Molnár Martiné az első magyar győzelem az FIA által felügyelt Formula–4-es bajnokságban

Molnár Martin a bajnoki összetett második helyén várta az idei negyedik versenyhétvégét. Az első három forduló mindegyikén szerzett legalább egy dobogós helyezést, és a negyedik fordulóban elérkezett a nagy pillanat: a Virtuosi Racing pilótája Thruxtonban megszerezte autóversenyzői pályafutása első győzelmét.

„Jó érzés, hogy végre megszereztem az első győzelmemet, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy a sok második és harmadik hely után mikor állhatok végre a dobogó tetejére. A pénteki szabadedzésektől kezdve jó volt a tempónk, ami megadta az alaphangot az időmérőre. Majdnem összejött az első pole pozícióm, hiszen sokáig az élen álltam, ezért kicsit bosszantott, hogy végül csak a harmadik időt értem el, és az is, hogy az utolsó körömben hibáztam egyet, de ezen már felesleges bosszankodni” – értékelt a fiatal versenyző, aki a fordított rajtrácsos második futamot a 10. helyről kezdhette a szakadó esőben, és két helyet javítva nyolcadikként ért célba, azaz egy pontot itt is szerzett, és az összetettben továbbra is a második helyen áll.

Molnár 2022-ben csatlakozott a Motorsport Talent Management (MOTAM) programjához, amelyben a szponzoráció, a sportszakmai menedzselés, a fizikai és mentális felkészítés, a kommunikáció, a márkaépítés és a jogi háttér terén segítik a versenyzőket.