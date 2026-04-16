Jövő hétvégén rajtol a brit Formula–3-as bajnokság Molnár Martinnal a mezőnyben

Egyedüli magyarként ott lesz a brit Formula–3-as bajnokság mezőnyében Molnár Martin. A 17 éves versenyző menedzsmentjének közleménye szerint a pilóta az elmúlt két szezonban bajnok Rodin Motorsport színeiben vág neki az idénynek, amely nyolc fordulóból áll, s közte – július elején – a Hungaroringre is ellátogatnak a csapatok.

Molnár 2024-ben megnyerte a brit Formula4–4-ben az újoncok között a bajnoki címet, tavaly pedig ugyanebben a szériában összetettben harmadik lett. Ezt követte a szintlépés, a GB3-ban ugyanis már a Formula–3-as versenyautókhoz sokkal közelebb álló gépekkel állnak rajthoz, ráadásul az épp most végrehajtott átfogó teljesítményfejlesztési csomag nyomán nőtt az autók leszorító ereje, a motorok pedig erősebbé és nyomatékosabbá váltak.

A szezon során számos, a Formula–1-ből is ismert helyszínre látogat el a brit F3 mezőnye, így szerepel a programban Spa-Francorchamps, Barcelona és Spielberg is, Molnár számára ugyanakkor a hazai versenyhétvége lesz a kiemelt esemény az idényben, pályafutása során ugyanis először bizonyíthat hazai közönség előtt.

A magyar pilóta Doningtonban és Brands Hatchben is körrekordot ért el a szezon előtti teszten, de Silverstone-ban is végig az élmezőnyben volt.

„Az új autókkal élvezetesebb a vezetés, más lett tőle az egész élmény, szerencsére gyorsan ráéreztem. A teszteken mutatott tempónk bizakodásra ad okot az idei szezonra, amelyben természetesen a hazai versenyhétvégémet várom a legjobban. Remélem, minél többen fognak majd szorítani nekem a lelátókról, mert ez egyértelműen extra lökést ad” – idézte a közlemény Molnár Martint.