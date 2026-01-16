Videó: versenyzők vették birtokba a hófödte Hungaroringet

„A Hungaroring egyszerűen gyönyörű a hóban – különleges érzés volt a hófödte pályán autózni. Megragadtuk az alkalmat és kihoztuk belőle a maximumot. Egész jól ment” – osztotta meg a havas pályán szerzett tapasztalatait Kiss Nobert kamionversenyző.

Wéber Gábor televíziós szakkommentátor téli meseországhoz hasonlította a téli Hungaroringet: „Mint amikor a gyerekek beszabadulnak a vidámparkba – valóságos winter wonderland! Úgy mentünk, hogy nem is láttuk, hol kanyarog az aszfaltcsík a hó alatt, csak tudtuk, éreztük. És megvolt az az extra biztonságérzet, hogy maximum a hófal széléig megyünk.”