Hosszútávú gyorsaságimotoros-vb: Kovács Bálint kategóriagyőztes és összetett dobogós

Ehhez hasonló magyar szereplésre legutóbb 69 évvel ezelőtt volt példa, akkor Kurucz György és Reisz János nyert a Párizs melletti Monthléry pályán saját kategóriájában a legendás Pannónia motorkerékpárral.

Kovács Bálint és csapata, a Champion-MRP-Tecmas már a szabadedzéseken és az időmérőn is remekelt, így a magyar versenyző a szombaton 15 órakor elrajtoló egynapos körözésnek abban a reményben vághatott neki, hogy sikerülhet egy igazán kiemelkedő eredményt elérnie.

A H-Moto Team 24 éves motorosa korábban is indult már a Bol d'Or-on, volt ötödik és hatodik is, de az első háromban még egyszer sem sikerült végeznie. Az idei idényzárón viszont a BMW nyergében összejött a kategóriagyőzelem és az összetett harmadik hely annak ellenére, hogy a 24 óra alatt a csapatnak több műszaki problémát is le kellett küzdenie.

„Nehéz egyelőre szavakba önteni és felfogni ezt az egészet, de benne volt egész héten, hogy ilyen csapattal és ilyen csapattársakkal mi ezt meg tudjuk csinálni. Elképesztően hosszú verseny volt, nagyjából az első órától vezettünk egészen a 22. óráig, amikor előjött egy komolyabb műszaki probléma. Ezt tíz perc alatt megoldották a boxban, de az addigi négy és fél kör előnyünkből 85 másodperces hátrányunk lett, ezért szükség volt 25 időmérős körre. Ezt én vállaltam magamra és sikerült is megcsinálnom, így amikor átadtam a motort a csapattársamnak, akkor már 25 másodperces előnyünk volt” – elevenítette fel a történteket Kovács Bálint a H-Moto Team tájékoztatása szerint.

A 24 éves motorosnak ez pályafutása eddigi legnagyobb sikere.