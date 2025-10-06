Az összetett harmadik helyén zárta Molnár Martin a brit F4 idei szezonját

Két győzelem, hat második hely, két harmadik hely, három pole pozíció. Ez Molnár Martin idei mérlege a brit Formula–4-ben, amivel a Virtuosi Racing pilótája az összetett 3. helyén zárta az évet a bajnok Fionn McLaughlin és a második helyezett James Piszcyk mögött. Magyar versenyző FIA által elismert formaautós bajnokságban még soha nem végzett ilyen kiemelkedő eredménnyel, így Martin ismét magyar autósport-történelmet írt, miután korábban ő lett az első magyar, aki futamot nyert és pole-t szerzett FIA-sorozatban. A harmadik helyének köszönhetően egyben ő lett az első olyan magyar versenyző is, akinek a neve felkerült a Formula–1-es superlicence-pontokat összegző táblázatba, hiszen a 3. helyért 7 ilyen pont jár.

Ami az utolsó versenyhétvégét illeti, Martin igyekezett kiélvezni annak minden pillanatát, miközben 5., 7. és 6. helyezésekkel fejezte be a szezont.

„Az idény előtt elfogadtam volna az összetett harmadik helyet, míg év közben természetesen voltak olyan időszakok, amikor nem, hiszen vezettem is a pontversenyt. Összességében viszont nem lehetek elégedetlen azzal, hogy a harmadik helyen végeztem egy ilyen erős bajnokságban, ilyen kiváló ellenfelek ellen. Ezúton is gratulálok mindegyiküknek, különösen Fionnak és James-nek. Igyekeztem élvezni az utolsó futamokat, amelyek eléggé eseménytelenül alakultak, lévén ezen a pályán nagyjából lehetetlen előzni” – kezdte értékelését a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

„Eközben nemcsak az F4-es kategóriától, hanem a Virtuosi Racing csapatától is búcsúztam, noha remélem, a jövőben még keresztezik egymást az útjaink – folytatta Molnár Martin. – Mindent köszönök nekik, hiányozni fognak, és soha nem fogom elfelejteni, hogy velük tettem meg az első lépéseket; náluk váltam autóversenyzővé; majd velük lettem tavaly újoncbajnok; nyertem először futamot és szereztem pole pozíciót. Ezek az emlékek örökre velem maradnak.”