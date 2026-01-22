Molnár Martin a brit Formula–3-ban folytatja pályafutását 2026-ban

A brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje már 2025 őszén megkezdte az ismerkedést új csapatával, és öt különböző helyszínen vett részt teszteken. Teljesítménye már az első alkalommal meggyőző volt: gyorsan alkalmazkodott az F4-es autóknál jóval erősebb és tempósabb GB3-as géphez, ami a köridőkben is megmutatkozott. A 17 éves versenyző több alkalommal a bajnokesélyes pilóták tempóját is megközelítette, sőt, egy számára ismeretlen pályán is versenyképesnek bizonyult – számolt be erről csütörtöki sajtóközleményében a Motorsport Talent Management (MOTAM).

A GB3 mezőnye 2026-ban nemcsak Nagy-Britanniában versenyez, hiszen a bajnokság öt országot érint. A naptárban a Hungaroring is szerepel, így Molnár Martin pályafutása során először hazai közönség előtt is rajthoz állhat formaautóval. A mezőny olyan ikonikus F1-es helyszíneken is megméreti magát, mint Spa-Francorchamps, Barcelona, Silverstone vagy a Red Bull Ring. A szezon április végén Silverstone-ban rajtol.

A sorozatban az olasz Tatuus által gyártott, több mint 300 lóerős, modern aerodinamikával rendelkező autókat használják, amelyek már DRS-rendszerrel is felszereltek. A megnövelt leszorítóerő és a Pirelli abroncsok tovább növelik a bajnokság szakmai színvonalát, amely fontos lépcsőfok a Formula–3 felé vezető úton.

A MOTAM vezetése szerint a kategóriaváltás tudatos építkezés eredménye. A tervek alapján Molnár egy szezont tölt el a GB3-ban, majd sikeres szereplés esetén 2027-ben az FIA F3-as bajnokságában folytathatja pályafutását, amely már a Formula–1-es hétvégék betétfutamaként szerepel a programban.