Aranyérmet nyert a kalandos téli versenyen

Első helyen ért célba a Garmin WTF COLD futóverseny tizenkét kilométeres tereptávján. Az aranyéremért érkezett?



Azzal a céllal mentem a rendezvényre, hogy érezzem jól magam, de úgy gondoltam, remek formában vagyok, így akár lehet esélyem a éremszerzésre is – mondta a Csupasportnak Czucz Bálint, aki 55 perc 42 másodeprces idővel győzött a Garmin WTF COLD terepverseny 12 kilométeres távján. – Szóval, arra készültem, hogy az élbollyal maradok. A versenyt megelőző héten, a Zúzmara Félmaratonon egyéni csúcsot futottam és harmadik lettem, ami remek tájékoztató volt számomra a jelenlegi edzettségemet illetően. Jó barátom a második helyezett Galambos Péter, aki nagyszerű evezős, a táv nagy részét együtt tettük meg, így egyfajta közösségi futás volt vele közösen. Örülök az eredménynek, s úgy tűnik, hogy nem rossz a formám az esztendő elején, így bizakodok.



Ezek szerint a verseny az elképzeltek szerint ment.



Nos, meglepően kalandosra sikeredett… A havas, csúszós körülmények ellenére valaki elképesztő tempóban kezdett, bevallom, nekem annyira nem esett jól… Lassabban szerettem volna kezdeni, de muszáj volt a sarkában maradni, így nyomtam rendesen a gázpedált. Aztán következett egy hosszabb emelkedő, ahol a villámgyorsan kezdő futótársunk elfáradt, így le is maradt.

A téli körülmények okán sokakhoz hasonlóan én is hómacskában futottam a tüskés talp miatt, de a jobb lábamról három, a balról pedig négy kilométernél esett le…

Össze kellett szednem az elhagyott kellékeket a mögöttem lévő futótól, aki szerencsére felvette a földről. Nyilvánvalóan ezek nélkül egy kicsit csúszósabbá vált a helyzet. Az nem volt komfortos, hogy a kezemben kellett cipelni az elhagyott dolgokat, ám a következő frissítőpontnál leadtam. Eközben lehagyott Galambos Péter, nem is láttam előttem, de hét, nyolc kilométer körül ismét feltűnt. Utolértem, majd néhány pihenősebb kilométert következett, tudtam, hogy a hajrára kell még az energia. Az utolsó kilométeren szóltam Galambos Péternek, hogy feljebb kapcsolok, hívtam, menjünk együtt, de jelezte, hogy menjek csak. Így végül lendületet vettem és az első helyen értem be a célba. Szóval, az elhagyott hómacskák, illetve a havas körülmények miatt vált kalandossá a verseny, de természetesen boldog vagyok a győzelem miatt.

Fotó: Kovách András



Nagy kihívást jelentett hóban futni?



Újdonságot jelentett számomra a télies pálya, korábban nem versenyeztem még hóban. Bőven tartogatott kihívásokat, de veszélyesnek nem mondanám, s az igazat megvallva, nagyon tetszett. Amikor nyomtam neki, benne volt a pakliban, hogy elesek, de végül nem lett semmiféle probléma. Izgalmas volt, ritkán lehet Magyarországon ilyen körülmények között versenyezni.



Előretekintve: milyen célokat tűzött ki maga elé?



A Garmin WTF COLD utáni hétvégén a harmincöt kilométeres Téli Mátra teljesítménytúrát teljesítettem, február végén pedig a Balaton Szuper Maratonon leszek ott párosban. Tervben van egy félmaratoni is, de még nem tudom, hogy a Telekom Vivicittán vagy az NN City Runon futom le, s az Ultrabalatonon is biztosan részt veszek. Alapvetően triatlonista vagyok, így biciklis esemény is szerepel a terveim között, a főversenyem pedig a júniusi nagyváradi ironman, amelyre mindenképpen jó formába szeretnék lendülni. A nyár és az ősz még képlékeny, egyelőre semmi sem biztos, csak az, hogy aktívan telik.