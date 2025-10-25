Atlétikai Eb: Helebrandt Máté szintidőt gyalogolt a maratoni távon

Helebrandt Máté teljesítette a jövő évi atlétika Európa-bajnokság szintidejét a gyaloglók maratoni távján szombaton.
A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint az országos bajnokságnak is számító, németországi Zittauban megrendezett viadalon a magyar atléta 3:07:27 órás idővel ért célba, és mivel a kontinenstorna szintideje 3:11 óra, Helebrandt ott lehet jövőre Birminghamben.
Az Eb augusztus 10. és 16. között lesz az angol városban.
