Magyar versenyzők, mérnökök és szerelők egy csapatban a hosszútávú gyorsaságimotoros-vb-n

A keddi sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy Kovács és Számadó mellett a német Jan Bühn és a belga Loris Cresson lesz majd az alakulat versenyzője, az istálló pedig a csapatok versenyében az első háromban szeretne végezni.

A magyar HERT és a belga MRP Racing együttműködése nyomán magyar mérnökök és szerelők is dolgoznak majd a csapatban, ők a Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakközépiskolából (MAMI), valamint a hazai versenymérnöki képzésekből kerültek a nemzetközi élvonalba, s már világbajnoki szinten is bizonyítottak – hangzott el az eseményen.

„Csalódott lennék, ha az idei szezonban nem tudnám tovább növelni a győzelmeim számát. Ebben nagy segítség lehet a helyszíni performance coach, aki idén rendelkezésre áll majd” – fogalmazott Kovács Bálint, aki a hosszútávú gyorsasági motorozásban az egyik legtapasztaltabb magyar versenyző, van kategóriagyőzelme és abszolút harmadik helyezése is.

„Már tavaly is dolgoztam az MRP Racinggel, amikor Kovács Bálintot helyettesítettem egy futamon, így jól ismerem a csapat működését. A magyar szakmai stábbal régi az ismeretségünk, ezért különösen motiváltan várom a szezont, melyet egy rendkívül erős, nemzetközi háttérrel rendelkező csapattal kezdhetünk meg” – mondta Számadó Máté.

Werner Daemen, az MRP Racing tulajdonosa kiemelte, Kováccsal már évek óta együttműködnek a nyílt német gyorsaságimotoros-bajnokságban (IDM), a magyar mérnökök teljesítményét pedig a BMW gyár is elismerte.

„Az elmúlt szezonok során a HERT az egyik legerősebb ellenfélnek számított a stock kategóriában, meggyőződésem, hogy az együttműködés révén tovább erősödünk, és már közösen folytathatjuk a sikerszériát” – jelentette ki.

Az idényben két-két 8, illetve 24 órás viadalra kerül majd sor, a kezdés április 18-án a franciaországi Le Mans-ban lesz egy 24 órás futammal. Ezt követi június 6-án a belga Spában egy nyolcórás viadal, majd július 5-én Szuzukában lesz szintén nyolcórás verseny. A szezon a legpatinásabbnak számító egynapos futammal, a Bol d'Orral zárul Le Castellet-ben, a franciaországi Paul Ricard versenypályán szeptember 19-én. A hosszútávú gyorsaságimotoros-vb mezőnyét két kategóriára osztják, a magyar-belga istálló a superstock géposztályban lesz érdekelt.

