„Nem magától értetődő, hogy így alakulnak a futamaim” – Marc Márquez a Magyar Nagydíj után

– Olyan könnyű volt, amilyennek kívülről tűnt?
– Nem tagadom, ezen a napon tényleg minden jól ment. Amint felvettem a verseny ritmusát, úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztem: a megfelelő íveken mentem, nagy tempót diktáltam. A vezetési stílusom illeszkedik a magyarországi pályához, már szombat reggel óta éreztem, hogy egyre jobban teljesítek. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy ilyen simán alakulnak a futamaim – ahogy a rajt után is láthattuk, bármi megtörténhet.
– Az élről indulva visszacsúszott, nem sokon múlt, hogy összeakadjon Marco Bezzecchivel. Mi történt az első kanyarokban?
– Az első kanyarban érzékeltem, hogy a riválisom mellém került a féktávon, úgyhogy kicsit később fordultam. Tudtam, hogy pozíciót veszítek ezzel, de nem akartam kockáztatni. A másodikban viszont hibáztam, mert mindig annak a versenyzőnek kell vigyáznia, aki hátrébb van. Nem számítottam rá, hogy ennyire lelassítanak előttem, veszélyes szituáció volt, utána viszont már csak arra koncentráltam, hogy a tökéletes gumihőmérsékletet megtalálva felépítsem a saját versenyemet.
– Sikerült, ez volt sorozatban a hetedik hétvége, amelyen nem talált legyőzőre. Foglalkoztatja, hogy melyik futamon szerezheti meg a világbajnoki címet?
– Nem szoktam ezen agyalni. Amikor a spanyol újságírók elkezdtek matekozni, mondtam nekik, hogy nem szeretnék idejekorán „meccslabdához” jutni, mert az csak úgy fordulhatna elő, ha a testvérem, Álex nagyot hibázna a Katalán Nagydíjon. El kell fogadnom, hogy nem minden pályán leszek én a leggyorsabb, de a második vagy a harmadik hely is sok pontot ér. A legfontosabb, hogy megőrizzem a koncentrációmat.
|VÉLEMÉNYEK
|Pedro ACOSTA, a KTM spanyol versenyzője, a verseny második helyezettje: – A szerelők hajnalba nyúlóan dolgoztak, elsősorban nekik köszönhető, hogy így alakult a hétvégénk. Biztatóan kezdtünk Magyarországon, ehhez képest a szombatunk katasztrofális volt, de a vasárnapi futamra megtaláltuk a megoldást. Boldogok lehetünk, mert egyre versenyképesebb a KTM, viszont muszáj türelmesnek maradnunk, a túlzott elvárás nem segít.
|Marco BEZZECCHI, az Aprilia olasz motorosa, a futam harmadik helyezettje: – Ahhoz képest, hogy a pénteki edzésnapon mennyire küszködtünk, a szombati időmérő már nagyszerűen alakult, a versenyre pedig minden összeállt. Ezen a pályán nagyon sokat jelentett, hogy az első sorból indultam, emiatt tudtam harcolni a dobogóért, a tempóm ugyanis nem volt olyan jó, mint Ausztriában. Kiadtam magamból mindent, elégedett vagyok.