jogokból befolyó pénzek elapadására, ez a Ligue 1 Achilles-sarka. A Bajnokok Ligája összegeinek a fele, 50 millió euró is összejöhet azért az El-ből.

TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK, MR. MCCOURT

Nagy hiba volt elüldözni tavaly Adrien Rabiot-t és a vele összekapó Jonathan Rowe-t, a télen három nagy ígéretet, Vazt, Darryl Bakolát és Ismaël Konét is elengedtek, előbbiért különösképpen nagy kár. A 45 mérkőzésen 26 gólt és 11 gólpasszt jegyző Mason Greenwoodot (a három év alatt törlesztendő vételár negyven százaléka ráadásul a Manchester Unitedé lett), a védelem fejét, Facundo Medinát, a kezdőkapusukat, Gerónimo Rullit, az idényben 24 kanadai pontot termelő Pierre-Emerick Aubameyangot és a kiválóan passzoló karmestert, Bilal Nadirt sem tudták megtartani, ugyanakkor opciósan megvették 14.4 millióért Timothy Weah-t és 7.7 millióért Hamed Traorét, mert meg kellett őket venniük. Utóbbit már kölcsön is adták a Genoának, nyolcmilliós opcióval. Kölcsönben a karmester Angel Gomes, a szélső Amin Harit, a két ék, Faris Moumbagna és Neal Maupay és a balhátvéd Ulisses Garcia sem remekelt, az itt kölcsönben lévők közül Ethan Nwanerit nem tudták, Arthur Vermeerent és Benjamin Pavard-t nem akarták megtartani. A kapkodásra jellemző, hogy Medinát 20 millióért vették meg, 23 millióért adták el, a haszon nem fedezi az aláírási és ügynöki díjat.

The chip from Igor Paixão! pic.twitter.com/4R4eU9OWav — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 14, 2026

ITT MINDENKI ELADÓ? ITT? MINDENKI!

Agerd (Napoli, Al-Ittihad, Al-Szadd, Rennes, Real Sociedad), Derek Cornelius (Sassuolo, Lecce), Harit (Al-Samal), Weah (Sunderland), Quinten Timber (FC Porto, Besiktas), a csatár Amin Guiri (Sevilla, Como, Napoli), a kapus Jeffrey de Lange (Twente), Pierre-Emile Höjbjerg (Milan, Atalanta, Newcastle United) is mehet. Leonardo Balerdiért 20 milliót kérnek a Bolognától, Igor Paixao ötvenmillióért vihető, az AS Roma, a Leeds United, a Galatasaray, az Aston Villa és a Palmeiras a kérője. Maupayt több angol csapat is hívja, Gomesnek a Coventry City tett ajánlatot, a veterán Geoffrey Kondogbiának lassan már az OM fizetne egy kis pénzt, csak bontsa fel a szerződését, mert évi 5.5 millió eurót kap, bruttóban, és 1.5 milliós a bónuszkerete. CJ Egan-Rileyt megvenné a West Ham United, sőt odaadná érte Jean-Clair Todibót is.

JÖNNEK, HA MAJD JÖHETNEK

Nagy kérdés, ki akar most a sztárok közül Marseille-be igazolni: az Olympiakosz 14 millió euróért árult szűrője, Santiago Hezze, az Union Saint-Gilloise középső középpályása, Adem Zorgan, poszttársa, a fiatal Soungoutou Magassa (West Ham United), a leedsi kapus, Lucas Perri, a Borussia Mönchengladbach jobbhátvédje, Joe Scally, az arsenalos szélső, Reiss Nelson, a Juventus kapusa, Michele Di Gregorio, kollégái, Guillaume Restes (Toulouse), Orlando Gill (San Lorenzo), Noah Atubolu (Freiburg), Elia Caprile (Cagliari), Marcin Bulka (NEOM), a CSZKA Moszkva bekkje, Kirill Danilov, a Crystal Palace védelmi szakembere, David Ozoh, a Gent éke, Hyllarion Goore és a párizsi szélső, Ilan Kebbal a kiszemeltek. Nagyobb név itt csak az olasz kapus, Jonathan David vagy Federico Gatti megszerzésére kevés az esély, inkább tudják hazahívni Leverkusenből Martin Terriert. Kölcsönkérték a Hellas Veronától a jobbhátvéd Rafik Belgalit, de csak eladnák, 15 millió euróért, a Monacóval szakító jobbszélső, Krépin Diatta, a barcelonai Roony Bardghji vagy a celtices Haisszem Hasszan reálisabb célpont. Memphis Depaynak nincs klubja, csak olyan bérigénye, aminek hallatán a franciák azonnal befejezték a tárgyalásokat. Érkezhet még a világbajnok Djibril Sidibé, ő már 34 éves, de nincs klubja, és a védelem összes posztján bevethető – az átigazolásokat nehezíti, hogy ha nem adnak el öt-hat sztárt sürgősen, az érkezők maximum egymillió eurót kaphatnak évente bruttóban.

OM | NÁNDEZ



Nahitan Nández va résilier son contrat avec Al-Qadsiah 🇺🇾.



L’Uruguayen discute déjà avec l’OM autour d’une arrivée à Marseille.



Les échanges sont en cours. #OM #TeamOM #Mercato #SPL #OlympiqueDeMarseille pic.twitter.com/e5GSWfHPYi — 𝓡𝓪𝓭𝓲𝓸 𝓛1 🇫🇷⚽ (@Lokzyzkbr) August 14, 2026

BÜNTETÉS

Külön tanulmány Pierre-Emile Höjbjerg esete, a 97-szeres dán válogatott (de francia útlevéllel is bíró) középpályás a csapatkapitány. Bejelentkezett érte a Newcastle United: máshol ilyenkor a csapat tiltakozik, a játékos hűséget esküszik, a szurkolók örülnek… de az OM azonnal rábólintott a 17.5 milliós ajánlatra, majd amikor Höjbjerg nemet mondott a távozásra, büntetésként elvették tőle a csapatkapitányi karszalagot. Kitört a botrány, mire az új edző, a tapasztalt Bruno Génésio elismerte: a főnökei utasították erre. Újságírók szerint az amerikai elnök nagyon megsértődött Höjbjergre.

„Ezt a döntést a klub vezetősége diktálta nekem. Ha teljesen őszinte akarok lenni, és az leszek, ezzel a döntéssel nem értek egyet. De alkalmazott vagyok, be kell tartanom bizonyos kötelezettségeket. Megtettem” – mondta Génésio az Atlétio Madrid elleni felkészülési mérkőzés után. Höjbjerg ügynöke elmondta, a középpályás nagyon büszke arra, hogy ő az OM kapitánya, és esze ágában sincs távozni.

Legalábbis nem Angliába.