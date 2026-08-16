Tóth Balázsék edzőjével késő este közölték: új kapus után kell néznie

Július végén beszámoltunk róla, hogy Tóth Balázs nem fogadta el a Blackburn Rovers szerződéshosszabbítási ajánlatát. A magyar válogatott kapus jelenlegi megállapodása a következő idény végén lejár, így az angol klub számára az átigazolási időszak különösen fontos lehet, ha még pénzt szeretne látni érte.

A Daily Record arról írt, hogy a Celtic érdeklődése komoly, és a lap szerint Tóth értékét nagyjából 4 millió fontra teszik. A skótok ugyanakkor egyelőre nem érték el a Blackburn által remélt összeget, és az angol klub vélhetően megpróbálja a lehető legjobb üzletet kialkudni a kapusért.

A Blackburn vezetőedzője, Tony Mowbray meglehetősen érdekes részleteket árult el a helyzetről...

„Este háromnegyed tizenegykor ügynökök hívtak, és azt mondták, kapusra van szükséged. Kérdeztem, miért van szükségem kapusra? Azt felelték, mert a kapusodat eladják” – idézte Mowbrayt a Lancashire Telegraph.

Tony Mowbray megérti Tóth Balázs szándékait (Fotó: Getty Images)

A szakember hozzátette: nem tudja pontosan, mi történik a háttérben, de tisztában van azzal, hogy Tóth nem ír alá új szerződést.

„Ha a kapus el akar menni máshová, kupákat és trófeákat akar nyerni, és a Bajnokok Ligájában szeretne játszani, ki vagyok én, hogy azt mondjam neki, ne tegye? Sok sikert neki” – fogalmazott a Blackburn mestere.

A Celtic mellett olasz és német érdeklődésről is érkeztek hírek. Alan Nixon szerint az Udinese is figyeli Tóthot, míg a Hamburgot szintén kapcsolatba hozták a magyar válogatott játékossal.

A 28 éves kapus az elmúlt idényben a Blackburn egyik legfontosabb játékosa volt, teljesítményét pedig jól mutatja, hogy a klub játékosai őt választották az év játékosának. A magyar válogatottban eddig hét alkalommal lépett pályára.