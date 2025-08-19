MotoGP-gyorstalpaló, 2. rész

Váratlan helyzet adódik a Magyar Nagydíjon? Eső? Futammegszakítás? Vizsgálat indul egy versenyzővel szemben a leintés után? Nézzünk egy-két szabályt, melyeket gyakran kell alkalmazni!

Flag-to-flag

Azaz motorcserélési lehetőség, ha futam közben változnak az időjárási körülmények. A szabályt 2005-ben vezették be a királykategóriában, hogy elkerüljék a versenymegszakítást eső érkezése esetén. A városi legenda szerint a regula megalkotását a televíziós társaságok igénye és reklamációja keltette élete a 2004-es Olasz Nagydíjat követően, amikor a rajt után eleredt az eső, és az akkori szabályok értelmében megszakították a versenyt, és egy hatkörös „sprintfutam” jutott csak a nézőknek. De van olyan verzió is, miszerint a versenyzők reklamáltak, hogy náluk jobban senki nem tudhatja, hogy milyenek a körülmények a pályán, szükséges-e a versenymegszakítás és ha igen, mikor. Ezzel a megoldással tudták a kezükbe adni a döntést.

Extrém esetek persze bármikor adódhatnak, és jöhet akkora felhőszakadás (főként napjainkban), hogy veszélyessé és lehetetlenné váljon a motorozás még vizes gumikon is.

De most nézzük az alapesetet, miszerint száraz versenyként kezdődik meg a futam, és menet közben elered az eső! Ilyenkor a sportbírók jelentik a versenyigazgatóságnak, hogy csapadékot érzékelnek, illetve lengetni kezdik az esőt jelző zászlót a pálya adott szakaszán. Ha a versenyigazgató úgy ítéli meg, hogy eljött a flag-to-flag alkalmazásának ideje, akkor kerülhetnek csak elő a fehér zászlók (és LED-ek) a bírói posztokon, ez adja meg a zöld utat ahhoz, hogy a versenyzők motort cseréljenek. Ettől a pillanattól kezdve már a versenyzők döntenek, semmi sem kötelező.

Ahogy a szabály első alkalmazásakor a 2005-ös Portugál Nagydíjon nem is élt senki a lehetőséggel. Az első futamközbeni motorcserét végül 2006-ban láttuk a Phillip Island-i futamon, amit végül Marco Melandri nyert meg.

A motorcserélés technikáját Marc Márquez fejlesztette tökélyre, amikor rájött, hogy könnyű és értékes másodperceket lehet nyerni a megfelelő „parkolással” és az egyik motorról a másikra történő közvetlen átugrással.

Később ezt betiltották, ma már tilos párhuzamosan megállni a két motorral. Hogy hova kell állítani a bokszutcában lévő motort, és hol kell megállnia a másikkal érkezéskor, azt a szervezők pontosan kimérik, felrajzolják, a csapatok pedig matricával jelölik a pit lane aszfaltján.

A változtatásra biztonsági okokból került sor, hogy csökkentsék az ütközések, balesetek esélyét ezekben az igen intenzív pillanatokban. Az átlós irányban felállított motorok esetén a pilóták is jobban rálátnak a mögöttük zajló eseményekre.

Az első években még szabályozva volt, hogy nem lehet slickről slickre vagy vizesről vizes gumira cserélni (mármint azokkal szerelt motorra), ma már ilyen megkötés nincs. Ha egy futam (legyen az sprint vagy nagydíj) flag-to-flagre változik, onnantól korlátul lehet motort cserélni.

Az esős futamok automatikusan flag-to-flagnek minősülnek, és bár ebben az esetben nem lengetnek fehér zászlót, bármikor lehet motort cserélni.

Futammegszakítás

Ahogy említettük, a kisebb géposztályokban eső érkezése esetén továbbra is megszakítják a futamot, hiszen a versenyzőknek csak egy motorjuk van. De természetesen más szituáció is adódhat, ami miatt alkalmazni kell a piros zászlót/LED-et, legyen az egy nagyobb bukás és/vagy annak biztonságot befolyásoló következménye, például, hogy kilyukad egy légfal vagy olaj kerül a pályára. Ilyen nyilván a MotoGP-ben is bármikor előfordulhat.

Ilyenkor először is az első helyen haladó motoros által már megtett körök számát kell figyelni. Ha kevesebb, mint 3 kör ment le a futamból, és lehetséges az újraindítás, akkor a teljesen új versenyt hirdetnek az eredeti rajtfelállással, és azok is elindulhatnak, akik az eredeti rajtról lemaradtak. A kisebb kategóriáknál a megszakított futam eredeti távjának 2/3-a lesz az új körszám, míg a MotoGP-ben egy körrel rövidül a táv.

Ha nem lehetséges az újraindítás, akkor törlik a futamot, és nem osztanak pontokat.

Ha 3 körnél már többet tettek meg, de még nem ment le a táv 2/3-a Moto2 és Moto3 esetén, a táv 3/4-e MotoGP-ben, akkor csak azok vehetnek részt a folytatásban, akik teljesítették az első (azaz a megszakított) versenyt. Ilyenkor az a szabály, hogy a piros zászló után 5 percen belül motornak és motorosnak együtt vissza kell érnie a bokszutcába. A rajtrácsot a megszakított futam „eredménye” határozza meg. Az újraindított verseny távja minimum 5 kör kell, hogy legyen.

Ha nem lehetséges az újraindítás, és az eredeti versenytáv 50 százalékánál kevesebb teljesült, akkor fél pontokat osztanak. 50 százalék vagy a felett teljes pontokat.

Ha a megszakítás akkor jön, amikor már teljesítették az eredeti táv 2/3-át (Moto3, Moto2), illetve 3/4-ét (MotoGP), akkor nincs újraindítás és teljes bajnoki pontokat osztanak.

Guminyomás szabály

2023-ban egy újságírónak kiszivárogtatott információ hatalmas lavinát indított el, amikor kiderült, hogy számos csapat „trükközik” a guminyomással a MotoGP-ben, és a megengedettnél alacsonyabb nyomást használnak, hogy jobb tapadást érjenek el, illetve, hogy alacsonyabb kezdeti guminyomással előzzék meg, hogy az érték elszálljon szélárnyékban motorozva. A versenyzők állították, hogy a magas guminyomás jóval veszélyesebb, mint az alacsony, mert irányíthatatlanná és kiszámíthatatlanná válik a motor eleje, míg a Michelin amiatt aggódott, hogy a túl alacsony nyomás használata mellett „szétesnek” az abroncsok.

Előírás már ekkor is volt, pontosabban ajánlott guminyomás, de büntetés nem járt annak be nem tartásáért, amolyan gentleman agreementként létezett csak.

A szigorúbb (valós) szabályozáshoz ugyanis nem voltak adottak a körülmények, mint például az egységes szenzorok, vagy az, hogy miként lesznek megbízhatóak a mért értékek.

Egy átmeneti év után 2024-ben alakul ki a mostani előírás, miszerint minimum 1,80 bar felett kell lenni az első gumi nyomásának sprint esetében a táv min. 40 százalékban, míg futamon min. a 60 százalék során.

Ami a büntetést illeti sprint esetén 8, a nagydíj során pedig 16 másodperccel „jutalmazzák” az előírást nem teljesítőket, ami akkor szokott előfordulni, ha egy csapat rosszul lövi be, hogy versenyzője egy boly elején, közepén vagy éppen végén haladva teljesíti majd az adott versenyt.