Valenciai Nagydíj: Diogo Moreira a Moto2 bajnoka

Diogo Moreira nyerte a 2025-ös gyorsaságimotoros-világbajnokságot a Moto2-es kategóriában. Moreira 24 pontos előnnyel érkezett Valenciába, ahol a 11. helyen végzett, riválisa pedig feladta a versenyt, így első alkalommal avattak brazil világbajnokot a sportágban. A dél-amerikai ország eddigi legeredményesebb motorversenyzője az 1970-ben született Alex Barros volt, aki öt alkalommal is a negyedik helyen végzett a királykategóriában (az 500 köbcentisek között, illetve később annak utódjában, a MotoGP-ben).

A 2017 óta Spanyolországban élő Moreirának jövőre nem lesz lehetősége a címvédésre, ugyanis a MotoGP-ben szerepel majd az LCR Honda színeiben. A vasárnapi futamot Izan Guevara nyerte, aki első alkalommal végzett az élen a Moto2-ben.

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

VALENCIAI NAGYDÍJ

MOTO2 (22 kör, 88.110 km)

1. Izan Guevara (spanyol, Yamaha) 34:19.229 perc

2. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 0.717 mp h.

3. Ivan Ortola (spanyol, Boscoscuro) 2.327 mp h.

A vb-pontverseny végeredménye: 1. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 286 pont, 2. Manuel González (spanyol, Kalex) 257, 3. Barry Baltus (belga, Kalex) 232

MOTO3 (19 kör, 87.25 km)

1. Adrián Fernández (spanyol), Honda) 32:48.909 perc

2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 0.286 mp h.

3. Furuszato Taijo (japán, Honda) 0.109 mp h. (1 helyezés büntetés)

A vb-pontverseny végeredménye: 1. José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 365 pont, 2. Ánguel Piqueras (spanyol, KTM) 281, 3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 274