Nemzeti Sportrádió

Talmácsi Gábor tiszteletkört motorozik a magyar MotoGP-futam előtt

Vágólapra másolva!
2025.08.19. 18:13
null
Talmácsi Gábor újra felül a régi motorjára (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Balatonfőkajár MotoGP Balaton Park Circuit Talmácsi Gábor
Tiszteletkört tesz meg a Balaton Park Circuit versenypályán Talmácsi Gábor, a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyhétvégéjén.

A szervezők közleménye szerint a 2007-ben a 125 cm³-esek között világbajnok magyar motoros a királykategória, a MotoGP vasárnapi futamának rajtja előtt fél órával tesz meg egy kört, abban a ruhában és azzal a motorral, amellyel akkor Valenciában világbajnok lett.

„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy tehetek egy tiszteletkört a Balaton Park Circuiten, hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni, úgyhogy próbálom majd élvezni minden pillanatát – nyilatkozta Talmácsi Gábor. – A világbajnoki motorom régóta állt egy helyben, úgyhogy el kellett küldeni a csapathoz, ahol a régi szerelőim rendbe tették, hogy bírja a gyűrődést. Múlt héten kipróbáltam, és mondhatom, hatalmas élmény volt. Az utóbbi időben négyütemű motorokon ültem, szinte el is felejtettem, hogy ez a kétütemű mennyire érzékeny, milyen kicsi tartományban működik a legjobban, mennyi mindenre kell figyelni. Ehhez képest egy mostani Moto3-as gépre csak ráül az ember, és megy vele.”

Talmácsi elárulta, már a teszt nagyon megdobogtatta a szívét, hiszen ez a tiszteletkör egy kicsit visszatekintés a múltba, ugyanakkor a jelennek is szól, annak, hogy a magyar MotoGP-futam végre tényleg valósággá vált. Hozzátette, ez a tiszteletkör nem a gyorsaságról, hanem a motorsport szeretetéről szól majd.

„Úgy tervezem, hogy a pálya első felében a közönségnek motorozok, a tizenegyes kanyartól pedig, ahol már nem ülnek nézők, megpróbálom kihozni a motorból a maximumot, persze, az észszerűség határain belül. Biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen élmény lesz, hiszen már az is az volt, hogy a régi ruhámban a régi motoromon ülhettem” – árulta el Talmácsi.

Kapcsolódó tartalom

MotoGP-gyorstalpaló, 1. rész

33 év után visszatér a kétkerekű száguldó cirkusz Magyarországra! Most induló cikksorozatunkkal az új szurkolóknak szeretnénk némi segítséget adni, kezdve az alapokkal.

MotoGP-gyorstalpaló, 2. rész

Augusztus 22. és 24. között jön a Magyar Nagydíj, amelynek a Balaton Park Circuit ad otthont.

MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
PÉNTEK
  8.30: MotoE, 1. szabadedzés
  9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
  9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.35: MotoE, edzés
13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
17.00: MotoE, 1. időmérő edzés
17.20: MotoE, 2. időmérő edzés
SZOMBAT
  8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
  9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
  9.40: MotoGP, bemelegítés 
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4) 
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

 

Balatonfőkajár MotoGP Balaton Park Circuit Talmácsi Gábor
Legfrissebb hírek

MotoGP-gyorstalpaló, 2. rész

Egyéb autó-motor
11 órája

MotoGP: Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött az Osztrák Nagydíjon

Egyéb autó-motor
2025.08.17. 15:45

MotoGP-gyorstalpaló, 1. rész

Egyéb autó-motor
2025.08.17. 08:15

MotoGP: ingyenes expressz indul a Magyar Nagydíjra

Egyéb autó-motor
2025.08.15. 16:32

MOTOGP NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

Egyéb autó-motor
2025.08.15. 13:07

MotoGP: Az év botrányát a nagyfőnök állította le – a regnáló világbajnok el akarta hagyni csapatát

Egyéb autó-motor
2025.08.14. 09:29

Márquez vs. Márquez – a motorsportban ilyenre még nem volt példa

Egyéb autó-motor
2025.08.12. 13:22

MotoGP: a legmélyebb pokolból újra a csúcson. Történelmi szezonnak vagyunk szemtanúi?

Egyéb autó-motor
2025.08.10. 08:57
Ezek is érdekelhetik