Atlétikai Eb: Helebrandt Máté szintidőt gyalogolt a maratoni távon

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint az országos bajnokságnak is számító, németországi Zittauban megrendezett viadalon a magyar atléta 3:07:27 órás idővel ért célba, és mivel a kontinenstorna szintideje 3:11 óra, Helebrandt ott lehet jövőre Birminghamben.

Az Eb augusztus 10. és 16. között lesz az angol városban.