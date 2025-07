Supermoto-vb: Visontán nyert először Bereczki, német siker S1GP-ben

Bereczki Dávid nyerte az SM Junior kategória versenyét a Supermoto-világbajnokság magyarországi állomásának vasárnapi zárónapján. A 14 éves Bereczkinek ez volt pályafutása első győzelme, amelyet könnyek között ünnepelt a dobogón. Az ifjú motoros a nap első futamán még másodikként ért célba, miután jó rajtja után legnagyobb riválisa, az ukrán Jevszevij Kovalov megelőzte, a délutáni második viadalon viszont az ellenfél hibáját kihasználva diadalmaskodott. A tehetséges versenyzőt – aki négy forduló után az összetettben a második helyen áll – nagy ünneplésben részesítette a visontai közönség. Szintén a juniorok között állt rajthoz Tóth Zétény, aki előbb hatodik, majd tizedik lett.

A legmagasabb, azaz az S1GP kategóriában az összetettben is éllovas Marc-Rainer Schmidt nagyon magabiztosan húzta be a vasárnap rendezett mindkét futamot, így a szombati sikerével együtt a géposztály mindhárom visontai viadalát, ezzel a fordulót is megnyerte. A magyar indulók közül a nap első futamán Surányi Balázs 10., Kardos Gergely pedig 16. volt, majd a második versenyen előbbi a 12., utóbbi pedig ismét a 16. pozícióban zárt.

Magyarországon először rendezték meg a látványos, aszfaltos és terepszakaszokat ötvöző szakág világbajnoki versenyhétvégéjét.