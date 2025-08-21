Nemzeti Sportrádió

Megérkezett a MotoGP mezőnye Magyarországra – képgaléria

2025.08.21. 07:29
Fotók: Hantos László, Kovács Nikolett
MotoGP Balaton Park Circuit képgaléria
Szerdán az utolsó kamionok is leparkoltak a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuiten, ahol a hétvégén rendezik meg a MotoGP Magyar Nagydíjat. Nézzen be velünk a kulisszák mögé az épülő depóba!
Szerdán az utolsó kamionok is leparkoltak a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuiten, ahol a hétvégén rendezik meg a MotoGP Magyar Nagydíjat. (Fotók: Hantos László, Kovács Nikolett)
