Videó: versenyzők vették birtokba a hófödte Hungaroringet

2026.01.16. 12:52
Kiss Norbert Autósport Hungaroring Wéber Gábor
Topversenyzők a sebesség és a hó birodalmában – avagy közismert autóversenyzők vették birtokba a minap a havas Hungaroringet. Kiss Norbert, Nagy Dániel, Nagy Norbert és Wéber Gábor aztán be is számolt élményeiről.

„A Hungaroring egyszerűen gyönyörű a hóban – különleges érzés volt a hófödte pályán autózni. Megragadtuk az alkalmat és kihoztuk belőle a maximumot. Egész jól ment” – osztotta meg a havas pályán szerzett tapasztalatait Kiss Nobert kamionversenyző.

Wéber Gábor televíziós szakkommentátor téli meseországhoz hasonlította a téli Hungaroringet: „Mint amikor a gyerekek beszabadulnak a vidámparkba – valóságos winter wonderland! Úgy mentünk, hogy nem is láttuk, hol kanyarog az aszfaltcsík a hó alatt, csak tudtuk, éreztük. És megvolt az az extra biztonságérzet, hogy maximum a hófal széléig megyünk.”

 

