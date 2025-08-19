Talmácsi Gábor tiszteletkört motorozik a magyar MotoGP-futam előtt

A szervezők közleménye szerint a 2007-ben a 125 cm³-esek között világbajnok magyar motoros a királykategória, a MotoGP vasárnapi futamának rajtja előtt fél órával tesz meg egy kört, abban a ruhában és azzal a motorral, amellyel akkor Valenciában világbajnok lett.
„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy tehetek egy tiszteletkört a Balaton Park Circuiten, hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni, úgyhogy próbálom majd élvezni minden pillanatát – nyilatkozta Talmácsi Gábor. – A világbajnoki motorom régóta állt egy helyben, úgyhogy el kellett küldeni a csapathoz, ahol a régi szerelőim rendbe tették, hogy bírja a gyűrődést. Múlt héten kipróbáltam, és mondhatom, hatalmas élmény volt. Az utóbbi időben négyütemű motorokon ültem, szinte el is felejtettem, hogy ez a kétütemű mennyire érzékeny, milyen kicsi tartományban működik a legjobban, mennyi mindenre kell figyelni. Ehhez képest egy mostani Moto3-as gépre csak ráül az ember, és megy vele.”
Talmácsi elárulta, már a teszt nagyon megdobogtatta a szívét, hiszen ez a tiszteletkör egy kicsit visszatekintés a múltba, ugyanakkor a jelennek is szól, annak, hogy a magyar MotoGP-futam végre tényleg valósággá vált. Hozzátette, ez a tiszteletkör nem a gyorsaságról, hanem a motorsport szeretetéről szól majd.
„Úgy tervezem, hogy a pálya első felében a közönségnek motorozok, a tizenegyes kanyartól pedig, ahol már nem ülnek nézők, megpróbálom kihozni a motorból a maximumot, persze, az észszerűség határain belül. Biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen élmény lesz, hiszen már az is az volt, hogy a régi ruhámban a régi motoromon ülhettem” – árulta el Talmácsi.
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
PÉNTEK
8.30: MotoE, 1. szabadedzés
9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.35: MotoE, edzés
13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
17.00: MotoE, 1. időmérő edzés
17.20: MotoE, 2. időmérő edzés
SZOMBAT
8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
9.40: MotoGP, bemelegítés
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)