Lategan újra lendületben, Schareina duplázott

Az első lépés a dicsőség felé. Talán korai még messzemenő következtetéseket levonni a Dakar negyedik napján, mégis megtesszük: Henk Lategan, aki tavaly hatalmas párharcot vívott a győzelemért a hazai pályán autózó Jazid al-Radzsival, de a hajrában elbukott, most nagyon is kiegyensúlyozottnak tűnik. Szerdán megszerezte pályafutása ötödik szakaszgyőzelmét, és az összetettben is vezet Nasszer al-Attijah előtt.

„Három nap alatt kilenc defektünk volt, ez szerintem rekord, egyszerűen elvesztettem a fejem, nem tudtam, hogy menjek a sziklákon – idézte fel az elmúlt napokat Lategan. – Próbáltam elfelejteni mindezt, és csak menni, ahogy tudok, át a sziklákon. Olyan volt, mint az orosz rulett, de bejött…”

A nap vezéráldozata a címvédő Al-Radzsi volt, aki a rajttól kezdve visszafogott teljesítményt nyújtott, de végül a szerdai három defekt megadta neki a kegyelemdöfést a maratoni szakasz első napján.

A motorosoknál kedd után szerdán is Tosha Schareina volt a leggyorsabb – ez nagyon ritka a Dakaron, inkább a jojóeffektus figyelhető meg, folyamatosan a keresztbeverések. A spanyol persze nem dőlhet hátra nyugodtan a motorja nyergében, hiszen Ricky Brabecnek ugyanannyi az összideje, mint neki, tehát mintha el se kezdték volna a küzdelmet.

A szatmárnémeti Gyenes Emánuel az előző napi bukása után éjszaka megjavította a törött alkatrészeket, felkészítette a motort a maratoni szakaszra, és elrajtolt. Azzal a tudattal, hogy este ő is, mint a többiek, a menedékhelyen alszik, ahol a sátrat a rendezők biztosítják, pótalkatrészek, abroncsok nincsenek. Ez a maratoni első fele, amelynek második felében Hailbe érkezik a mezőny.

48. DAKAR RALI

Az állás a 4. szakasz (Al-Ula–Menedékhely, össztáv: 495 km, ebből szelektív szakasz: 417 km) után. Autósok: 1. Henk Lategan, Brett Cummings (dél-afrikai, Toyota Hilux) 16:29:15, 2. Al-Attijah, Lurquin (katari, belga, Dacia Sandriders) 3:55 perc hátrány, 3. Ekström, Bergkvist (svéd, Ford Raptor) 13:00 p h. Motorosok: 1. Tosha Schareina (spanyol, Honda) 16:45:40, 2. Brabec (amerikai, Honda) 0:00 p h., 3. Sanders (ausztrál, KTM) 1:24 p h., …28. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 3:22:25 ó h. Kamionosok: 1. Martin Macík, Frantisek Tomásek, David Svanda (cseh, MM Technology) 19:11:37, 2. Van Den Brink, Van Heun, Van De Pol (holland, Eurol Rallysport) 4:28 p h. 3. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 30:02 p h.