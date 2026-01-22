Nemzeti Sportrádió

Molnár Martin a brit Formula–3-ban folytatja pályafutását 2026-ban

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 12:32
null
Csütörtökön jelentették be Molnár Martin érkezését (Fotó: Rodin Motorsport)
Címkék
brit F3 Molnár Martin autósport Hungaroring
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Molnár Martin karrierje: a fiatal magyar autóversenyző a brit Formula–4-ben eltöltött két szezon után 2026-ban a brit Formula–3-nak számító GB3-bajnokságban áll rajthoz. A kategóriaváltást a 4iG Csoport és a One Magyarország főszponzori támogatásával valósíthatja meg, miközben a sorozat egyik legerősebb csapatához, a Rodin Motorsporthoz szerződött.

A brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje már 2025 őszén megkezdte az ismerkedést új csapatával, és öt különböző helyszínen vett részt teszteken. Teljesítménye már az első alkalommal meggyőző volt: gyorsan alkalmazkodott az F4-es autóknál jóval erősebb és tempósabb GB3-as géphez, ami a köridőkben is megmutatkozott. A 17 éves versenyző több alkalommal a bajnokesélyes pilóták tempóját is megközelítette, sőt, egy számára ismeretlen pályán is versenyképesnek bizonyult – számolt be erről csütörtöki sajtóközleményében a Motorsport Talent Management (MOTAM).

A GB3 mezőnye 2026-ban nemcsak Nagy-Britanniában versenyez, hiszen a bajnokság öt országot érint. A naptárban a Hungaroring is szerepel, így Molnár Martin pályafutása során először hazai közönség előtt is rajthoz állhat formaautóval. A mezőny olyan ikonikus F1-es helyszíneken is megméreti magát, mint Spa-Francorchamps, Barcelona, Silverstone vagy a Red Bull Ring. A szezon április végén Silverstone-ban rajtol.

A sorozatban az olasz Tatuus által gyártott, több mint 300 lóerős, modern aerodinamikával rendelkező autókat használják, amelyek már DRS-rendszerrel is felszereltek. A megnövelt leszorítóerő és a Pirelli abroncsok tovább növelik a bajnokság szakmai színvonalát, amely fontos lépcsőfok a Formula–3 felé vezető úton.

A MOTAM vezetése szerint a kategóriaváltás tudatos építkezés eredménye. A tervek alapján Molnár egy szezont tölt el a GB3-ban, majd sikeres szereplés esetén 2027-ben az FIA F3-as bajnokságában folytathatja pályafutását, amely már a Formula–1-es hétvégék betétfutamaként szerepel a programban.

F1
2 órája

A Mercedes megújult az új korszakra – képek

A német csapat az új éra egyik fő esélyese lehet.

A fiatal versenyző izgatottan várja az idény rajtját, és különösen a magyarországi futamot emelte ki, amely számára érzelmileg is kiemelt jelentőséggel bír. A tesztek tapasztalatai alapján bizakodó, hiszen gyorsan megtalálta az összhangot új csapatával, és úgy érzi, a tempó már az első pillanattól megvolt.

A Rodin Motorsport részéről is nagy várakozás előzi meg az együttműködést: a csapat vezetői szerint Molnár Martin eddigi eredményei és versenyzői hozzáállása alapján minden adott ahhoz, hogy sikeresen helytálljon a GB3 mezőnyében, és tovább fejlődjön a nemzetközi porondon.

brit F3 Molnár Martin autósport Hungaroring
Legfrissebb hírek

Különleges élményt ígér versenyzőknek és nézőknek is a Zemplén rali hétvégi futama

Egyéb autó-motor
2025.11.06. 15:46

Az idei bajnokcsapattal tesztel Molnár Martin a brit F3-ban

Egyéb autó-motor
2025.11.05. 15:17

Az összetett harmadik helyén zárta Molnár Martin a brit F4 idei szezonját

Egyéb autó-motor
2025.10.06. 19:16

Nagy Norbert második lett a svájci hegyi Európa-bajnoki futamon

Egyéb autó-motor
2025.08.19. 17:06

Superbike-vb: Razgatlioglu és Lowes csatázott a Balaton Parkban

Egyéb autó-motor
2025.07.25. 17:18

Molnár Martiné az első magyar győzelem az FIA által felügyelt Formula–4-es bajnokságban

Egyéb autó-motor
2025.06.07. 22:43

Formula–1-es hétvégén versenyez Molnár Martin

F1
2025.06.04. 16:55

Brit F4: két dobogós helyezéssel nyitotta a bajnokságot Molnár Martin

Egyéb autó-motor
2025.04.28. 19:02
Ezek is érdekelhetik