Nemzeti Sportrádió

MotoGP: a Cseh Nagydíjon állna újra csatasorba Álex Márquez

2026.06.16. 17:16
Álex Márquez Brnóban térhet vissza
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MotoGP Cseh Nagydíj MotoGP visszatérés Álex Márquez
A súlyos bukása után május közepén megműtött Álex Márquez a hétvégi Cseh Nagydíjon szeretne visszatérni a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyébe.

A hétvégi Cseh Nagydíjon térhet vissza a versenypályára Álex Márquez. A Gresini Ducati csapat 30 éves versenyzője még a Katalán Nagydíjon esett nagyot, aminek következtében eltört a kulcscsontja, a C7-es csigolyájánál pedig „marginális” törést szenvedett. Emiatt a mugellói Olasz és a balatonfőkajári Magyar Nagydíjon sem tudott rajthoz állni, most azonban – a sorozat közösségi oldala szerint – készen áll a versenyzésre.

„Álex Márquezt már csak egy utolsó orvosi vizsgálat választja el a visszatérésétől” – írták a MotoGP X-oldalán.

A fiatalabbik Márquez testvér nyolc futam után kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.

 

MotoGP Cseh Nagydíj MotoGP visszatérés Álex Márquez
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