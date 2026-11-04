Vitek Dárius: Hedajati végigdarálta a mezőnyt

– Múlt hét hétfőn kapott ki a világbajnoki döntőben az iráni Fardin Hedajatitól. Tud már örülni az ezüstéremnek?

– Nincs rossz szájízem – reagált a Tatabánya 27 éves klasszisa, Vitek Dárius. – Hosszú pihenőt kaptunk, nagy terveim nincsenek, próbálok teljesen kikapcsolódni, egyben felkészíteni magam az alapozás november huszonharmadikai kezdésére – azt mindig nagyon szeretem…

– Idestova két éve folyamatosan betegségekkel bajlódik, amelyek nyilván hátráltatják a felkészülésben. Tudja már, mi okozza?

– Egyelőre még nem derült ki. Rendre arcüregi problémákkal bajlódom, vagy ha bármilyen sebem van, rögtön indul vele a nyirokérgyulladás. Ez valóban nem tesz jót a versenyek előtt, főleg, hogy ilyenkor nem tudok normálisan enni és edzeni. Jelenleg is zajlik a kivizsgálásom, mihamarabb a végére szeretnék járni.

– Az asztanai vébét megelőző időszakot sem úszta meg kihagyás nélkül. Mi történt pontosan?

– A júliusi budapesti UWW-rangsorversenyt követően nemzetközi edzőtábor zajlott Tatán, ott az első hetet ki kellett hagynom, valamiféle gyulladás alakult ki az arcomon – antibiotikumot is szedtem. Aztán az összetartást követően egy hét pihenőt kaptunk, elmentünk nyaralni, ahogy kiértünk Horvátországba, begyulladt a szemem, a fülem és a torkom. Hazajöttem, egyből mentem kivizsgálásra, de még két hetet feküdtem. Ebben az időszakban vagy három antibiotikum-kúrát kaptam. Sokat fogytam, a szakmai stáb meg sem mondta, mennyit, lehet, hogy jobb is volt így.

– A történtek tükrében miként vágott neki a világbajnokságnak?

– Mindig próbálom összeszedni magam, de folyamatos körforgásban vagyok, ha jön a betegség, megtorpanok, majd felszívom, rendbe rakom magam, aztán visszaesem. Most, amikor visszaálltam, éreztem, hogy nem megy, és ez bosszantott, de csináltam a dolgom, próbáltam kizárni.

– A Barisz Arénában az első mérkőzése még döcögött az észt legenda, Heiki Nabi ellen, a következő két meccsét, az üzbég Rafael Tsitsuashvili és a fehérorosz Pavel Hlincsuk ellen viszont mondhatni, simán megnyerte, így jutott döntőbe.

– Nabi ellen necces volt a helyzet, megmondom őszintén, azt hittem, megadják neki billentésért a két pontot. Ugyanakkor azt is éreztem, ha kell, onnan is megfordítom a meccset, szerencsére nem kellett emiatt aggódnom. A folytatásban a grúz Szulhan Buidzét vártam, de az üzbég érkezett, lehoztam, ahogy tudtam. Tavaly is Hlincsukkal elődöntőztem, a mostani meccsünk simábban alakult, jól ráéreztem, hogy a fejét le lehet rángatni, ami sokat kivett belőle.

– A tavalyi vb-döntőben is iránitól kapott ki, Amin Mirzazadehtól. Most alig egy perc alatt technikai tusvereséget szenvedett Fardin Hedajatitól.

– Végigdarálta a mezőnyt. Máshogy volt erős, mint Mirzazadeh, sokkal robbanékonyabb és átütőbb nála. Valamit biztosan csinálhattam volna másképp a döntőben, ám arra még nem jöttem rá, hogy pontosan mit.

– Vitek Dárius sorozatban három világversenyen szerzett ezüstérmet. Hogy hangzik?

– Addig igazából bele sem gondoltam ebbe, amíg nem mondták. Nyilván szép sorozat és örülök neki. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy kifizetődik a munka, amit elvégzünk. Jövőre kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, szeretnék mindent megtenni azért, hogy a vb-ről kvótát szerezzek.