Nemzeti Sportrádió

Az összetett harmadik helyén zárta Molnár Martin a brit F4 idei szezonját

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 19:16
null
Molnár Martin és a csapat (Fotó: MGR Images)
Címkék
brit F4 Molnár Martin F4
Brands Hatch-ben zárult a brit Formula–4 idei szezonja, egyúttal Molnár Martin F4-es pályafutása. A magyar versenyző az összetett harmadik helyén végzett, amivel magyar autósport-történelmet írt, az idén már nem először.

Két győzelem, hat második hely, két harmadik hely, három pole pozíció. Ez Molnár Martin idei mérlege a brit Formula–4-ben, amivel a Virtuosi Racing pilótája az összetett 3. helyén zárta az évet a bajnok Fionn McLaughlin és a második helyezett James Piszcyk mögött. Magyar versenyző FIA által elismert formaautós bajnokságban még soha nem végzett ilyen kiemelkedő eredménnyel, így Martin ismét magyar autósport-történelmet írt, miután korábban ő lett az első magyar, aki futamot nyert és pole-t szerzett FIA-sorozatban. A harmadik helyének köszönhetően egyben ő lett az első olyan magyar versenyző is, akinek a neve felkerült a Formula–1-es superlicence-pontokat összegző táblázatba, hiszen a 3. helyért 7 ilyen pont jár.

Ami az utolsó versenyhétvégét illeti, Martin igyekezett kiélvezni annak minden pillanatát, miközben 5., 7. és 6. helyezésekkel fejezte be a szezont. 

„Az idény előtt elfogadtam volna az összetett harmadik helyet, míg év közben természetesen voltak olyan időszakok, amikor nem, hiszen vezettem is a pontversenyt. Összességében viszont nem lehetek elégedetlen azzal, hogy a harmadik helyen végeztem egy ilyen erős bajnokságban, ilyen kiváló ellenfelek ellen. Ezúton is gratulálok mindegyiküknek, különösen Fionnak és James-nek. Igyekeztem élvezni az utolsó futamokat, amelyek eléggé eseménytelenül alakultak, lévén ezen a pályán nagyjából lehetetlen előzni” – kezdte értékelését a Hungarian Motorsport Academy (HMA) versenyzője.

„Eközben nemcsak az F4-es kategóriától, hanem a Virtuosi Racing csapatától is búcsúztam, noha remélem, a jövőben még keresztezik egymást az útjaink – folytatta Molnár Martin. – Mindent köszönök nekik, hiányozni fognak, és soha nem fogom elfelejteni, hogy velük tettem meg az első lépéseket; náluk váltam autóversenyzővé; majd velük lettem tavaly újoncbajnok; nyertem először futamot és szereztem pole pozíciót. Ezek az emlékek örökre velem maradnak.”

 

brit F4 Molnár Martin F4
Legfrissebb hírek

Molnár Martiné az első magyar győzelem az FIA által felügyelt Formula–4-es bajnokságban

Egyéb autó-motor
2025.06.07. 22:43

Formula–1-es hétvégén versenyez Molnár Martin

F1
2025.06.04. 16:55

Brit F4: két dobogós helyezéssel nyitotta a bajnokságot Molnár Martin

Egyéb autó-motor
2025.04.28. 19:02

Molnár Martin a hétvégén megkezdi bajnoki hadjáratát a brit F4-ben

Egyéb autó-motor
2025.04.25. 14:39

Verstappen és Norris nyomdokain – Molnár Martin a brit F4 legjobb újonca

F1
2024.10.08. 18:27

Brit F4: Molnár Martin nyerte az újoncok bajnoki címét!

Egyéb autó-motor
2024.10.07. 16:48

Csapatot vált és az olasz helyett a spanyol F4-es bajnokságban indul Hideg Ádám

F1
2024.04.25. 17:10

A brit Formula–4-es bajnokságban folytatja pályafutását Molnár Martin

Egyéb autó-motor
2024.03.11. 12:43
Ezek is érdekelhetik