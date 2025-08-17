MotoGP: Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött az Osztrák Nagydíjon

A Ducati 32 éves spanyol versenyzője, Marc Márquez idén már kilencedik alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére, s – akárcsak az előző öt viadalon – ezúttal is tökéletes versenyhétvégét zárt, mivel a sprintfutamon is ő nyert.

Márquez mögött honfi- és márkatársa, Fermin Aldeguer lett a második, míg harmadikként az olasz Marco Bezzecchi zárt az Apriliával.

A világbajnokság következő, 14. versenyét jövő hétvégén a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán rendezik.

MOTORSPORT

MOTOGP, OSZTRÁK NAGYDÍJ (28 kör, 121,74 km)

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:11.00 perc

2. Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati) 1.118 másodperc hátrány

3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 3.426 mp h.

Az összetett állása 13 verseny után (még 9 verseny van hátra): 1. M. Márquez 418 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 276, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 221

MOTO2 (23 kör, 100 km)

1. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 36:05.205 perc

2. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 2.375 mp h.

3. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 5.351 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 188 pont, 2. Arón Canet (spanyol, Kalex) 169, 3. Moreira 153

MOTO3 (20 kör, 86,96 km)

1. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 33:36.616 perc

2. Jamanaka Riuszej (japán, KTM) 0.096 mp h.

3. David Munoz (spanyol, KTM) 0.171 mp h.

Az állás: 1. José Rueda (spanyol, KTM) 239 pont, 2. Piqueras 168, 3. Munoz 139