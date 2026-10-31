Bajcajev most sem bírt az azerivel, ötödik helyen zárt a vb-n

Több mint négy éve, 2022 januárja óta képviseli színeinket Bajcajev Vlagyiszlav. Azóta két-két Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett, előbb a 97 kilogrammosok között, majd 2025-től 125 kilogrammban versenyezve.

Nehézsúlyban eddig kicsinek számított, az elmúlt fél évben azonban rengeteg izmot pakolt magára, aminek hála stabilabbá vált, ám ezzel együtt a mozgása, a támadásai lelassultak és a mérkőzéseket is rövidebb ideig bírja szuflával.

A világbajnoki érem hiányzik az egyébként impozáns éremgyűjteményéből, kétszer is birkózhatott már bronzmeccset, legutóbb tavaly, Zágrábban épp attól a lengyel Robert Barantól kapott ki, akinek most a Barisz Arénában a vigaszágon vágott vissza, ezzel kiharcolva pályafutása harmadik vb-bronzmeccsét.

A világbajnoki dobogóhoz újabb revansra, s nem mellesleg óriási bravúrra volt szükség, hiszen azzal az olimpiai bronzérmes, vb-második, kétszeres Eb-győztes azeri Giorgi Meshvildishvilivel került szembe, akitől áprilisban a tiranai Európa-bajnokság döntőjében sima, 8:0-s vereséget szenvedett.

„Meshvildishvili jön a bronzmeccsen, szerintem egyébként nincs jó állapotban. Bajcajevet láttam végre kicsit mosolyogni a vigaszági győzelem után; amióta nálunk van ez eddig talán csak egyszer fordult elő, úgyhogy bízom benne, a sikerelmény feldobta annyira, hogy ütőképes lesz a helyosztón” – fogalmazott Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya a Baran ellen megnyert mérkőzést követően.

Meshvildishvili láthatóan felkészült 36 éves klasszisunkból, azt csinálta, amit kellett. Az első menetben mozgatta, fárasztotta, erőfeszítései pedig célt értek: Bajcajev teljesen elkészült az erejével. Olyannyira, hogy a második menetben, még csak ellentartani sem tudott Mashvildishvili kitolásainak, a szabály szerint pedig ezt intéssel és egy ponttal kell szankcionálni. Ez háromszor is előfordult, ami azt jelentette, hogy Bajcajev Vlagyiszlavot 10:0-nál (ami egyébként is technikai tus) leléptették, így karrierje során harmadik alkalommal zárt az ötödik helyen világbajnokságon.

„A lengyel elleni vigaszági mérkőzés utolsó akciójánál megsérült a térde, és ettől lelkileg teljesen kikészült. Az ő kérésére nem kötöttük be a térdét, elhiszem hogy fájt, de ennyi kitolást akkor sem szabad megengedni. Dühös vagyok és sajnálom” – értékelt Bánkuti Zsolt a helyosztót követően.

A magyar válogatott ezzel befejezte szereplését az asztanai Barisz Arénában, a kötöttfogású Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130 kg) révén két ezüstérmet szereztünk, emellé érkezett meg most Bajcajev ötödik helyezése.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Szombat

Szabadfogás

61 kg. Világbajnok: Ahmad Mohammadnezsaddzsavan (Irán), 2. Zavur Ugujev (Oroszország) 3. Kim Kvang Mjung (Észak-Korea) és Marcus Blaze (Egyesült Államok)

70 kg. Vb: Ibragim Ibragimov (Oroszország), 2. Ernazar Akmatalijev (Kirgizisztán), 3. Zain Retherford (Egyesült Államok) és Tulga Tömör-Ocsirin (Mongólia), ...16. Muszukajev Iszmail

86 kg. Vb: , 3. Vladimeri Gamkrelidze (Grúzia) és Malik Savajev (Kirgizisztán)

125 kg. A 3. helyért: Meshvildishvili (azeri)–Bajcajev 10:0-nál Bajcajevet leléptették. Vb: Amir Hosszein Zare (Irán), 2. Abdulla Kurbanov (Oroszország), 3. Giorgi Meshvildishvili (Azerbajdzsán) és Wyatt Hendrickson (Egyesült Államok), 5. Bajcajev Vlagyiszlav

KORÁBBAN

74 kg. A 16 közé jutásért: Jazdanicserati (iráni)–Kuramagomedov 4:3

125 kg. Vigaszág: Bajcajev–Tukai (kenyai) – a kenyai nem mérlegelt be. Bajcajev–Baran (lengyel) 4:2