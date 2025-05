Megújuló infrastruktúra várja a Supermoto-világbajnokság mezőnyét Visontán

A pályát és az eseményt bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nagyobb mértékű infrastrukturális beruházások egy része már elkészült, a többi pedig a nyári viadal rajtjáig befejeződik.

„Örömünkre szolgál, hogy növekvő érdeklődést tapasztalunk mind a nézők, mind pedig a versenyzők részéről, utóbbiak nyilvánvalóan magára a létesítményre, illetve az edzési, gyakorlási lehetőségre kíváncsiak elsősorban” – mondta Adorján Viktor projektvezető. Hozzátette, a pálya nemcsak a Supermoto vb-futamra újul meg, az év további időszakában alkalmas lesz magyar bajnoki futamok, tesztnapok megrendezésére, illetve igyekszik kiszolgálni a környéken élők technikai sportok iránti vágyát – többek között gokartozási lehetőségekkel.

„A motorsportnak ez a szakága az Egyesült Államokból ered, de Európában vált igazán népszerűvé, a jelenlegi, hatfordulós világbajnokság is európai központú, ugyanakkor világpiaci szempontból nemzetközi elérést biztosít” – fejtette ki Adorján Viktor. Elmondta, hogy a versenyhétvége során három géposztályban nyolc futamra kerül sor, a program pedig kifejezetten „pörgős”, a viadalok mellett ugyanis a legfontosabb cél a szórakoztatás és a nézők kiszolgálása.

„Az itteni fejlesztések is ezt célozzák meg, a vb-futam hétvégéjére minőségi étel-ital kínálattal, különböző szolgáltatásokkal és egész napos programokkal készülünk a közönség számára” – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy sportdiplomáciai szempontból fontos az újabb világbajnoki sorozat Magyarországra érkezése, mert ez egy jó apropó arra, hogy a környező országok szövetségeivel és szakmai szervezeteivel felvegyék a kapcsolatot.

A projektvezető kiemelte, hogy a visontai pálya minden tekintetben megfelel a sporttörvényben foglalt előírásoknak, így a biztonsági szabályok maximális betartása mellett a nézők több helyről, ideális rálátással tudják élvezni a versenyeket. A létesítmény teljes egészében körbejárható, az új depóterület 7000 négyzetméteren terül el. A pálya három különböző szakaszból áll, az eredeti aszfaltos rész kibővült egy off-road, azaz terepmotoros szakasszal, a harmadik részen pedig aszfaltozott burkolatú ugratókkal és döntött kanyarokkal kell megküzdeniük a versenyzőknek.

„Ez a felújítás kifejezetten a Supermoto-kategória igényeinek megfelelően készült, hasonló létesítmény mindössze egy van Európában, de világszerte is csupán három. A jegyek több mint felét már értékesítettük, így elmondható, hogy nagy az érdeklődés a vb-futamra, de már kaphatók napijegyek is, viszont mindenkinek azt javasoljuk, hogy bár lesz helyszíni értékesítés is, inkább elővételben váltsa meg a belépőjét” – nyilatkozta Adorján Viktor.

A július 12-13-i Supermoto vb-futamon a csúcskategória, az S1GP viadala mellett az S2 Európa-bajnokság, valamint az SM Junior géposztály versenyeit is megrendezik. Lesznek magyar indulók is, Surányi Balázs és Kardos Gergő az S1GP-ben, Bereczki Dávid az SM Junior kategóriában áll rajthoz.

A Supermoto a motorversenyzés egyik leglátványosabb formája, lényegében a gyorsasági motorsport és a motokrossz elegye, az autósportban ralikrossznak nevezett szakág motoros megfelelője.