Nincs meglepetés, Marc Márquez nyerte meg a sprintfutamot

Alaposan megkeverte a lapokat a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíjának péntek délutáni edzése, amelyből tíz versenyző automatikusan a szombati időmérő második szakaszába jutott. Addig mindenki Marc Márquezről beszélt: a hatszoros MotoGP-győztes spanyol klasszis hat hibátlan hétvégével a háta mögött érkezett meg a Balaton Park Circuitre, ahol már az első szabadedzésen igazolta, hogy kedvez neki az óramutató járásával ellentétes irány, no meg a sok balkanyar. Csakhogy a Ducati mellett a KTM is nagyon erősnek bizonyult a balatonfőkajári aszfaltcsíkon, a spanyol Pedro Acosta pedig váratlanul olyan időt repesztett, amelyet az összetett éllovasa csak megközelíteni tudott.

Több se kellett a MotoGP kommunikációs csapatának, szombat reggel már Marc Márquez és Pedro Acosta portréja díszelgett a különböző grafikákon. De tényleg új kihívóra akadt a szezonban eddig egyeduralkodó Márquez? Kettejük között dől el a sprintfutam vagy másoknak is osztanak lapot? Képesek javulni a gyengélkedők a meglehetősen szűk és technikás pályán? Megannyi izgalmas kérdést tartogatott a szombati versenynap, amelyekre idővel a választ is megkaptuk.

Az időmérő első szakaszát speciel még a garázsból figyelték Acostáék, de így is voltak nagymenők az aszfalton: többek között az olasz Marco Bezzecchi és a spanyol Jorge Martín, akik pénteken látványosan szenvedtek az Apriliával. Nos, Bezzecchi valamire nagyon ráérezhetett az éj leple alatt, elvégre gyorsan faragott a körrekordon, elsőként ment 1:36-tal kezdődő időt. A királykategória kétszeres bajnoka, az olasz Francesco Bagnaia (Ducati) ugyanakkor hiába kereste a megoldást a bokszutcában: az utolsó próbálkozásánál már az első szektort elrontotta, majd bosszankodva konstatálta a kiesését.

„Mindig te leszel a bajnokom, Pecco!” – mutatta tábláját az egyik rajongó a csalódott Bagnaiának, míg egy másik olasz szurkoló diadalittasan kiabált a Q2-re készülő Bezzecchinek, aki persze semmit sem hallott a berregéstől. Az összetett negyedik helyezettje megnyerte a Q1-et, míg a másik továbbjutó helyet az olasz Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) csípte meg, aki ezredre azonos időt ment a KTM-es Brad Binderrel, de a második legjobb köre gyorsabb volt, mint dél-afrikai riválisának.

Az első szakaszból továbbjutó két motoros a másodikra is átmentette a lendületét – olyannyira, hogy ők kerültek a legközelebb Marc Márquezhez! A spanyol „természetesen” uralta az időmérőt, a lenyűgöző utolsó szektorának köszönhetően még a legvégén is javított, csaknem három tizedet vert a mezőnyre (1:36.518). Mondani sem kell, hogy ő volt a legnépszerűbb a paddockban, kisebb tömeg gyűlt össze a garázsa mögött, amikor pedig robogóra pattant, hogy átérjen a sajtótájékoztatóra, jó néhányan futottak mellette egy-egy aláírásért vagy közös képért.

Pedro Acostának a tartalékmotorért kellett sprintelnie, miután a nyolcas kanyarban ripityára törte a járgányát – a mozgásából ítélve a pénteki bukásához hasonlóan szerencsére ezúttal sem esett baja, viszont vészesen fogyott az ideje. A többiek ugyanis folyamatosan javítottak az idejükön: Bezzecchi például kétszer is hibázott, vagyis alaposan megismerte a balatonfőkajári kavicságyat, de aztán feljött Márquez mögé, és honfitársa, Di Giannantonio is befért az első sorba. A hetedik helyen végző Acosta a telemetria segítségével igyekezett kideríteni a problémák forrását – ekkor még reménykedett benne, hogy a délutáni sprintfutamon levadássza egy-két vetélytársát.

Nem így történt: miközben két honfitársával, Álex Márquezzel (Gresini Ducati) és Jorge Martínnal (Aprilia) csatázott, a pálya egyik legnehezebb pontján, a 11-es kanyarban kisodródott, ezzel el is úszott az esélye a pontszerzésre. A Yamaha franciája, Fabio Quartararo sokkal nagyobbat esett, miután rögtön az első kanyarban a kelleténél sokkal agresszívabban támadott, és bár a tömegbukást szerencsére megúszta a mezőny, az olasz Enea Bastianinit (Tech3 KTM) azért magával rántotta Quartararo a bukótérbe.

A történtekből a két VR46-os, Di Giannantonio és az olasz Franco Morbidelli jött ki a legjobban, Valentino Rossi csapatából ketten is dobogóra állhattak az élen egyre magányosabban motorozó Marc Márquez mögött. Mosolyogva tért vissza a garázsba a hondás olasz Luca Marini is, aki annak ellenére megőrizte a negyedik helyét, hogy folyamatosan szorongatták. Márqueznek viszont a nyomába sem érhettek üldözői, vagyis a nagy párharcok egyelőre elmaradtak, a Ducati kiválósága az eddigi tizennégy sprintből tizenharmadszor győzött.

Vasárnap reggel alighanem ismét egyedül mosolyog majd a grafikákon.

MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT

A SPRINTFUTAM VÉGEREDMÉNYE

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 21:13.465 perc

2. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 2.095 másodperc hátrány

3. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 3.595 mp h.

4. Luca Marini (olasz, Honda) 4.890 mp h.

5. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 5.692 mp h.

6. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.147 mp h.

7. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 6.266 mp h.

8. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 7.332 mp h.

9. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 10.779 mp h.

10. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 12.905 mp h.

11. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse Yamaha) 13.148 mp h.

12. Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha) 14.097 mp h.

13. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 14.891 mp h.

14. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 15.342 mp h.

15. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 15.467 mp h.

16. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 21.007 mp h.

17. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 22.245 mp h.

18. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 22.721 mp h.

Feladták:

Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) az 1. körben

Fabio Quartararo (francia, Yamaha) az 1. körben

Johan Zarco (francia, LCR Honda) az 1. körben

A vb élcsoportja: 1. Marc Márquez 430 pont, 2. Álex Márquez 278, 3. Bagnaia 221, 4. Bezzecchi 181, 5. Di Giannantonio 153, 6. Morbidelli 151

A VASÁRNAPI FUTAM RAJTSORTRENDJE

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 1:36.518

2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia)

3. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati)

4. Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM)

5. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati)

6. Fabio Quartararo (francia, Yamaha)

7. Pedro Acosta (spanyol, KTM)

8. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati)

9. Luca Marini (olasz, Honda)

10. Joan Mir (spanyol, Honda)

11. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM)

12. Brad Binder (dél-afrikai, KTM)

13. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati)

14. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati)*

15. Raúl Fernánder (spanyol, Trackhouse Yamaha)

16. Jorge Martín (spanyol, Aprilia)

17. Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)*

18. Johan Zarco (francia, LCR Honda)

19. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha)

20. Alex Rins (spanyol, Yamaha)

21. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha)

*A vasárnapi versenyre 3 rajthelyes büntetést kapott

