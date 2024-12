Supermotóban vb-futamot rendeznek jövő júliusban Visontán

A viadalnak otthont adó BSSW Visonta versenypálya közleményéből kiderült, hogy Supermoto-vb-futamot először rendeznek Magyarországon. Jövőre a visontai verseny lesz a vb-idény negyedik állomása, előtte Spanyolországban, Olaszországban és Németországban mérik össze tudásukat a mezőny tagjai.

A visontai vb-futamon a csúcskategóriában, az S1-ben Surányi Balázs, valamint Kardos Gergő és Kovács Zoltán is tervez rajthoz állni, a juniorok között pedig majd Bereczki Dávidnak szurkolhatnak a nézők.

A Supermoto a motorversenyzés egyik leglátványosabb formája, lényegében a gyorsasági motorsport és a motokrossz elegye, az autósportban ralikrossznak nevezett szakág motoros megfelelője. A versenyzők 70 százalékban aszfalt, 30 százalékban murvás burkolatú pályán küzdenek meg egymással, így egyszerre láthatók gyors és technikás szakaszok, nagy ugratókkal, és Magyarországon újdonságként az úgynevezett „sky sectionnel”, ami aszfalt burkolatú, gyors, ugratós szakaszt jelöl.

A Budapesttől kevesebb mint 100 kilométerre fekvő visontai létesítményben a közlemény szerint folyamatban van egy átfogó fejlesztés, amelynek eredményeként felkészülten várhatják majd a vb-mezőnyt.

A jegyek kedvezményes, 14 800 forintos áron január 31-ig vásárolhatók meg. Ezek a belépők mindkét napra és a paddockba is érvényesek, illetve ingyenes parkolás jár hozzájuk. A gyerekeknek 7-14 éves kor között lehet kedvezményes áron jegyet váltani, és kaphatók családi belépők is. Azok, akik december 24. éjfélig megvásárolják a jegyeiket, minden belépő után 8 perces, bérgokartozási lehetőséget kapnak, akik pedig egyszerre két jegyet is vesznek, motoros pályanapon vehetnek részt a BSSW Visonta jóvoltából.