Együtt énekelték a Székely Himnuszt a Csíkszereda és a Sepsi szurkolói – videó

A Csíkszereda az 5. fordulóban szerezte meg az első pontját a Superligában, míg a Sepsi sorozatban a negyedik meccsén maradt veretlen, egymás után a harmadik döntetlenjét érte el.

A két csapat szurkolói a Superliga első székelyföldi derbijét követően közösen elénekelték a Székely Himnuszt.