Megérkezett a MotoGP mezőnye Magyarországra – képgaléria
KOVÁCS NIKOLETT
2025.08.21. 07:29
Fotók: Hantos László, Kovács Nikolett
MotoGP
Balaton Park Circuit
képgaléria
Szerdán az utolsó kamionok is leparkoltak a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuiten, ahol a hétvégén rendezik meg a MotoGP Magyar Nagydíjat. Nézzen be velünk a kulisszák mögé az épülő depóba!
fotó
2025.08.21.
Megérkezett a MotoGP mezőnye Magyarországra
MotoGP
Balaton Park Circuit
képgaléria
