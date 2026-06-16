MotoGP: a Cseh Nagydíjon állna újra csatasorba Álex Márquez

A hétvégi Cseh Nagydíjon térhet vissza a versenypályára Álex Márquez. A Gresini Ducati csapat 30 éves versenyzője még a Katalán Nagydíjon esett nagyot, aminek következtében eltört a kulcscsontja, a C7-es csigolyájánál pedig „marginális” törést szenvedett. Emiatt a mugellói Olasz és a balatonfőkajári Magyar Nagydíjon sem tudott rajthoz állni, most azonban – a sorozat közösségi oldala szerint – készen áll a versenyzésre.

„Álex Márquezt már csak egy utolsó orvosi vizsgálat választja el a visszatérésétől” – írták a MotoGP X-oldalán.

A fiatalabbik Márquez testvér nyolc futam után kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.