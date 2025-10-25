Niké Liga: Nagymihály–DAC

A Niké Liga 12. fordulójában a Nagymihály vendégeként lép pályára a DAC. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
Nagymihály–DAC 1–1 – élőben az NSO-n!
Nagymihály: Lukac – Curma, Park, Bednar, Dzotsenidze, Pauschek – Brosnan, Cottrell, Ramos, Taylor-Hart – Paulauskas. Vezetőedző: Anton Soltis
DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Mendez – Tuboly – Udvaros, Gruber – Redzic, Sylla, Djukanovics. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Cottrell (20.), ill. Sylla (7.)
A modu betöltése eltarthat néhány másodpercig.
Legfrissebb hírek
Niké Liga: Redzic Damir ismét a forduló válogatottjában
Légiósok
2025.10.22. 11:35
Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján
Labdarúgó NB II
2025.10.20. 21:49
Ezek is érdekelhetik