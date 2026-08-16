Együtt énekelték a Székely Himnuszt a Csíkszereda és a Sepsi szurkolói – videó
Ahogy beszámoltunk róla, nem bírt egymással a Superliga első székelyföldi rangadóján az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK.
A Csíkszereda az 5. fordulóban szerezte meg az első pontját a Superligában, míg a Sepsi sorozatban a negyedik meccsén maradt veretlen, egymás után a harmadik döntetlenjét érte el.
A két csapat szurkolói a Superliga első székelyföldi derbijét követően közösen elénekelték a Székely Himnuszt.
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