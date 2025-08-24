„Nem magától értetődő, hogy így alakulnak a futamaim” – Marc Márquez a Magyar Nagydíj után

– Az élről indulva visszacsúszott, nem sokon múlt, hogy összeakadjon Marco Bezzecchivel. Mi történt az első kanyarokban?

– Az első kanyarban érzékeltem, hogy a riválisom mellém került a féktávon, úgyhogy kicsit később fordultam. Tudtam, hogy pozíciót veszítek ezzel, de nem akartam kockáztatni. A másodikban viszont hibáztam, mert mindig annak a versenyzőnek kell vigyáznia, aki hátrébb van. Nem számítottam rá, hogy ennyire lelassítanak előttem, veszélyes szituáció volt, utána viszont már csak arra koncentráltam, hogy a tökéletes gumihőmérsékletet megtalálva felépítsem a saját versenyemet.

– Sikerült, ez volt sorozatban a hetedik hétvége, amelyen nem talált legyőzőre. Foglalkoztatja, hogy melyik futamon szerezheti meg a világbajnoki címet?

– Nem szoktam ezen agyalni. Amikor a spanyol újságírók elkezdtek matekozni, mondtam nekik, hogy nem szeretnék idejekorán „meccslabdához” jutni, mert az csak úgy fordulhatna elő, ha a testvérem, Álex nagyot hibázna a Katalán Nagydíjon. El kell fogadnom, hogy nem minden pályán leszek én a leggyorsabb, de a második vagy a harmadik hely is sok pontot ér. A legfontosabb, hogy megőrizzem a koncentrációmat.