Óriási a hangulat a birkózó-vb-n – Bognár és Végh jól küzdött, de kikapott

Óriási embertömeg hömpölygött a Barisz Arénába csütörtök délelőtt. Nem véletlenül: két súlycsoporttal megkezdődött a szabadfogásúak versenye, közte rögtön az egyik legkeményebb súlycsoporttal, a 97 kilogrammosok küzdelmével.

Világsztárokkal teletűzdelt a mezőny, négy olimpiai bajnok, öt világbajnok, kilenc vb-érmes szállt harcba az érmekért, s azt is érdemes megemlíteni, hogy a kategóriába nevezett 29 birkózó eddig összesen 31 világbajnoki medáliát nyert.

Hangrobbanás fogadta a csarnokban az orosz legendát, a kétszeres ötkarikás bajnok, hatszoros világbajnok Abdulrasid Szadulajevet, aki épp a hazaiak világbajnokával, Rizabek Ajtmuhannal meccselt nagyot; 4:1-re győzött az orosz, csupán vigaszági reményt hagyott a kazahoknak.

E mérkőzés közben szólították szőnyegre Európa-bajnoki bronzérmes kiválóságunkat, Végh Richárdot, aki kezdésnek megkapta a Pánamerika-bajnok és olimpikon kubai Arturo Silot Torrest. Világbajnokság ide vagy oda, az érdi srácnak ez inkább felkészülési megméretés a jövő évi olimpiai kvalifikációs rajt előtt, hiszen a májusi bokaműtétét követően három hónapos kényszerpihenőre szorult, a mostani az első éles „bevetése” azóta.

Finoman fogalmazva sem indult jól a meccs, a karibi két levitellel, egy-egy pörgetéssel és sikeres bokára támadással 8:0-s előnyre tett szert. Nem lehettünk biztosak abban, hogy az Érd sportolója egyáltalán kihúzza az első menet végéig technikai tusvereség nélkül…

De aztán a zónaszéli helyzetben Végh megakasztotta Silot akcióját, kilépésre késztetve a kubait (1:8). Challenge-et kértek a helyzet miatt, elveszítették, így három perc után 8:2-es kubai előnyt mutatott az eredményjelző.

Végh újabb pontért kiléptette a második menet legelején. Silot fáradt, többször is figyelmeztetni kellett passzivitásért, Végh Richárd űzte-hajtotta, kereste rajta a fogást, ám többször nem tudta feltörni ellenfele védekezését: 8:3-as vereség lett a vége.

Silot a következő körben elképesztő csatában, 9:0-s előnyről 18:16-ra (!) kikapott az azeri Magomedkhan Magomedovtól, ezzel Végh Richárd versenye véget ért.

„Sajnos elaludtam az elején, az első menetekre jobban rá kell készülnöm. Készültem arra, hogy az elején egyszer-egyszer berobban lábra, próbáltam figyelni, de nagyon jól csinálta az előkészítéseket. Május óta nem indultam versenyen, hiányzott az a minimális rutin, amit eddig megszereztem. Meccs közben próbáltam összeszedni a gondolataimat, egyesével csináltam a pontjaimat, de azért hiányzott az erőnlétem” – értékelt Végh Richárd a mérkőzését követően.

Utolsó, harmadik női birkózónkként a 2023-ban Eb-ezüstérmes Bognár Erika (59 kg) lépett szőnyegre Asztanában. Nem lehet azt mondani, hogy könnyű sorsolást kapott, rögtön a tavalyi vb-ezüstérmes, idén Európa-bajnok Marija Vinnikkel került szembe. Találkoztak már egymással, nem is olyan rég, a júliusi budapesti UWW-rangsorversenyen az ukrán nyert 6:1-re.

Most mindketten visszafogottan kezdtek, felmérték egymást. A 30 másodperces aktivitási időt Vinnikkel szemben rendelték el, beugrott páros combra, a fél percen belül Bognár még védeni tudta az akciót – járt neki az egy pont –, viszont az ukrán nem adta fel, végigvitte a helyzetet, és a magyar mögé került (1:2).

Bognár többször is indított, élesnek látszott, viszont a második menet első felében fáradni látszott, Vinnik ezt kihasználva kétszer kiléptette és egyszer földre vitte (1:6). A Vasas kiválósága nem adta fel, mindvégig ment előre, próbálkozott, ennek kitolásért járó pont lett az eredménye, fordítani azonban nem tudott, 6:2-es vereség lett a vége, így ő is a vigaszágban bízhat.

„Nagyon akartam ezt a meccset, győzni szerettem volna, hogy visszavágjak a Budapesten elszenvedett vereségemért. Sajnos nem sikerült, nagyjából ugyanolyan eredmény született, mint a nyáron, nagyon bánom” – nyilatkozta Bognár Erika a Barisz Arénában.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Csütörtök

Szabadfogás

97 kg. A 16 közé jutásért: Silot (kubai)–Végh Richárd 8:3

Nők

59 kg. Nyolcaddöntő: Vinnik (ukrán)–Bognár Erika 6:2