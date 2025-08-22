Távoli álom csupán a közös F1-es, MotoGP-s „szuperhétvége”

BŐVEN JUT a jóból a technikai sportok magyar rajongóinak augusztusban, hiszen a hónap eleji Formula–1-es Magyar Nagydíj után az előttünk álló hétvégén a MotoGP mezőnye versenyez hazánkban. Nem Magyarország az egyetlen ugyanakkor, ahol mindkét sorozat megfordul, így időről időre felvetődik a kérdés: mi lenne, ha a négykerekűek és a kétkerekűek legjobbjai egyazon hétvégén, ugyanazon a pályán versenyeznének?

A „szuperhétvége” ötlete a rajongók körében új lendületet vett, amikor tavaly az F1 kereskedelmi jogtulajdonosa, a Liberty Media a MotoGP-t is felvásárolta. Az alaplogika szerint könnyebb lehet megvalósítani egy ilyen projektet, amikor a két sorozat egy kézben össz­pontosul, ám hiába egyeztettek róla már az illetékesek is, egyelőre nem látszik, miként lehetne pozitív kicsengéssel, nyereségesen összehozni egy ilyen grandiózus eseményt.

Az egyik probléma groteszk módon a két bajnokság, de különösen a Formula–1 globális népszerűsége, amely most már a világ minden pontján önmagában is telt házas hétvégéket generál, vagyis a helyi promóter szempontjából a MotoGP beillesztésének semmilyen hozzáadott értéke sem lenne. A kísérlet akkor lenne érdekes, ha az egyes létesítmények befogadókapacitását jelentősen lehetne növelni, ekkora beruházásba viszont egy helyszín sem fog belevágni egyetlen potenciális gigaesemény kedvéért.

Az aktuális versenynaptárakban Austin, Barcelona, Silverstone, Spiel­berg és Loszail szerepel egyaránt – közülük logisztikai szempontból az angol pálya lehetne esélyes, mert a két különböző paddockban és a hatalmas főépületben az F1 és a MotoGP szereplői is elférnének. Ugyanakkor a rengeteg pluszrajongónak aligha lenne elegendő néhány újonnan felállított mobillelátó, ráadásul biztonsági szempontból is aggályos a helyzet, az esetleges kimenekítések miatt ugyanis mindenképp maximalizálni kell a helyszíni létszámot. Az olyan hatalmas területen, mint a Le Mans-i, ezt a problémát talán orvosolni lehetne, ám ott egyfelől nem rendeznek F1-es futamot, másfelől pedig a MotoGP mezőnye sem a hosszú vonalvezetésen versenyez.

További akadályt jelenthetnek a különböző szponzormegjelenésekből fakadó érdekellentétek, valamint a tény, hogy a két vb-sorozat televíziós közvetítési jogait sok országban különböző csatornák birtokolják. De még ha ezt valahogy össze is lehetne hangolni, a rengeteg pályán zajló esemény szinte a teljes napot elvinné pénteken, szombaton és vasárnap egyaránt – mindezt pedig aligha néznék végig a képernyők előtt annyival többen, ami jelentős pluszbevételt generálna. Márpedig a helyi promótert valahogy kompenzálni kellene a jegybevételek kiesése miatt, hiszen hiába jönne egyszerre az F1 és a MotoGP, szinte biztosan nem lehetne dupla áron értékesíteni a jegyeket – külön-külön időpontokban viszont megtelnek a lelátók.

Mindent figyelembe véve tehát nagyon nehézkesen lehetne olyan konstrukciót összeállítani, ami anyagilag is megérné, így utolsó mentsvárként valószínűleg egyedül a katariak nagyvonalúságában lehetne bízni. Náluk finoman szólva sem jelent tragédiát, ha egy sporteseményt nem sikerül kihozni nullszaldósra, országimázs szempontjából viszont hatalmas durranás lenne, ha ott rendeznék meg a motorsport-történelem első ilyen „szuperhétvégéjét”. Ha a képletből valóban kivesszük a pénzügyi ésszerűséget, a közel-keleti országban egy nap talán tényleg összehozhatják a grandiózus eseményt, de azért látszik, ez egyelőre inkább az álomhoz, semmint a valósághoz áll közelebb.

Carmelo EZPELETA, a MotoGP-t irányító Dorna vezérigazgatója a Marcának: – Sok-sok éve kiváló kapcsolatot ápolok Stefano Domenicalival, az F1 elnök-vezérigazgatójával. Régóta fontolgatjuk ezt az ötletet. Nem könnyű a megvalósítás, de nem is tudjuk kiverni a fejünkből. Ha lehetséges, meg fogjuk csinálni.