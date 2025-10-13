Óriási rekordot hozott a Budapest Maraton – „A futás valóban mindenkié”



Az már a 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál első napján, szombaton látszódott, hogy, ha az időjárás nem szól közbe – márpedig nem szólt –, akkor vasárnap részvételi rekorddal zárulhat a kétnapos rendezvény.

„Hihetetlen energiája volt a mai napnak – nyilatkozta még szombaton a szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője, Kocsis Árpád. – Ez volt a legszebb visszaigazolása annak, amiben hiszünk: hogy a futás valóban mindenkié. Amikor az ember körbenéz a Pázmány Péter sétányon, valamint a rajt és cél területen és látja a családokat, a gyerekeket, az első bálozókat a rutinos sportolókkal együtt, az megmutatja a közösségi sport valódi erejét. Ez a hangulat méltó felvezetése a vasárnapi rekord maratonnak, amely sporttörténelmi esemény lesz.”

A leghosszabb szombati versenyszámot, a Regnum 10 kilométert a férfiaknál Palkovits István, a 3000 méter magyar csúcstartója 30:48 perces eredménnyel, a nőknél Szabó Nóra, a maraton hazai rekordere – aki a szeptemberi, tokiói vb-n maratonon 15. volt – 33:26 perccel nyerte meg.

Vasárnap aztán jött a 42 195 méteres klasszikus szám, amelyet – ahogy arról a Nemzeti Sport már beszámolt – a táv országos bajnoka, Vásárhelyi Máté nyert meg 2:22:17-es eredménnyel ( több mint öt perccel gyorsabb volt, mint a második helyezett Vitárius Bence).