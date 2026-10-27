Nemzeti Sportrádió

Dollák Tamara az első menetben tussal kapott ki, ezzel kiesett a vb-n

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.10.27. 08:40
null
Dollák Tamara (pirosban) tussal kapott ki az azeri Zhala Aliyevától Asztanában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Címkék
Dollák Tamara Asztana birkózó-vb birkózás
Dollák Tamara tusvereséget szenvedett, ezzel búcsúzott az asztanai birkózó-világbajnokság keddi, női nyitó versenynapján.

Egyetlen magyar érdekelt szerepelt a Barisz Arénában a keddi versenynapon, amelyen elkezdődött a női program. Dollák Tamarának (57 kg) a 2022-es budapesti Európa-bajnokság óta nem igazán jött ki a lépés, a BOK-csarnokban megszerzett bronzérmét követően makacs sérülés hátráltatta, öt világversenyen indult, ezeken nem tudott a dobogó közelében végezni.

A magyar válogatottat május óta Ligeti Richárd irányítja, új alapokra helyezi a munkát, az erőnlétfejlesztésre összpontosítva. A felnőttek ugyanazt a munkát végezték el, mint amelyiket az U23-asok, akik a nemrégiben Las Vegasban rendezett korosztályos világbajnokságon remekeltek: négyen utaztak, majd vb-címmel és -bronzéremmel, valamint egy ötödik hellyel zártak.

Dollák piros mezben sasszézva haladt a szőnyeg felé, ahol az Európa-bajnoki ezüst- és kétszeres bronzérmes Zhala Aliyevával került szembe. A hónalj alá nyúlva dolgozott az azeri, szőnyegre kerültek, Dollák jól tartotta magát, kis híján át is vette a pozíciófölényt, végül azonban akció nélkül felállították őket. 

Aliyevával szemben elrendelték az aktivitási időt, 30 másodperce volt arra, hogy pontot hajtson végre, máskülönben hátrányba kerül. Ismét megragadta Dollákot, s eldobta. Rövid ideig úgy festett, az UTE sportolója kivédheti a helyzetet, de nem, a hátára került, amiből egyszer még ki tudott fordulni, viszont az azeri erősen felfűzte a karját, s ismét a hátára csavarta – tus. 

Dollák Tamara a mérkőzést követően többszöri kérés ellenére sem volt hajlandó nyilatkozni a sajtónak. Helyette Ligeti Richárd értékelte a történteket: „Túl sok jót nem tudok mondani, mert vereséget szenvedtünk. Azért készültünk, hogy ezeket a meccseket meg tudjuk nyerni. Úgy láttam, hogy a tust okozó akcióig Tamara irányított. Előre átbeszéltük ezt a helyzetet, hogy mi a megoldás akkor, ha ez történik, ezt azonban nem sikerült végrehajtani. Pontosan tudtuk, hogy ezt akarja csinálni, megnéztük hat meccsét és ismerjük is. Ha nem vagy mentálisan tökéletes állapotban ezeken a versenyeken, akkor nincs miről beszélni. Nem elég fizikailag előrelépni, fejben is erősödni kell.”

Nem sokkal később kiderült, hogy veresége egyben a verseny végét is jelentette a magyarnak, a nyolcaddöntőben ugyanis Aliyeva hektikus meccsen 14:8-ra kikapott a lengyelek Európa-bajnokától, Magdalena Glodek Liszewskától.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kedd
Nők
57 kg. A 16 közé jutásért: Aliyeva (azeri)–Dollák 4:0-nál tus

 

Dollák Tamara Asztana birkózó-vb birkózás
Legfrissebb hírek

Szőnyegre, magyar! – avagy aranyak és botrány a budapesti birkózó-vb-n

Népsport
16 órája

Váncza István is kikapott iráni ellenfelétől, ő is ezüstérmes lett a birkózó-vb-n

Birkózás
18 órája

Egy percig sem tartott a döntő, Vitek Dárius ezüstérmes lett a birkózó-vb-n

Birkózás
19 órája

Lévai Tamás két győzelem után kikapott és kiesett a vb-n

Birkózás
22 órája

Óriási magyar sikerek Asztanában: Váncza István és Vitek Dárius is vb-döntőbe jutott!

Birkózás
2026.10.25. 13:31

Váncza István és Vitek Dárius világbajnoki elődöntőbe jutott

Birkózás
2026.10.25. 10:34

Lévai Zoltán kiesésével kezdtük a vasárnapot a birkózó-vb-n

Birkózás
2026.10.25. 07:11

Lévai Zoltán vigaszágra jutott, a vb-bronzéremért küzdhet tovább

Birkózás
2026.10.24. 17:43