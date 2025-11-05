Az idei bajnokcsapattal tesztel Molnár Martin a brit F3-ban
Miután október elején összetett harmadik helyezéssel zárta le kétéves szereplését a brit F4-ben, Molnár Martin megkezdte a felkészülést pályafutása következő fejezetére, és már a gyakorlatilag a brit Formula–3-nak megfelelő GB3-ban tesztel az utóbbi két év bajnokcsapata, a Rodin Motorsport színeiben.
A legutóbbi három szezon bajnok pilótáját adó istálló az egyik legrangosabb szereplője a nemzetközi formulaautós utánpótlásnak, hiszen összesen hét bajnokságban (F2, FIA F3, GB3, FRECA, F1 Academy, brit F4, spanyol F4) indít autókat, és a múltja is kiemelkedő, hiszen ez gyakorlatilag a korábbi Carlin-istálló, amellyel Lando Norris az F3-as Eb-n, majd az F2-ben is versenyzett és bajnoki címet, valamint összetett második helyezést ért el. A Carlinban 2023-ban szerzett többségi tulajdonrészt a Rodin Cars, azóta pedig már teljes mértékben az új-zélandi vállalat az Egyesült Királyságban székelő csapat tulajdonosa.
Martin az első kétnapos tesztjét a brit F4-es naptárban is szereplő Snettertonban teljesítette, a pálya tehát nem ismeretlen számára, az autó és a csapat azonban igen. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy már a második tesztnap első és utolsó felvonását a legjobb idővel zárja, míg a második és harmadik menetben egyaránt második legyen Alex Ninovic mögött.
„Ez az autó erősebb, gyorsabb és szélesebb, mint az F4-es, valamint turbó helyett szívómotoros és van rajta állítható hátsó szárny. Szóval teljesen más, mint amihez az F4-ben hozzászoktam, de nagyon tetszik – összegezte a főbb különbségeket Martin. – Ami a legjobban mellbe vágja az embert, az az aerodinamikai leszorítóerő mértéke. Elképesztő, hogy milyen jól tapad a kocsi – itt, Snettertonban például van olyan kanyar, amelyben az F4-es autóval fékezni kell, ezzel viszont használt gumin is szinte padlógázon vesszük be.”
„Az első tesztnapon végig esőben mentünk, ami kezdésnek nem volt egyszerű, majd száraz körülmények között a második napon vezethettem először. Folyamatosan csiszoljuk a vezetéstechnikámat, miközben nyilván hozzá kell szoknom az autóhoz, ami egy jelenleg is tartó folyamat. A csapat rendkívül segítőkész, nagyon szimpatikusak és könnyű velük együtt dolgozni. Már ennyi együtt töltött idő alatt is látszott, hogy miért ők a bajnokok.”
„Hatalmas megtiszteltetés, hogy az elmúlt három év bajnokát adó csapat meghívta tesztelni Martint – mondta Kiss Pál Tamás, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője. – Most először vezet F4-esnél erősebb versenyautót, ami teljesen ismeretlen számára, az első métereket itt, Snettertonban tette meg vele. Ez jelentős ugrás neki, s elképesztően fel vagyok dobva az eredményeit és azt látva, hogy milyen gyorsan ráérzett, az pedig óriási bónusz, hogy az idei bajnok Alex Ninovic is részt vesz a teszten és segít Martinnak elsajátítani az autó minden csínját-bínját. Kivételes lehetőség, amikor az adott sorozat bajnoka az adott sorozat bajnokcsapatával segít neked az első pillanattól kezdve.”
„Szóval ez összességében nagyon komoly lehetőség, amivel Martin az első pillanattól fogva él, hiszen nagyon pozitív benyomást tett a csapatra – folytatta Kiss Pál Tamás. – Elégedettek voltak a szimulátoros eredményeivel és teljes mértékben motiváltak az iránt, hogy Martin csatlakozzon hozzájuk. Ez többéves program lenne, tehát nemcsak a következő évre szólna, hanem ideális esetben Martin a Rodin Motorsporttal tudná folytatni az útját a GB3 után is. Bízom benne, hogy hamarosan jó hírekkel jelentkezhetünk.”
Martin az első tesztet követően a jövő héten is pályára lép, Angliát elhagyva folytatja az ismerkedést az autóval és a csapattal a Formula–1-es Belga Nagydíjnak otthont adó Spában. Merthogy a GB3 nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Spa mellett többek között Barcelonában, a Red Bull Ringen, és ami a magyar drukkerek szempontjából kiemelten fontos: a Hungaroringen is versenyez jövőre.