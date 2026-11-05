Az évezred eddigi legjobb eredményét érte el a magyar birkózás a 2026-os világbajnokságokon

Múlt vasárnap ért véget Asztanában a 2026-os felnőtt-világbajnokság, s egyben a nemzetközi idény. Mint ismert, a magyar birkózók két ezüstérmet – a kötöttfogású Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130 kg) –, valamint egy ötödik helyet – a szabadfogású Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg) – szereztek a kazah fővárosban. Mindez többek mellett azt jelentette, Váncza és Vitek a világranglista élén végzett 2026-ban, kötöttfogású válogatottunk pedig a 11. lett a világbajnoki pontversenyben, megelőzve olyan nagyhatalmakat, mint Törökország, Japán, Kirgizisztán, Ukrajna vagy éppen Kuba. Ha nem a pont alapú rangsort, hanem a megszokott éremtáblázatot vizsgáljuk, akkor Oroszországot (1-1 ezüst- és bronzérem), a házigazda Kazahsztánt (3 bronz), Grúziát (3 bronz) és Üzbegisztánt (1 ezüst, 2 bronz) is megelőztük.

Ha a felnőttekkel együtt a többi (U15-ös, U17-es, U20-as, U23-as) korosztályos világversenyt is vizsgáljuk, még kedvezőbb a 2026-os összkép. A magyarok összesen 34 érmet szereztek (5 aranyat, 12 ezüstöt és 17 bronzot), ebből a világbajnokságokon 15-öt (1 arany, 6 ezüst, 8 bronz), az Európa-bajnokságokon 19-et (4 arany, 6 ezüst, 9 bronz). A vb-éremtermés az új évezred, tehát a 2001 óta eltelt huszonhat esztendő legjobb eredménye, a korábbi legtöbb a 13 medál volt 2022-ből. Mint ismert, 2026-os világbajnoki diadalunkat Terék Gerda (55 kg) aratta az októberi Las Vegas-i U23-as seregszemlén, ami abból a szempontból is történelminek számít, hogy ez volt az első magyar női vb-cím ebben a korosztályban. Ha szűkebb pátriánkat, Európát nézzük, akkor a 15 világbajnoki dobogós helyezés az éremszámot tekintve a kontinentális ranglista hatodik helyét jelenti, az Európai Unión belül pedig messze az elsőt (Bulgária a 10. lett 4 medállal).