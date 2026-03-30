Bereczki Dávid dupla győzelemmel kezdte az idényt

Dupla győzelemmel kezdte a Supermoto-világbajnokság futamainak keretén belül sorra kerülő SM junior Európa-bajnokság idényét Bereczki Dávid a spanyolországi Albaidában, s így a pontverseny éllovasaként folytathatja a szezont, amelynek során a mezőny tagjai szeptember elején Visontán mérik össze tudásukat.

A Mátra mellett található Black Star Speedwayen sorra kerülő magyarországi futam hivatalos honlapjának beszámolója szerint a legmagasabb kategóriában, azaz az S1GP-ben az idénynyitó fordulón Julen Ávila Cortes diadalmaskodott, és vezet az összetettben.

A junior Eb-mezőny első futamában Bereczki a második helyről indulva gyengébben rajtolt, de azonnal több pozíciót javított, majd az utolsó körben megelőzte a német Lorenz Bangot és megnyerte a viadalt. A második versenyen az ifjú magyar motoros már a starttól kezdve fölényben volt, s hibátlan versenyzéssel győzött, így a maximálisan megszerezhető 50 pontot szerezte meg, egyben a szezon egyik legnagyobb esélyesévé lépett elő.

A versenysorozatban májusban és júniusban egy-egy olaszországi állomás vár a motorosokra, majd júliusban Csehország következik. Az MBH Befektetési Bank S1GP Magyar Nagydíjat szeptember 4. és 6. között rendezik a visontai Black Star Speedwayen, ahol a hazai közönség Bereczki Dávidnak is drukkolhat majd.

Amint azt a magyarországi futam szervezői írták, „a pálya karaktere – az aszfaltos tempós szakaszok a technikás off-road rész és a párját ritkító sky section kombinációja – ideális terepet biztosít a supermoto látványos elemeihez: intenzív féktávok, ugratók, keresztcsúszások és folyamatos tapadásváltás várja a versenyzőket”.

A Supermoto-világbajnokság egyedülálló módon ötvözi a gyorsasági motorversenyzés és a terepmotorozás elemeit. A versenyzőknek egyetlen körön belül kell alkalmazkodniuk a különböző tapadási viszonyokhoz, miközben a legmagasabb szintű fizikai és technikai felkészültségre van szükség.