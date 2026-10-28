„Egyáltalán nem erre számítottam” – Szabados Noémi vereséggel kezdett a vb-n

Szorgalom, alázat, kitartás – ez jellemzi leginkább Szabados Noémit, aki évek óta keményen dolgozik azért, hogy felléphessen a következő lépcsőfokra. Számos érme van az utánpótlás-világversenyekről, háromszoros U23-as Eb-bronzérmesnek mondhatja magát, az U20-as és az U17-es mezőnyben is állt már dobogóra kontinensviadalon.

Nívós nemzetközi megméretéseken, UWW-rangsorverseny többször is a legjobbak között végzett, a felnőtt-világversenyen szerzett érem viszont nem akar összejönni neki. Erre jóval nagyobb esélye van az Európa-bajnokságon, itt Asztanában a realitást és a papírformát nézve nem tartozik az éremvárományosok közé, talán az a legfontosabb feladata, hogy megmutassa, szintet lépett, és nem csak Európában, világszinten is közelít a legjobbakhoz.

A mezőny hatodik kiemeltjeként vágott neki a megméretésnek, így a nyolcaddöntőben várta a selejtező győztesét. A csehek rutinos klasszisa, a vb-bronzérmes, Eb-ezüst- és háromszoros bronzérmes Adéla Hanzlícková tusdiadalt aratott a kanadai Ella Doornaert felett, így az FTC kiválóságának vele kellett megküzdenie.

Természetesen ismeri egymást a két birkózó, küzdöttek már egymással, kétszer is, a tavalyi, somorjai Európa-bajnokság negyeddöntőjében 6:2-re, a 2025-ös zágrábi UWW-rangsorversenyen 3:1-re nyert Hanzlícková.

Szabados kék mezben érkezett meg a Barisz Aréna impozáns főcsarnokába, szőnyegre lépés előtt két kézzel pacsizott Ligeti Richárd szövetségi kapitánnyal. A csehet figyelmeztették előbb a bírók, majd elrendelték vele szemben a 30 másodperces aktivitási időt. Ez idő alatt nem sikerült akciót végrehajtania, 1:0 ide. Még az első menetben Szabados egy lábra támadással próbálkozott, ezt könnyedén hárította riválisa.

Hanzlícková nekiesett a magyarnak, páros combért ugrott be, két pontért szőnyegre vitte Szabadost. Hamarosan ismét beugrott, jól védekezett a magyar, úgy tűnt, hogy akár a pozíciófölényt is megszerezheti és mögé kerülhet, ekkor azonban a cseh lezárta Szabados mindkét karját, és nagy lendülettel maga alá forgatta. Nem volt menekvés, tus.

„Ahogy próbáltam eltolni magamtól, megfogta a két kezemet, és meghúzott. Nyerni akartam, tudtam, hogy ezt a fogást mindig megcsinálja. Hát. Megcsinálta megint. Egyáltalán nem kellett volna oda nyúlnom, másképp kellett volna védekeznem. Párszor megindultam, de azok inkább csak ijesztések voltak, alapvetően azt terveztem, hogy még kicsit fárasztom, aztán páros lábra támadásból vagy bokára támadásból indítok. Egyáltalán nem erre számítottam, csalódott vagyok” – értékelt Szabados Noémi a mérkőzést követően a Barisz Arénában.

Szabados Noémi a vigaszágban reménykedhet, Hánzlícková a negyeddöntőben is tussal nyert, a vb-ezüstérmes, Európa-bajnok török Nesrin Bas ellen, és a következő, világ- és Ázsia-bajnok kínai Lung Csia jelentette akadályt is sikerrel veszi, akkor a magyar sportoló tovább küzdhet a bronzéremért.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Szerda

Nők. Nyolcaddöntő: Hanzlícková (cseh)–Szabados Noémi 4:1-nél tus.