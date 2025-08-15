MotoGP: ingyenes expressz indul a Magyar Nagydíjra

A szervezők, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közleménye szerint a Csajágra érkező MotoGP Expresszre érvényes belépőjeggyel lehet felszállni.

A csajági vasútállomás és a versenypálya között elektromos transzferbuszok szállítják az utasokat. Ezeket azok a szurkolók is igénybe vehetik majd, akik menetrendszerinti vonattal érkeznek az állomásra.

„Nagy öröm és büszkeség, hogy a Superbike és a Formula-1 kiválóságai után a MotoGP-sorozat legjobb versenyzőit is újra Magyarországon üdvözölhetjük – mondta Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára. – Az a célunk minden hazánkban megrendezett nemzetközi sporteseménnyel, hogy a helyszínre kilátogatók olyan felejthetetlen pillanatokat élhessenek át, amelyeknek köszönhetően hosszú távon is elkötelezik magukat a sport mellett. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a MÁV-csoportnak, hogy támogatja ezt a küldetésünket és a segítségével még könnyebben elérhető lesz a balatonfőkajári esemény az érdeklődők számára. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos sportélményekben lesz része a helyszínen szurkolóknak.”

Forrás: mavcsoport.hu

A MÁV-csoport jövő szombaton és vasárnap Budapest-Kelenföldről reggel 7.11-kor indítja a Csajág vasútállomásig közlekedő MotoGP Expressz mentesítő vonatot. A versenyre kilátogatók érvényes belépőjeggyel a vonatot díjmentesen vehetik igénybe. A klímás, emeletes és modern Stadler KISS típusú motorvonatból álló szerelvény Csajágig csak Székesfehérváron áll meg. A díjmentes elektromos buszos transzfer a versenypályára 9 órakor érkezik meg. A MotoGP Expressz szombaton 18.20-kor, vasárnap pedig, a MotoGP-futamot követően 16.20-kor indul vissza Csajág állomásról Kelenföldre, székesfehérvári megállással.

Forrás: mavcsoport.hu

Budapest és Csajág között menetrend szerinti vonatokkal is lehet utazni, amennyiben valaki később érkezne, vagy korábban indulna haza. Ezen vonatokhoz is biztosított az elektromos buszos transzfer Csajág és a versenypálya között, ezekre a szerelvényekre azonban nem érvényes a versenyre szóló belépő.