Női kézi: hosszabbított másodedzőjével az ETO

Újabb szerződéshosszabbítást jelentett be honlapján a Győri Audi ETO KC, miután másodedzője, Uros Bregar 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá a Bajnokok Ligája és magyar bajnoki címvédő alakulattal. Az ETO honlapja megjegyzi: a szlovén szakember 2024-es érkezése óta dinamikus személyiségével, taktikai felkészültségével és a játékosokat is inspiráló hozzáállásával hamar hasznos tagjává vált a csapatnak, tapasztalatára és szakmai tudására Per Johansson vezetőedző is bizton támaszkodhat.

„Szakmai koncepciónk egyik alapelve, hogy hosszú távon stabil és összeszokott edzői csapattal dolgozzunk – mondta a szerződéshosszabbítás kapcsán Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője. – Uros Bregar tökéletesen illeszkedik a klub filozófiájába, emberileg és szakmailag is kimagasló munkát végez. Nagyon örülünk, hogy továbbra is részese marad a közös útnak, hiszen tapasztalatával és elkötelezettségével jelentős szerepet vállal abban, hogy a Győri Audi ETO KC továbbra is a világ élvonalában maradjon.”

A kontraktus aláírása után Uros Bregar elmondta: boldog és büszke, hogy a következő két évben is a klub tagja lehet.

„Az ETO valóban különleges – szíve és hagyománya van, emellett az itt dolgozó fantasztikus emberek teszik a világ legjobbjává. A stáb és a játékosok kivételesek, Perrel dolgozni pedig nagyszerű élmény – minden nap fejlődöm és élvezem a munkát. Hálás vagyok a bizalomért és a támogatásért; izgatottan várom, mit tartogat számunkra a jövő. Biztos vagyok benne, hogy együtt még sok szép pillanatot élünk át” – fogalmazott a másodedző.

Bregar korábban Szlovénia, valamint Szerbia válogatottját szövetségi kapitányként, a Siófokot és a szlovén rekordbajnok Krim Ljubljanát vezetőedzőként irányította, az ETO-val eddig két BL-győzelemből és egy magyar bajnoki címből vette ki a részét.