Nemzeti Sportrádió

Együtt énekelték a Székely Himnuszt a Csíkszereda és a Sepsi szurkolói – videó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.16. 13:40
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Fotó: Facebook, FK Csíkszereda
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FK Csíkszereda székely himnusz Sepsi Superliga
Ahogy beszámoltunk róla, nem bírt egymással a Superliga első székelyföldi rangadóján az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK.
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Nem született gól a Superliga első székely derbijén

Tavaly a Román Kupában is hasonló eredmény született.

A Csíkszereda az 5. fordulóban szerezte meg az első pontját a Superligában, míg a Sepsi sorozatban a negyedik meccsén maradt veretlen, egymás után a harmadik döntetlenjét érte el.

A két csapat szurkolói a Superliga első székelyföldi derbijét követően közösen elénekelték a Székely Himnuszt.

FK Csíkszereda székely himnusz Sepsi Superliga
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