Ricky Brabec állt az élre a motorosok versenyében a Dakar ralin

Ő is csak ember. A motoros kategória egyik állócsillaga a tavalyi esztendőt Dakar-győzelemmel kezdte, majd ezt megfejelte egy világbajnoki címét, úgyhogy az idei sivatagi show-n is abszolút esélyesnek számított. Ennek megfelelően vezette is a versenyt (hat perc volt az előnye), egészen a szerdai szakaszig, amelynek 138. kilométerénél bukott, és megsérült a bal válla. Sikerült célba érnie, de majdnem fél órát veszített. És valószínűleg a győzelmi álmainak is búcsút kellett mondania.

A történtek után az amerikai Ricky Brabec lépett előre a vezető pozícióba, igaz, nem lehet nyugodt, mert a másik KTM-pilóta, az idei év egyik meglepetésembere, Luciano Benavides ott lohol a nyomában.

Az autósoknál Mathieu Serradori szolgáltatta a nap szenzációját. Amikor 2020-ban megszerezte pályafutása első szakaszgyőzelmét, kis hal volt, aki beleharapott a nagyok hátsójába. Romantikus okokból kétkerék-hajtású autóval versenyzett, és Jean-Louis Schlesser nyomdokain haladt, de összetettben messze volt az élmezőnytől. Azóta szintet lépett, és CR7-esével tavaly hatodikként ért célba a Dakaron. Hogy ez nem puszta véletlen volt, azt szerdai szakaszgyőzelme is bizonyítja – hat perccel volt gyorsabb az összetett éllovas Nasszer al-Attijahnál, és felzárkózott az ötödik helyre.

A négyszeres Dakar-győztes katari versenyzőnek három szakasszal a verseny vége előtt 12 perc az előnye Henk Lategannal szemben (aki eltévedt, és az üzemanyaga is kifogyott), valamint 12 perc 50 másodperc a korábban autóval és motorral is nyerő Nani Romával szemben. Ha okosan beosztja, Al-Attijahnak ez elég is lehet az ötödik sikerhez.

TEREPRALI

48. DAKAR RALI

Az állás a 10. szakasz (Menedékhely–Bisa, össztáv: 420 km, ebből szelektív szakasz: 368 km) után. Autósok: 1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia Sandriders) 41:39:50, 2. Lategan, Cummings (dél-afrikai, Toyota Hilux) 12:00 perc hátrány, 3. Roma, Haro (spanyol, Ford Raptor) 12:50 p h. Motorosok: 1. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 41:35:13, 2. Benavides (argentin, KTM) 56 mp h., 3. Schareina (spanyol, Honda) 15:43 p h., …26. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 8:31:29 ó h. Kamionosok: 1. Martin Macík, Frantisek Tomásek, David Svanda (cseh, MM Technology) 23:42:03, 2. Van den Brink, Van Heun, Van de Pol (holland, Eurol Rallysport) 8:29 p h. 3. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 54:25 p h.