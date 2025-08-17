Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött az Osztrák Nagydíjon

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 15:45
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Marc Márguez MotoGP Osztrák Nagydíj MotoGP
Marc Márquez sorozatban hatodszor győzött a gyorsaságimotoros-világbajnokságban: az Osztrák Nagydíj vasárnapi megnyerése után így már 142 pontos előnnyel vezet az elitkategóriának számító Moto GP-ben.

A Ducati 32 éves spanyol versenyzője, Marc Márquez idén már kilencedik alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére, s – akárcsak az előző öt viadalon – ezúttal is tökéletes versenyhétvégét zárt, mivel a sprintfutamon is ő nyert.

Márquez mögött honfi- és márkatársa, Fermin Aldeguer lett a második, míg harmadikként az olasz Marco Bezzecchi zárt az Apriliával.

A világbajnokság következő, 14. versenyét jövő hétvégén a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán rendezik.

MOTORSPORT
MOTOGP, OSZTRÁK NAGYDÍJ (28 kör, 121,74 km)
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:11.00 perc
2. Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati) 1.118 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 3.426 mp h.

Az összetett állása 13 verseny után (még 9 verseny van hátra): 1. M. Márquez 418 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 276, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 221

MOTO2 (23 kör, 100 km)
1. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 36:05.205 perc
2. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 2.375 mp h.
3. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 5.351 mp h.

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 188 pont, 2. Arón Canet (spanyol, Kalex) 169, 3. Moreira 153

MOTO3 (20 kör, 86,96 km)
1. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 33:36.616 perc
2. Jamanaka Riuszej (japán, KTM) 0.096 mp h.
3. David Munoz (spanyol, KTM) 0.171 mp h.

Az állás: 1. José Rueda (spanyol, KTM) 239 pont, 2. Piqueras 168, 3. Munoz 139

 

Marc Márguez MotoGP Osztrák Nagydíj MotoGP
Legfrissebb hírek

MotoGP-gyorstalpaló 1. rész

Egyéb autó-motor
9 órája

MotoGP: ingyenes expressz indul a Magyar Nagydíjra

Egyéb autó-motor
2025.08.15. 16:32

MOTOGP NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 

Egyéb autó-motor
2025.08.15. 13:07

MotoGP: Az év botrányát a nagyfőnök állította le – a regnáló világbajnok el akarta hagyni csapatát

Egyéb autó-motor
2025.08.14. 09:29

Márquez vs. Márquez – a motorsportban ilyenre még nem volt példa

Egyéb autó-motor
2025.08.12. 13:22

MotoGP: a legmélyebb pokolból újra a csúcson. Történelmi szezonnak vagyunk szemtanúi?

Egyéb autó-motor
2025.08.10. 08:57

MotoGP: Marc Márquez sorozatban az ötödik versenyhétvégét zárta maximális pontszámmal

Egyéb autó-motor
2025.07.20. 15:05

Tíz Márquez-dupla után megtört a családi hegemónia a sprinteken

Egyéb autó-motor
2025.07.12. 16:12
Ezek is érdekelhetik