MotoGP: Jorge Martín először nyert (sprint)futamot a vb-cím megszerzése óta

A vb-címet két éve privát Ducatival megnyerő, utána az Apriliához szerződve a 2025-ös évet végigküszködő Martín a tízkörös austini sprintfutamot a hetedik helyről kezdve átverekedte magát az élmezőnyön, amihez könnyítést is kapott. A pole pozíciós Fabio Di Giannantoniót az első körben kiütötte a túl merész előzést bevállaló, közben elcsúszó világbajnoki címvédő Marc Márquez. Később Martín megelőzte a hondás Joan Mirt és a KTM-mel száguldó Pedro Acostát is, amivel feljött a második helyre, de szorosan jött mögötte a legutóbbi négy fő versenyt megnyerő Marco Bezzecchi.

Csapattársa el is mert Martín mellett, de három körrel a leintés előtt az egyik egyenes végén elfékezte magát, és kicsúszott. Martín előtt már csak Bagnaia ment, akivel hatalmasat csatázott a 2024-es vb-címért. Az utolsó körre lefaragta több mint három másodperces hátrányát, és bátor, már-már veszélyes manőverrel megelőzte a ducatist. Az utolsó kanyarokban megtartotta az első helyet, 511 nap után nyert ismét sprintfutamot, aminek annyira örült, hogy a levezető körben egykerekezés után elesett, és az orvosi autó vitte vissza a bokszba.

A jó kedvét ez sem szegte, hiszen először örülhetett győzelemnek az Aprilia pilótájaként a királykategóriában.

A harmadik helyen Acosta ért célba a KTM-mel.