Óriási rekordot hozott a Budapest Maraton – „A futás valóban mindenkié”

P. K.P. K.
2025.10.13. 10:54
null
Összesen több mint 40 ezren futottak a hétvégi, budapesti fesztiválon (Fotó: Kovács Péter)
Budapest Maraton Fesztivál csupasport Budapest Maraton futás
Óriási részvételi rekordot hozott a hétvégi a 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál , összesen több mint 40 ezren indultak a különböző távokon.


Az már a 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál első napján, szombaton látszódott, hogy, ha az időjárás nem szól közbe – márpedig nem szólt –, akkor vasárnap részvételi rekorddal zárulhat a kétnapos rendezvény.

Hihetetlen energiája volt a mai napnak – nyilatkozta még szombaton a szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője, Kocsis Árpád. – Ez volt a legszebb visszaigazolása annak, amiben hiszünk: hogy a futás valóban mindenkié. Amikor az ember körbenéz a Pázmány Péter sétányon, valamint a rajt és cél területen és látja a családokat, a gyerekeket, az első bálozókat a rutinos sportolókkal együtt, az megmutatja a közösségi sport valódi erejét. Ez a hangulat méltó felvezetése a vasárnapi rekord maratonnak, amely sporttörténelmi esemény lesz.”

A leghosszabb szombati versenyszámot, a Regnum 10 kilométert a férfiaknál Palkovits István, a 3000 méter magyar csúcstartója 30:48 perces eredménnyel, a nőknél Szabó Nóra, a maraton hazai rekordere – aki a szeptemberi, tokiói vb-n maratonon 15. volt – 33:26 perccel nyerte meg. 

Vasárnap aztán jött a 42 195 méteres klasszikus szám, amelyet – ahogy arról a Nemzeti Sport már beszámolt – a táv országos bajnoka, Vásárhelyi Máté nyert meg 2:22:17-es eredménnyel ( több mint öt perccel gyorsabb volt, mint a második helyezett Vitárius Bence).

Atlétika
22 órája

Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória győzött a budapesti maratonin

Ismét megtapasztalhattuk, hogy milyen hihetetlen érzések és hangulat van egy-egy ilyen utcai futóversenyen.

Két célom volt, az egyik a győzelem, a másik pedig egy 2:20-on belüli idő – mondta lapunknak a győztes – Húsz kilométerig egyedül kellett futnom, ez nem segítette a dolgom. Nyilván az erősebb idő komolyabb pénzdíjjal járt volna, de azért így sem lehetek csalódott. Sokan azt mondják, hogy nagyon nehéz ez a pálya, korábban csak Csere Gáspár futott rajta 2:20 alatt, de így is hét perccel jobbat futottam, mint tavaly. Négy hét múlva Podgoricában futok maratonit, majd Indiában állok rajthoz az ötven kilométeres világbajnokságon.”

A női versenyt a női versenyt 2:50:28-as idővel Nyikos Viktória nyert meg.

Nagyon élveztem a futást, végig koncentrált tudtam lenni – nyilatkozta a női győztes a célban. – Erős versenyre készültem, tudtam, hogy a pályában sok a fordító, helyenként szembe szél fúj, és a nap is sok helyen fog sütni. A legfontosabb az volt, hogy hallgassak az érzéseimre, sikerült a terveknek megfelelően haladnom. Több volt a külföldi induló, mint a magyar, róluk nem tudtam, mire lehetnek képesek, de azért már a verseny előtt is megfordult a fejemben, hogy megnyerhetem. Imádok futni, rengeteget is edzek, nagyon sok hosszút futunk, a maratonit az ultrafutás felől közelítem meg, egy-két erősebb, tempósabb kulcsedzést kell belerakni és össze lehet hozni egy jó formát. Edzőm, Jenkei András olyan edzéseket ír ki, amik közel állnak a szívemhez.”

null
fotó 2025.10.12.

40. budapesti maratoni (Fotók: Kovács Péter)

 

A szervező Budapest Sportiroda (BSI) tájékoztatása szerint Magyarország különböző pontjai mellett a világ 119 országából érkeztek futók Budapestre, s a hétvégének összesen 40 851 nevezője volt, ennek közel fele pedig a vasárnapi klasszikus, 42 195 kilométeres távot választotta.

A fő távon a BSI munkatársai a célban köszöntötték a Budapest Maratonok történetének százezredik maratonistáját, Komáromi Ádámot. Szintén különleges momentuma volt a napnak a verseny korábbi hétszeres győztesének, Földingné Nagy Juditnak a visszatérése. A 2000-es sydneyi olimpián 17., korábbi magyar csúcstartó futó 60 évesen teljesítette a távot, most utoljára.


 

A szervezők beszámolója szerint a nap legemlékezetesebb teljesítményét Boronkay Péter, többszörös világ- és Európa-bajnok paratriatlonos nyújtotta, aki mozgássérült barátját, Nagy Andrást egy speciális futószékben tolva teljesítette a maratont, míg Borbás Tibor és Keller Elek tűzoltók 15 kilogrammos védőfelszerelésben futottak.

A rekorddöntő 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál megmutatta, hogy a futás mennyi mindent jelenthet. Ez a siker annak az 1400 embernek is a közös érdeme, akik a háttérben dolgoztak. Hatalmas hálával és büszkeséggel zártuk ezt a történelmi hétvégét" – idézte a szervezők vasárnapi közleménye Kocsis Árpádot.

