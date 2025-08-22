Varga Tibor Erik: Rengeteg energiát adnak a szurkolók

– Az utolsó körében nézett be egy perc negyvenhat másodperc alá. Elégedett az időeredményével és a negyedik rajtpozícióval?

– Az idővel mindenképpen, mert azt mutatja, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz. Az eredménnyel sem lehetek elégedetlen, Ausztriában a versenyen lettem negyedik, most pedig abban segít ez a pozíció, hogy szombaton is sikerre éhesen motorozzak. Az edzés után jobb helyezésben reménykedtem, de az időmet aláírtam volna előre, mert mégiscsak hat tizedet javítottam.



– Körről körre javult a teljesítménye, mindig rátett egy lapáttal. Minek köszönhető, hogy az időmérő legvégén is tudott javítani?

– Változtattunk a motoron, a gumi is furcsán viselkedett az első körökben, ám aztán ráéreztem és minden összeállt. A mi kategóriánkban rövidek az edzések, nem feltétlenül kell nagy bravúr ahhoz, hogy az utolsó körben javítsunk, viszont kétségkívül jól mutat. Nagyon boldog voltam, izgatottan várom a versenynapot.



– Sokan már kora reggel kijöttek és késő délutánig maradtak, hogy támogassák a lelátóról. Hogyan éli meg a szurkolók támogatását?

– Nagyon jólesik, elképesztően hálás vagyok nekik, rengeteg energiát adnak. Különleges érzés magyar közönség előtt motorozni, a családtagjaim és a barátaim is ott vannak a nézőtéren. Remélem, a szurkolásukkal hozzásegítenek ahhoz, hogy jól szerepeljek, akár versenyt is nyerjek szombaton. Hallgassuk csak meg együtt a Himnuszt!

MOTORSPORT

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

A SZOMBATI PROGRAM

8.30: MotoE, 1. szabadedzés

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

12.35: MotoE, edzés

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

17.00: MotoE, 1. időmérő edzés

17.20: MotoE, 2. időmérő edzés

A VASÁRNAPI PROGRAM

9.40: MotoGP, bemelegítés

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)