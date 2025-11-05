Az idei bajnokcsapattal tesztel Molnár Martin a brit F3-ban

Miután október elején összetett harmadik helyezéssel zárta le kétéves szereplését a brit F4-ben, Molnár Martin megkezdte a felkészülést pályafutása következő fejezetére, és már a gyakorlatilag a brit Formula–3-nak megfelelő GB3-ban tesztel az utóbbi két év bajnokcsapata, a Rodin Motorsport színeiben.

A legutóbbi három szezon bajnok pilótáját adó istálló az egyik legrangosabb szereplője a nemzetközi formulaautós utánpótlásnak, hiszen összesen hét bajnokságban (F2, FIA F3, GB3, FRECA, F1 Academy, brit F4, spanyol F4) indít autókat, és a múltja is kiemelkedő, hiszen ez gyakorlatilag a korábbi Carlin-istálló, amellyel Lando Norris az F3-as Eb-n, majd az F2-ben is versenyzett és bajnoki címet, valamint összetett második helyezést ért el. A Carlinban 2023-ban szerzett többségi tulajdonrészt a Rodin Cars, azóta pedig már teljes mértékben az új-zélandi vállalat az Egyesült Királyságban székelő csapat tulajdonosa.

Fotó: Motorsport Talent Management

Martin az első kétnapos tesztjét a brit F4-es naptárban is szereplő Snettertonban teljesítette, a pálya tehát nem ismeretlen számára, az autó és a csapat azonban igen. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy már a második tesztnap első és utolsó felvonását a legjobb idővel zárja, míg a második és harmadik menetben egyaránt második legyen Alex Ninovic mögött.

„Ez az autó erősebb, gyorsabb és szélesebb, mint az F4-es, valamint turbó helyett szívómotoros és van rajta állítható hátsó szárny. Szóval teljesen más, mint amihez az F4-ben hozzászoktam, de nagyon tetszik – összegezte a főbb különbségeket Martin. – Ami a legjobban mellbe vágja az embert, az az aerodinamikai leszorítóerő mértéke. Elképesztő, hogy milyen jól tapad a kocsi – itt, Snettertonban például van olyan kanyar, amelyben az F4-es autóval fékezni kell, ezzel viszont használt gumin is szinte padlógázon vesszük be.”

Fotó: Motorsport Talent Management

„Az első tesztnapon végig esőben mentünk, ami kezdésnek nem volt egyszerű, majd száraz körülmények között a második napon vezethettem először. Folyamatosan csiszoljuk a vezetéstechnikámat, miközben nyilván hozzá kell szoknom az autóhoz, ami egy jelenleg is tartó folyamat. A csapat rendkívül segítőkész, nagyon szimpatikusak és könnyű velük együtt dolgozni. Már ennyi együtt töltött idő alatt is látszott, hogy miért ők a bajnokok.”

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy az elmúlt három év bajnokát adó csapat meghívta tesztelni Martint – mondta Kiss Pál Tamás, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője. – Most először vezet F4-esnél erősebb versenyautót, ami teljesen ismeretlen számára, az első métereket itt, Snettertonban tette meg vele. Ez jelentős ugrás neki, s elképesztően fel vagyok dobva az eredményeit és azt látva, hogy milyen gyorsan ráérzett, az pedig óriási bónusz, hogy az idei bajnok Alex Ninovic is részt vesz a teszten és segít Martinnak elsajátítani az autó minden csínját-bínját. Kivételes lehetőség, amikor az adott sorozat bajnoka az adott sorozat bajnokcsapatával segít neked az első pillanattól kezdve.”

Fotó: Motorsport Talent Management

„Szóval ez összességében nagyon komoly lehetőség, amivel Martin az első pillanattól fogva él, hiszen nagyon pozitív benyomást tett a csapatra – folytatta Kiss Pál Tamás. – Elégedettek voltak a szimulátoros eredményeivel és teljes mértékben motiváltak az iránt, hogy Martin csatlakozzon hozzájuk. Ez többéves program lenne, tehát nemcsak a következő évre szólna, hanem ideális esetben Martin a Rodin Motorsporttal tudná folytatni az útját a GB3 után is. Bízom benne, hogy hamarosan jó hírekkel jelentkezhetünk.”

Martin az első tesztet követően a jövő héten is pályára lép, Angliát elhagyva folytatja az ismerkedést az autóval és a csapattal a Formula–1-es Belga Nagydíjnak otthont adó Spában. Merthogy a GB3 nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Spa mellett többek között Barcelonában, a Red Bull Ringen, és ami a magyar drukkerek szempontjából kiemelten fontos: a Hungaroringen is versenyez jövőre.